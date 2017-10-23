В Волгограде прокуратура прикрыла интернет-распродажу справок о «липовой» беременности

В Волгограде прокуратура пресекла интернет-распродажу справок о фиктивной беременности и различных заболеваниях. Как сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе областного надзорного ведомства, сайт, предлагавший широкий спектр услуг о подделке медицинских документов, заблокирован. На данном портале легко и быстро можно было приобрести результаты анализов, документы для работы в особых условиях, справки от нарколога и психиатра. Оформление бумаг проходило без какой-либо волокиты и очередей - в течение 24 часов, если верить информации на сайте. Действовала даже система скидок. Так, после заказа двух справок — третья стоила гораздо дешевле.

Между тем, незаконное приобретение или сбыт официальных документов, предоставляющих права или освобождающих от обязанностей, являются преступлениями, ответственность за которые предусмотрена ст.ст. 324 и 327 Уголовного кодекса РФ.

В связи с этим прокурор Волгограда обратился в суд с заявлением о запрещении размещенной на сайте информации. Решением Центрального районного суда требования прокурора удовлетворены. Данное решение является основанием для блокирования доступа на сайт органами Роскомнадзора.

Кроме того, прокуратурой Волгограда организовано проведение процессуальной проверки для выявления возможных фактов совершения преступных действий.