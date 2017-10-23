







Постановление о возвращении в прокуратуру дела о реабилитации нацизма, возбужденного ранее в отношении координатора волгоградского штаба Навального Алексея Волкова, вынес сегодня областной суд. Как сообщает ИА «Высота 102», суд усмотрел в действиях Волкова, с компьютера которого в сети было опубликовано изображение «зеленой» статуи «Родина-мать зовет!», более тяжкий состав. Постановление о возвращении дела в прокуратуру вынесено в порядке статьи 237 УПК,ч.1, п.6.

Расследование уголовного дела об осквернении скульптуры «Родина мать - зовет!» на Мамаевом кургане было завершено в середине сентября. Уголовному процессу предшествовала нашумевшая история о публикации сторонниками Алексея Навального в социальной сети фотографии «Родины-матери» с лицом и ладонями, раскрашенными в зеленый цвет. Такое обращение с символом воинской славы вызвало возмущение общественников, которые обратились в прокуратуру. Входе следствия было установлено, что обработанное в «фотошопе» изображение статуи было размещено в интернете с электронных устройств, принадлежащих именно Алексею Волкову .