Лаборанты волгоградского «КАУСТИКа» без волнений прошли испытания на получение звания «Лучший по профессии»





Команда АО «КАУСТИК» была самой многочисленной на соревнованиях лаборантов химического анализа одиннадцатого регионального конкурса профессионального мастерства, которые прошли в Волгоградском политехническом колледже имени В. И. Вернадского. Об этом ИА «Высота 102» сообщили в пресс-службе предприятия.

В этом году «КАУСТИК» на конкурсе представляли лаборанты химического анализа экологического центра аналитического контроля, научно-производственного центра и контролёры качества продукции и технологического процесса отдела технического контроля. Каждая из девушек успешно прошла испытания, которые включали в себя проверку теоретических знаний и владение практическими навыками работы с оборудованием и специальными препаратами при проведении анализов химических соединений.

«Все конкурсные задания мне были хорошо знакомы и поэтому лично я, как, впрочем, и мои коллеги, особых волнений во время их выполнения не испытала, ведь самой лучшей подготовкой к соревнованиям для всех нас является работа в реальных лабораторных условиях, от качества которой зависит успех всего нашего предприятия», - рассказала выпускница политехнического колледжа и самая молодая участница команды волгоградского «КАУСТИКа» на прошедших состязаниях Алёна Петрова.

Всего в соревнованиях на получение звания «Лучший лаборант химического анализа» приняли участие 24 специалиста из 13-ти предприятий и организаций Волгоградской области. В нынешнем году лучшего по профессии также определят среди электромонтёров, электрогазосварщиков и водителей автобуса. АО «КАУСТИК» направило победителей внутризаводских конкурсов для участия во всех четырёх номинациях региональных соревнований. Победителей организаторы назовут в декабре этого года.



