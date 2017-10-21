В Волжском ухудшилась ситуация из-за бешенства животных

В Волгоградском музее изобразительных искусств состоится лекция об истории жизни великой российской балерины. Как сообщили ИА «Высота 102» в музее, беседу проведет лектор Всероссийского Валдайского форума, исторический консультант Олег Васьков. Сам лектор так анонсирует свое выступление: «Пора уже разобраться с этим балетом, что-то с ним не так, все только о нем и спорят, и цари, и пролетарии. На злобу дня - история великой российской балерины Матильды Феликсовны Кшеси́нской! Кем на самом деле была героиня скандального фильма? Как Матильда выиграла суд у В.И. Ленина? Немного пролетарского гнева и и хруста французской булки: попытка взглянуть непредвзято на по-настоящему интересную биографию амбициозной и...

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