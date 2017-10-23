«Высота 102 ТВ»: В Волгограде жители нового дома оказались под угрозой выселения

Смотрите сегодня в программе: в Волжском часть горожан выразила недовольство планами промышленников расширить химическое производство завода «Волжский Оргсинтез». Власти разрешили дом построить, а теперь хотят снести: собственники квартир в доме в Дзержинском районе Волгограда обратились за помощью к президенту. Дело о «зеленке»: волгоградские сторонники Навального не пришли к зданию суда, чтобы поддержать местного координатора, обвиняемого в реабилитации нацизма. «Ротор Волгоград» удачно сыграл в домашнем матче: команда переместилась с последнего места в турнирной таблице ФНЛ на две строчки вверх.







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