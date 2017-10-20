Молодёжь ЛУКОЙЛа очистила берег Волги от мусора









Экологическую акцию «Чистый берег Волги» провели в городе Краснослободск Среднеахтубинского района сотрудники предприятий группы «ЛУКОЙЛ». Как сообщает корреспондент ИА «Высота 102», несколько десятков молодых волгоградцев, «вооружившись» необходимым инвентарём, субботним утром убрали внушительной площади территорию вдоль берега Волги в районе старой пристани.













Организаторы акции – совет молодых специалистов ООО «ЛУКОЙЛ-Нижневолжскнефтепродукт» - рассказали, что их инициативу охотно поддержали коллеги из других предприятий группы «ЛУКОЙЛ» в Волгограде. И лишние руки, судя по количеству оставленного здесь отдыхающими мусора, не помешали.

«Вместе с коллегами очень весело и дружно работается. Тем более, что мы очень любим эти места. Сейчас, после уборки, здесь очень красиво, и «золотая» осень уже не омрачена мусорными «островками», - поделилась своим настроением менеджер АЗС ЛУКОЙЛ Мария Тигунова.

Сотрудник компании, инженер по ГО и ЧС Никита Абросимов считает, что каждый волгоградец должен стремиться сделать свой город лучше и чище. «Волгоградцы очень любят отдыхать на этом берегу Волги и должны ответственно относиться к природе», - говорит Никита.













Как отмечает заместитель генерального директора по связям с общественностью ООО «ЛУКОЙЛ-Нижневолжскнефтепродукт» Олег Богатов, проведение подобных экологических акций уже стало традицией для сотрудников. «Этот субботник – не разовая акция. Мы постоянно благоустраиваем территории мест присутствия компании и очень надеемся, что нашему примеру последуют и другие волгоградцы», - рассказал Олег Богатов.

Подключился к уборке территории вместе с молодыми лукойловцами и заместитель главы Волгограда Алексей Волоцков. «Конечно, для того, чтобы берег Волги был всегда чистым, только уборкой мусора ограничиться нельзя. Районные власти должны продумать систему специальных боксов и контейнеров, чтобы в будущем году обеспечить места для сбора и вывоза мусора. А ребята – молодцы, сейчас они навели порядок, и в этом живописном месте стало очень красиво».

И, действительно, солнечная погода сегодня раскрасила чудными оттенками и Волгу, и чистый берег с желто-красной листвой прибрежных деревьев.



