В Волгоградской области город-герой лидирует по числу жалоб в Госжилнадзор

Жители и юридические лица Волгоградской области в этом году обращались в инспекцию Госжилнадзора не чаще, чем в прошлом году, сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на информацию администрации региона. Всего за девять месяцев текущего года инспекторам поступило 8567 обращений – примерно такая же цифра была зафиксирована в прошлом году. По данным областного Госжилнадзора, больше всего людей волнуют вопросы технического состояния и эксплуатации жилищного фонда – 36,8%, а также соблюдения управляющими организациями порядка начисления платы за жилищные и коммунальные услуги - 26%. Вопросы оказания коммунальных услуг ненадлежащего качества, в том числе по отоплению и холодному водоснабжению, составляют 11,5% от общего числа обращений, а заявления по вопросам управления жилищным фондом - 7,8%. При этом наибольшее количество жалоб жителей поступило из Волгограда.



