Волгоградцы требуют изгнать холод из своих квартир

Многочисленные жалобы на отсутствие отопления от волгоградцев поступают в редакцию ИА «Высота 102». Горожане, конечно, понимают, что обращаются не по адресу, однако объясняют: все попытки прояснить ситуацию в управляющих компаниях или в других структурах оканчиваются ничем, а многочисленные звонки «раскаляют» лишь телефоны, но отнюдь не батареи. В частности, отчаялись добиться тепла жители дома №10 по ул. Наумова. Еще в пятницу операторы горячей линии, открытой по вопросам отопления, обещали, что тепло будет подключено в выходные, объясняя отсутствие отопления ремонтно-аварийными работами. Однако батареи так и остались холодными. Сегодня операторы уже отвечают, что «только приступили к ремонтным работам». Мерзнут без объяснения причин и жители дома №36 по проспекту Университетский. Если раньше в УК «Группа компаний «Южные районы» просили потерпеть в ожидании тепла, то теперь там просто не отвечают на звонки. Холодно и в доме №68а по проспекту Ленина, на отсутствие отопления жалуются жители нескольких домов по ул. Чуйкова. Болеют маленькие дети в доме №135 по проспекту Ленина, где, как рассказали жители, еще не закончен капремонт, и, соответственно, не подключено отопление. «Сегодня обещают заморозки, но когда в наших квартирах появится отопление, нам никто сказать не может!» - возмущаются волгоградцы.

Напомним, ранее в администрации Волгограда заявили о начале отопительного сезона для более 7 тысяч потребителей, включая многоквартирные дома и социально значимые учреждения. Теперь, подчеркнули в мэрии, регулировкой теплоснабжения внутри жилых зданий должны заниматься управляющие компании. Однако в УК, по всей видимости, не считают нужным даже общаться с замерзающими волгоградцами. Управу на УК наши читатели предлагают искать в прокуратуре, в муниципальных отделах жилищного контроля, в госжилинспекции. Судя по приобретенному опыту, говорят, помогает.

Справка. По всем вопросам, связанным с теплоснабжением, жители города могут обращаться в информационно-диспетчерскую службу МУП «ВКХ» по следующим телефонам:

Тракторозаводский район - 74-01-46,

Краснооктябрьский район - 71-03-65,

Центральный район - 23-61-37,

Дзержинский район - 48-62-03,

Ворошиловский район - 97-07-77,

Советский район - 46-02-89,

Кировский район - 44-85-89,

Красноармейский район - 67-05-16,

Центральная диспетчерская служба - 26-47-06,

или в оперативно-диспетчерскую службу Волгограда по вопросам городского и жилищно-коммунального хозяйства: 33-63-84, 33-63-92.