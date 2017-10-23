



Комитет сельского хозяйства региона и отделение Пенсионного фонда могут признать потерпевшими сторонами по делу о многомиллионной афере. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на постановление Ворошиловского районного суда, отсутствие в списке пострадавших от действий аферистов этих ведомств может явиться одной из причин для возвращения уголовного дела в прокуратуру. Как полагает райсуд, в обвинительном заключении выявлены многочисленные нарушения уголовно-процессуальных норм, которые препятствуют его рассмотрению в суде. Речь идет о громком уголовном деле в отношении директора нескольких строительных фирм Дмитрия Донского. Следователи СЧ ГСУ регионального Главка МВД установили 33 потерпевших по делу, которое составило 20 томов. Сумма ущерба – 46 млн рублей, которые уплатили граждане за свое будущее жилье – будь то небольшой частный домик, двухэтажный коттедж в элитном пойменном поселке или многоквартирные строения. Последний масштабный «прожект» коммерсанта в рекламных объявлениях значился как жилые комплексы «Новая Максимка» и «Фигуры». Оба объекта Донской якобы планировал строить в поселке Горьковский Советского района и активно собирал деньги с будущих новоселов. Эта тема легла в основу журналистского расследования, проведенного «Высотой 102» еще в конце 2015 года (ВИДЕО смотреть здесь)

Как установят позже следователи, дольщики расплачивались с коммерсантом не только личными сбережениями, но и бюджетными средствами. Одни в итоге лишились материнского капитала, другие – субсидии из бюджета, полученной в рамках федеральной целевой программы «Устойчивое развитие сельских территорий на 2014-2017 гг.». Данные денежные средства принадлежат не гражданам, а государству. Однако, как отмечено в постановлении Ворошиловского райсуда, ни комитет сельского хозяйства области, ни отделение ПФР, которые выступают распределителями финансирования, потерпевшими по уголовному делу не признаны.

Изучив материалы поступившего дела, суд пришел к выводу о допущенных следственным органом «существенных нарушениях требований уголовно-процессуального закона, неустранимых в судебном заседании, которые препятствуют постановлению законного и обоснованного приговора». В итоге Ворошиловский суд направил уголовное дело по подсудности в Советский районный суд «для решения вопроса о возвращении его прокурору для устранения препятствий при рассмотрении судом».