В Красноармейском районе Волгограда спустя несколько дней после грабежа возле супермаркета полицейские задержали троих подозреваемых. Как сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе ГУ МВД по региону, один из задержанных — несовершеннолетний, ему 17 лет. Его приятелям — не больше 20 лет. Как установили правоохранители, сначала молодые люди «стреляли» сигареты у двоих прохожих, а затем под угрозой ножа оставили их без денег и верхней одежды. Добычей преступников стали 2600 рублей и замшевая куртка.

Задержанные, один из которых был ранее судим, свою вину признали и пояснили, что хотели «улучшить свое материальное положение".

Возбуждены уголовные дела по ч. 2 ст. 161 УК РФ – «Грабеж, совершенный группой лиц по предварительному сговору» и ч. 2 ст. 162 УК РФ – «Разбой, совершенный группой лиц по предварительному сговору с применением оружия». Санкции данных статей предусматривают наказание до 5 и до 10 лет лишения свободы, соответственно.



