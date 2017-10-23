|Происшествия
|23.10.2017 12:00
Пьяный дальнобойщик из Ростовской области оценил свои права в 11 тысяч рублей
Бездействие сотрудников ДПС подвыпивший водитель «Камаза» оценил в 11 тысяч рублей, сообщает ИА» Высота 102» со ссылкой на СУ СКР по Волгоградской области. По данным следствия, дальнобойщик двигался по грунтовой автодороге, ведущей из хутора Тормосин в хутор Нижнегнутов Чернышковского района. Когда сотрудники ДПС остановили автомобиль для проверки документов, они заподозрили, что водитель находится в состоянии алкогольного опьянения. Вместо того, чтобы пройти медицинское освидетельствование, водитель «Камаза» попытался откупиться. Он положил деньги на полку рядом с коробкой передач полицейской машины. В отношении 40-летнего жителя Ростовской области возбуждено уголовное дело за покушение на дачу взятки должностному лицу за заведомо незаконное бездействие.
В Волгоградской филармонии обнаружена "потайная" студия звукозаписи ансамбля «Лазоревый цветок»
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В Волгограде активисты партийного проекта «Народный контроль» поменяли профессию
Любопытные и показательные факты позволила вскрыть проведенная в Волгоградской областной филармонии инвентаризация. Похоже, долгие годы в государственном учреждении культуры творилась...
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В Волгограде активисты проекта «Народный контроль» партии «Единая Россия» во главе с координатором, депутатом Госдумы РФ Анной Кувычко...
|Общество
|23.10.2017 17:43 (Обновлено: 23.10.2017 18:24)
Постановление о возвращении в прокуратуру дела о реабилитации нацизма, возбужденного ранее в отношении координатора волгоградского штаба Навального Алексея Волкова, вынес сегодня областной суд. Как сообщает ИА «Высота 102», суд усмотрел в действиях Волкова, с компьютера которого в сети было опубликовано изображение «зеленой» статуи «Родина-мать зовет!», более тяжкий состав. Постановление о возвращении дела в прокуратуру вынесено в порядке статьи 237 УПК,ч.1, п.6. Расследование уголовного дела об осквернении скульптуры «Родина мать - зовет!» на Мамаевом кургане было завершено в середине сентября. Уголовному процессу предшествовала нашумевшая история о публикации сторонниками Алексея Навального в социальной сети фотографии «Родины-матери» с лицом...
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|Происшествия
|23.10.2017 17:16
На месте взорванного дома N60 по проспекту Университетский сегодня произошел порыв трубы теплоснабжения диаметром 200 мм. Без тепла на полдня остались 13 домов, сообщает ИА «Высота 102». Течь уже устранена. Теплоснабжение возобновится после того, как управляющие компании «развоздушат» внутридомовые системы. На месте взорванного дома специалисты изучают схему размещения коммуникаций. Труба, на которой произошел порыв, сильно изношена. В компанию «Концессии теплоснабжения», пояснил депутат Волгоградской гордумы Андрей Гимбатов, направлена заявка на включение данного участка в инвестпрограмму будущего года для замены теплосетей. Напомним, на месте взорванного дома будет построен сквер, и, по мнению депутата, необходимо заранее позаботиться о том, чтобы...
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|Общество
|23.10.2017 17:01
В Волгограде не нашлось «толпы» сторонников Алексея Навального, готовых поддержать координатора местного штаба в суде, сообщает ИА «Высота 102». Ранее в соцсетях были опубликованы призывы к сторонникам «команды» прийти к зданию суда и поддержать Алексея Волкова, который обвиняется в реабилитации нацизма. Дело было возбуждено после того, как в конце марта в интернете было размещено изображение скульптуры «Родина-мать зовет!», раскрашенное в зеленый цвет. Этот факт вызвал общественный резонанс, затем последовало возбуждение уголовного дела. Сегодня Алексей Волков пришел на заседание Волгоградского областного суда в сопровождении адвоката, других желающих встать с ним «рука об руку» не наблюдалось. ...
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|Общество
|23.10.2017 15:32 (Обновлено: 23.10.2017 15:35)
Волгоградская областная детская филармония вновь приняла участие в проведении благотворительной акции «Чья-то жизнь – уже не мелочь!». Юные артисты ансамбля «Улыбка» и вокальной студии «С.М.С» дали часовой концерт в ТРЦ «Акварель», сообщает ИА "Высота 102". Яркая программа, танцующие дети в красочных костюмах под задорную музыку привлекли много зрителей. Пожертвования собирались на высокотехнологичную операцию для Натальи Кривошеиной, подопечной организатора акции – благотворительного фонда «Линия жизни». У ансамбля «Улыбка» с фондом давняя дружба. «Год назад, на своем юбилейном концерте мы помогали нашей землячке Подошвиной Софье. В итоге ей сделали операцию в институте травматологии, – рассказывает представитель филармонии Сусанна...
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|Общество
|23.10.2017 15:16
Жители и юридические лица Волгоградской области в этом году обращались в инспекцию Госжилнадзора не чаще, чем в прошлом году, сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на информацию администрации региона. Всего за девять месяцев текущего года инспекторам поступило 8567 обращений – примерно такая же цифра была зафиксирована в прошлом году. По данным областного Госжилнадзора, больше всего людей волнуют вопросы технического состояния и эксплуатации жилищного фонда – 36,8%, а также соблюдения управляющими организациями порядка начисления платы за жилищные и коммунальные услуги - 26%. Вопросы оказания коммунальных услуг ненадлежащего качества, в том числе по отоплению и холодному водоснабжению, составляют 11,5% от общего числа...
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|Спорт
|23.10.2017 14:48 (Обновлено: 23.10.2017 15:32)
На стадионе «Волгоград Арена», который АО «Стройтрансгаз» возводит к чемпионату мира по футболу FIFA 2018 в России, начался финальный этап монтажа подсистемы кровли. Как сообщили ИА «Высота 102» в компании, специалисты устанавливают на «козырек» кровли, расположенный над кромкой поля, металлические прямоугольные конструкции (балки). На подсистему из металлоконструкций впоследствии будет смонтировано мембранное покрытие. Монтаж конструкций общим весом почти 110 тонн представляет собой сложную технологическую операцию. На первом этапе 176 элементов будут поочередно доставлены на высоту почти 50 метров при помощи вертолета Ка-32,...
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|Происшествия
|23.10.2017 13:49
Четыре часа понадобилось поисковикам, чтобы обнаружить в лесу заблудившихся супругов-пенсионеров, которые накануне пошли в лес недалеко от хутора Лучновский Урюпинского района, но вернуться к оставленному на дороге автомобилю уже не смогли. Как сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе ГУ МВД по Волгоградской области, тревогу забила дочь пенсионеров, с которой ее родители связались по сотовому телефону. Для поиска заблудившихся грибников незамедлительно были организованы поисковые группы, в состав которых вошли сотрудники полиции, работники охотничьих хозяйств и представители местной администрации. В ходе поисковых мероприятий с пожилой семейной парой постоянно поддерживалась телефонная связь. Кроме этого, егеря из ружей производили выстрелы, таким образом координируя маршрут...
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|Общество
|23.10.2017 13:11 (Обновлено: 23.10.2017 14:52)
Вопрос о назначении на должность нового заместителя главы администрации Волгограда должны рассмотреть в ближайшее время во фракции «Единая Россия» в гордуме. Как стало известно ИА «Высота 102», кандидатура Сергея Разумного будет направлена на согласование единороссам. В случае утверждения Сергей Разумный станет четвертым заместителем главы администрации Волгограда. В настоящее время в мэрии один первый замглавы и два заместителя. Сергею Разумного планируется доверить кураторство по ряду направлений деятельности администрации, в частности, по вопросам транспорта. В администрации Волгограда пока не комментируют возможное назначение. Справка. Сергей Разумный – майор запаса, служил ранее в военной части на острове Зеленый в Волжском. Также он трудился на...
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|Расследования
|23.10.2017 12:57
Директор частного охранного предприятия подозревается в невыплате заработной платы своему подчиненному. Как сообщили ИА «Высота 102» в СУ СК по Волгоградской области, руководитель предприятия к июню задолжал своему подчиненному 9 тысяч рублей. При этом на счет фирмы поступали деньги, однако тратились они директором на хозяйственные нужды и цели, не связанные с погашением долга перед работником. Причитающиеся деньги охранник смог получить лишь после вмешательства следственных органов. Основанием для возбуждения уголовного дела послужили результаты проверки, проведенной прокуратурой Дзержинского района.
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|Общество
|23.10.2017 12:51 (Обновлено: 23.10.2017 13:09)
Многочисленные жалобы на отсутствие отопления от волгоградцев поступают в редакцию ИА «Высота 102». Горожане, конечно, понимают, что обращаются не по адресу, однако объясняют: все попытки прояснить ситуацию в управляющих компаниях или в других структурах оканчиваются ничем, а многочисленные звонки «раскаляют» лишь телефоны, но отнюдь не батареи. В частности, отчаялись добиться тепла жители дома №10 по ул. Наумова. Еще в пятницу операторы горячей линии, открытой по вопросам отопления, обещали, что тепло будет подключено в выходные, объясняя отсутствие отопления ремонтно-аварийными работами. Однако батареи так и остались холодными. Сегодня операторы уже отвечают, что «только приступили к ремонтным работам». Мерзнут без объяснения причин и...
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|Общество
|23.10.2017 12:27 (Обновлено: 23.10.2017 18:07)
Сегодня на маршруте №88 «Железнодорожный вокзал – пос. Горьковский» автобусы большой вместимости и маршрутные такси приступили к обслуживанию горожан по единому расписанию. Интервал движения на этом направлении составляет 5-6 минут в часы пик, 10-15 минут в межпиковое время, сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе администрации Волгограда. Теперь на линию вместо автобусов средней вместимости выходят 6 единиц большого автотранспорта, вмещающего до 110 пассажиров, и 17 современных маршрутных такси. В ближайшие дни планируется увеличить количество вместительных пассажирских микроавтобусов до 20 единиц. Таким образом, время ожидания пассажирами общественного транспорта станет еще меньше. ...
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|Экономика
|23.10.2017 12:11
Лаборанты волгоградского «КАУСТИКа» без волнений прошли испытания на получение звания «Лучший по профессии»
Команда АО «КАУСТИК» была самой многочисленной на соревнованиях лаборантов химического анализа одиннадцатого регионального конкурса профессионального мастерства, которые прошли в Волгоградском политехническом колледже имени В. И. Вернадского. Об этом ИА «Высота 102» сообщили в пресс-службе предприятия. В этом году «КАУСТИК» на конкурсе представляли лаборанты химического анализа экологического центра аналитического контроля, научно-производственного центра и контролёры качества продукции и технологического процесса отдела технического контроля. Каждая из девушек успешно прошла испытания, которые включали в себя проверку теоретических знаний и владение практическими навыками работы с оборудованием и специальными препаратами при проведении анализов химических соединений. «Все конкурсные задания мне были хорошо знакомы и поэтому...
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|Общество
|23.10.2017 10:24
В администрацию президента РФ, Общероссийский народный фронт, к губернатору Волгоградской области и в другие инстанции обратились жители дома №11 по ул. им. Тукая в Волгограде, сообщает ИА «Высота 102». О ситуации, в которой оказались законопослушные граждане, информагентство рассказывало в публикации «Жильцов дома в Волгограде выселяют на улицу вместе с документами о собственности». В своих письмах к представителям власти, общественникам и журналистам владельцы жилья рассказали об истории приобретения квартир с соблюдением всех правовых процедур, а также о том, чем этот радостный факт обернулся для них в дальнейшем. «В то время, как государство затрачивает огромные средства на переселение...
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|Расследования
|23.10.2017 10:01
В Волгограде прокуратура пресекла интернет-распродажу справок о фиктивной беременности и различных заболеваниях. Как сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе областного надзорного ведомства, сайт, предлагавший широкий спектр услуг о подделке медицинских документов, заблокирован. На данном портале легко и быстро можно было приобрести результаты анализов, документы для работы в особых условиях, справки от нарколога и психиатра. Оформление бумаг проходило без какой-либо волокиты и очередей - в течение 24 часов, если верить информации на сайте. Действовала даже система скидок. Так, после заказа двух справок — третья стоила гораздо дешевле. Между тем, незаконное приобретение или сбыт официальных документов, предоставляющих права или освобождающих от обязанностей,...
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|Расследования
|23.10.2017 09:45
В Красноармейском районе Волгограда спустя несколько дней после грабежа возле супермаркета полицейские задержали троих подозреваемых. Как сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе ГУ МВД по региону, один из задержанных — несовершеннолетний, ему 17 лет. Его приятелям — не больше 20 лет. Как установили правоохранители, сначала молодые люди «стреляли» сигареты у двоих прохожих, а затем под угрозой ножа оставили их без денег и верхней одежды. Добычей преступников стали 2600 рублей и замшевая куртка. Задержанные, один из которых был ранее судим, свою вину признали и пояснили, что хотели «улучшить свое материальное положение". Возбуждены уголовные дела по ч. 2 ст. 161 УК РФ...
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23 октября 17:43
23 октября 17:16
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23 октября 13:49
23 октября 12:51
23 октября 12:11
23 октября 12:00
Пьяный дальнобойщик из Ростовской области оценил свои права в 11 тысяч рублей 3
23 октября 10:24
23 октября 10:01
23 октября 09:45
23 октября 09:16
22 октября 18:39
22 октября 18:00
22 октября 14:37
Происшествия
23 октября 18:23
23 октября 17:16
23 октября 13:49
23 октября 12:00
Пьяный дальнобойщик из Ростовской области оценил свои права в 11 тысяч рублей 3
21 октября 11:21
20 октября 13:43
20 октября 11:23
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19 октября 17:12
19 октября 15:03
19 октября 11:38
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