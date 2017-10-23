Автобусы и маршрутки объединились для «спасения» жителей Максимки в Волгограде

Сегодня на маршруте №88 «Железнодорожный вокзал – пос. Горьковский» автобусы большой вместимости и маршрутные такси приступили к обслуживанию горожан по единому расписанию. Интервал движения на этом направлении составляет 5-6 минут в часы пик, 10-15 минут в межпиковое время, сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе администрации Волгограда. Теперь на линию вместо автобусов средней вместимости выходят 6 единиц большого автотранспорта, вмещающего до 110 пассажиров, и 17 современных маршрутных такси. В ближайшие дни планируется увеличить количество вместительных пассажирских микроавтобусов до 20 единиц. Таким образом, время ожидания пассажирами общественного транспорта станет еще меньше.

Напомним, ранее ИА «Высота 102» сообщало о том, что ООО «Волгоградский автобусный парк» перестало обслуживать маршрут №88. Также в мэрии заявили о том, что не оправдал себя и маршрут №6к. Проблемы в транспортном обслуживании в администрации Волгограда связали с неудовлетворительной работой уволившегося из мэрии бывшего председателя комитета транспорта, связи и промышленности Дмитрия Веркина.

Между тем, у жителей поселка Максима Горького изначально вызывало недоумение и возмущение намерение городских властей связать поселок с центром Волгограда с помощью автобусов средней вместимости, так как на этом направлении всегда фиксировался большой пассажиропоток. Как выяснилось, транспортные проблемы были обусловлены и нехваткой автобусов этого маршрута в вечернее время. Об этих проблемах жители поселка не раз в этом году упоминали в ходе народных сходов с участием депутата гордумы по Советскому округу Андрея Гимбатова. Жители «Максимки» просили нардепа решить наболевшую проблему. В последующем, на совещаниях в администрации города, посвященных транспортным вопросам, депутат неоднократно поднимал больной вопрос, который люди просили донести до профильных руководителей города . Теперь у проживающих в отдаленном поселке появилась реальная надежда на то, что им больше не придется ждать общественный транспорт по полчаса и брать автобусы штурмом, как это было до последнего времени.