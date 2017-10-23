В Волгограде директор фирмы не заплатил охраннику и получил уголовную статью

Многочисленные жалобы на отсутствие отопления от волгоградцев поступают в редакцию ИА «Высота 102». Горожане, конечно, понимают, что обращаются не по адресу, однако объясняют: все попытки прояснить ситуацию в управляющих компаниях или в других структурах оканчиваются ничем, а многочисленные звонки «раскаляют» лишь телефоны, но отнюдь не батареи. В частности, отчаялись добиться тепла жители дома №10 по ул. Наумова. Еще в пятницу операторы горячей линии, открытой по вопросам отопления, обещали, что тепло будет подключено в выходные, объясняя отсутствие отопления ремонтно-аварийными работами. Однако батареи так и остались холодными. Сегодня операторы уже отвечают, что «только приступили к ремонтным работам». Мерзнут без объяснения причин и...

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