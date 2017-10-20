Свыше 300 жителей Волгограда пришли в торговый центр за здоровьем









Участниками профилактической акции «Диспансеризация выходного дня», которая прошла сегодня в ТРК «Парк Хаус» в Волгограде, стали свыше 300 жителей города. Как сообщает ИА «Высота 102», бесплатную диагностику здоровья в торговом центре провели сотрудники железнодорожной больницы - одной из ведущих многопрофильных клиник Волгограда и области.

















Все желающие могли не только бесплатно сдать анализ крови, определить давление и пройти другие исследования, но и получить консультацию врачей высшей категории, специализирующихся на лечении органов дыхания, сердечно-сосудистых заболеваний, патологий эндокринной системы и др.













По данным облздрава, такие акции пользуются большой популярностью у волгоградцев. Проходят они и в самих медицинских учреждениях. Так, за три месяца участие в «Диспансеризации выходного дня» приняли уже более 6 тысяч жителей Волгоградской области. Из них свыше 2 тысяч человек были направлены на дообследование. Главная цель акции - сделать медицинскую помощь более доступной для жителей региона.

Отметим, что до конца года в Волгоградской области пройдут ещё две акции: 11 ноября и 9 декабря. Тем, кто хочет проверить свое здоровье бесплатно, при себе нужно иметь только паспорт и полис ОМС.



