ВТБ подтвердил высокий рейтинг корпоративного управления

По результатам ежегодного независимого мониторинга Российский институт директоров подтвердил банку ВТБ Национальный рейтинг корпоративного управления на высоком уровне «7++» («развитая практика корпоративного управления»). Об этом ИА «Высота 102» сообщили в пресс-службе банка.

В ходе мониторинга анализируются такие компоненты системы корпоративного управления, как права акционеров, деятельность органов управления и контроля, раскрытие информации, корпоративная социальная ответственность.

За прошедший год в банке произошёл ряд корпоративных событий, связанных, в том числе, с последовательным внедрением в деятельность ВТБ рекомендаций Кодекса корпоративного управления, одобренного советом директоров Банка России 21.03.2014.

На прошедшем 26 апреля 2017 года годовом Общем собрании акционеров был избран новый состав Наблюдательного совета банка. В него вошли 4 независимых директора, в том числе представители миноритарных акционеров Шахмар Мовсумов и Валерий Петров. Акционеры также избрали новый состав ревизионной комиссии, в составе которой сохранилось место за представителем миноритарных акционеров, которым стал Игорь Репин.

В качестве положительных изменений в системе корпоративного управления ВТБ эксперты также отметили расширение в Уставе банка перечня вопросов, решение по которым принимается большинством голосов всех избранных членов Наблюдательного совета ВТБ, а также перечня вопросов, решения по которым не могут приниматься Наблюдательным советом путем проведения заочного голосования.

Кроме того, эксперты положительно оценили внедрение банком практики формирования Комитета Наблюдательного совета ВТБ по аудиту только из независимых директоров в соответствии с рекомендациями российского Кодекса корпоративного управления.



