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Здравоохранение
 21.10.2017 17:12

Свыше 300 жителей Волгограда пришли в торговый центр за здоровьем



Участниками профилактической акции «Диспансеризация выходного дня», которая прошла сегодня в ТРК «Парк Хаус» в Волгограде, стали свыше 300 жителей города. Как сообщает ИА «Высота 102», бесплатную диагностику здоровья в торговом центре провели сотрудники железнодорожной больницы - одной из ведущих многопрофильных клиник Волгограда и области. 




Все желающие могли не только бесплатно сдать анализ крови, определить давление и пройти другие исследования, но и получить консультацию врачей высшей категории, специализирующихся на лечении органов дыхания, сердечно-сосудистых заболеваний, патологий эндокринной системы и др. 



По данным облздрава, такие акции пользуются большой популярностью у волгоградцев. Проходят они и в самих медицинских учреждениях. Так, за три месяца участие в «Диспансеризации выходного дня» приняли уже более 6 тысяч жителей Волгоградской области. Из них свыше 2 тысяч человек были направлены на дообследование. Главная цель акции - сделать медицинскую помощь более доступной для жителей региона. 
Отметим, что до конца года в Волгоградской области пройдут ещё две акции: 11 ноября и 9 декабря. Тем, кто хочет проверить свое здоровье бесплатно, при себе нужно иметь только паспорт и полис ОМС.

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Общество 21.10.2017 19:09 (Обновлено: 21.10.2017 19:43)

Молодёжь ЛУКОЙЛа очистила берег Волги от мусора Экологическую акцию «Чистый берег Волги» провели в городе Краснослободск Среднеахтубинского района сотрудники предприятий группы «ЛУКОЙЛ». Как сообщает корреспондент ИА «Высота 102», несколько десятков молодых волгоградцев, «вооружившись» необходимым инвентарём, субботним утром убрали внушительной площади территорию вдоль берега Волги в районе старой пристани. Организаторы акции – совет молодых специалистов ООО «ЛУКОЙЛ-Нижневолжскнефтепродукт» -  рассказали, что их инициативу охотно поддержали коллеги из других предприятий группы «ЛУКОЙЛ» в Волгограде. И лишние руки, судя по количеству оставленного здесь отдыхающими мусора, не помешали. «Вместе с коллегами очень весело и дружно работается. Тем более, что мы очень любим...
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Спорт 21.10.2017 16:56

Сегодня после победы волгоградского клуба «Ротор-Волгоград» над «Томью» из Томска новый тренер команды Сергей Павлов заявил, что итог этого матча – это заслуга бывшего тренера команды Валерия Есипова. «Я всего лишь провел матч, но подготовка к нему и сегодняшняя победа – это все благодаря Валерию», - пояснил он. Напомним, сегодня «Ротор-Волгоград» на домашней арене – стадионе «Зенит» - одолел своего соперника, команду «Томь» из Томска со счетом  2:0. Это была первая ига, которая прошла под руководством нового тренера – Сергея Павлова. На сегодняшнем матче за волгоградскую команду болели губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров, его заместитель Евгений Харичкин, председатель облспорткомитета Александр...
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Спорт 21.10.2017 15:43

"Ротор-Волгоград" победил команду "Томь" со счетом 2:0Победой “Ротора-Волгограда” со счетом 2;0 закончилась его домашняя встреча с томской командой “Томь”. Игра 19 тура ФНЛ ФОНБЕТ Первенства России по футболу прошла в Волгограде на стадионе “Зенит”, сообщает ИА "Высота 102". Первый тайм несмотря на усилия обеих команд завершился вничью, два гола в ворота противники были отправлены поле перерыва. На 75-й  минуте гол забил полузащитник “Ротор-Волгоград” Владислав Сысуев, потом Сергей Колычев продолжил победную серию. Выигрыш  волгоградской команды болельщики встретили эмоционально.Отметим, что этот матч стал дебютным для нового главного тренера волгоградской команды  Сергея Павлова. Он принял команду,  когда она находилась на последней строчке турнирной таблицы. На “смотрины” нового тренера приехали...
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Общество 21.10.2017 15:29

В Волжском мамы с грудничками развернули плакаты против расширения химического производстваМамы с маленькими детьми сегодня продемонстрировали протест против строительства в Волжском цеха по производству карбамата. Как сообщает корреспондент ИА «Высота 102», акция прошла сегодня  на площади Ленина, ее организатором выступил Волжский горком КПСС. Более ста человек пришли сегодня к памятнику вождя революции, но еще перед началом митинга подписи против строительства дополнительного производства завода «Волжский оргсинтез»  поставили более двухсот волжан. «Мы не быдло и не скот – не дадим травить народ!», «Нет дополнительным мощностям карбамата!», «Мы за чистый воздух! Хватить нас травить!» - таково было содержание плакатов, некоторые из которых держали малыши. В беседе с корреспондентом ИА «Высота 102» участники митинга...
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Спорт 21.10.2017 14:54

Губернатор Волгоградской области приехал на "смотрины" нового тренера клуба "Ротор-Волгоград"Губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров посетил матч между командами “Ротор-Волгоград” и томской Томью.  Игра 19 тура ФНЛ ФОНБЕТ Первенства России по футболу проходит в эти минуты на стадионе “Зенит”, сообщает ИА "Высота 102". Отметим,  что эта встреча является дебютом нового тренера волгоградского клуба Сергея Павлова.
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Экономика 21.10.2017 12:03

Запасы зерна в Волгоградской области на 1 октября превысили прошлогодние на 55%. Об этом заявили в Росстате, сообщает ИА «Высота 102». Самый высокий среди федеральных округов рост запасов зерна зафиксирован в Южном федеральном округе. Помимо Волгоградской,  в Ростовской области запасы зерновых превышают прошлогодние на 38%, в Краснодарском крае - на 14%. Всего на 1 октября в южных регионах  общие запасы составили  14,2 млн тонн зерновых, это  примерно четверть всех российских запасов. Согласно данным Росстата, увеличилась и реализация зерна сельхозпредприятиями. Напомним, в этом году Волгоградская область по сбору урожая зерновых побила исторический...
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Общество 21.10.2017 11:40

Чиновникам предстоит ответить на неудобные вопросы  женщины-инвалида  из Камышина, которую министерство транспорта РФ пригласило на селекторное совещание с органами исполнительной власти субъектов Российской федерации по вопросу обеспечения доступности транспорта для людей с ограниченными возможностями. Как сообщили ИА «Высота 102» в ведомстве, селектор запланирован на 25 октября 2017 года. Светлана Ивченко и другие камышане с ограниченными возможностями летом этого года прислали в редакцию ИА «Высота 102» фото- и видеоматериалы, свидетельствующие о том, какие трудности приходится преодолевать этой категории населения при попытке воспользоваться общественным транспортом. Этой информацией заинтересовались в министерстве транспорта России и связались с авторами обращения в редакцию информагентства. Одного из...
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Происшествия 21.10.2017 11:21

В Волгограде часть балкона рухнула на тротуарПод грохот падающих на асфальт  кусков балкона проснулись сегодня жильцы одного из домов в Красноармейском районе Об этом ИА “Высота 102” сообщили очевидцы. ЧП случилось  на улице Бахтурова в доме №25 около 8 часов утра. Обрушилась  часть балкона на 3 этаже. По словам местных жителей,  дом давно не ремонтировался.Отметим, что  куски металлоконструкций и бетона упали на тротуар, по которому часто ходят местные жители,  в том числе и мамы с детьми.  По счастливой случайности никто не пострадал. 
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Расследования 21.10.2017 07:27

Волгоградский гарнизонный военный суд приговорил к штрафу в размере 60 тысяч рублей военнослужащего-контрактника, который был задержан в Волгограде за управление скутером в состоянии алкогольного опьянения. Как сообщает ИА "Высота 102" со ссылкой на приговор суда, мужчину также лишили водительских прав на 2 года. Установлено, что в 6 утра он пьяным сел за руль скутера марки "Stels Skif 50" и поехал в магазин за продуктами. По пути его остановили сотрудники полиции. Известно, что мужчина является ветераном боевых действий, награжден ведомственными наградами и имеет на иждивении троих малолетних детей. В настоящее время он уволен с военной службы.
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Аналитика 20.10.2017 20:03

Смотрите сегодня в программе: завершение в Волгоградской области программы переселения граждан из аварийного жилья оставило осадок в виде скандалов. Решетки ливневой канализации с улиц Волгограда и Волжского исчезают в неизвестном направлении: часть обнаружили в машине жителя Астрахани. «Думай о будущем»: школьников Волгограда в рамках учебного проекта ориентируют на правильный выбор перспективных профессий по душе. «Пешеходный переход»: профилактический рейд ГИБДД охватил все районы Волгограда.  Информационные выпуски ИА «Высота 102» выходят в эфире волгоградского городского канала «МТВ» ежедневно, кроме выходных в 19:00 и 20:10, а также в Камышине на канале «Че» «СТВ-Камышин» в 09:00 и 19:00  в будние дни.   ...
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Общество 20.10.2017 17:54

В Волгограде дольщики ЖК "Парк Европейский" раскритиковали власти за медлительность Сегодня состоялось общее собрание дольщиков ЖК "Парк Европейский", где рассматривалась текущая ситуация по поиску инвестора для достройки жилого комплекса. Как сообщил ИА "Высота 102" член инициативной группы дольщиков Алексей Шапочкин, на мероприятие, которое проходило в здании администрации Ворошиловского района, пришло порядка 300 человек. В числе официальных лиц, которым и пришлось отвечать на вопросы дольщиков, были заместитель руководителя инспекции Госстройнадзора по Волгоградской области, новый генеральный директор ООО "Орион" - застройщик жилого комплекса "Парк Европейский", а также представители ГСУ ГУ МВД по Волгоградской области, которые расследуют дело о злоупотреблении полномочиями при распределении средств дольщиков, которые должны были пойти...
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Газетный киоск 20.10.2017 17:22

Фигуранту дела об убийстве пятилетней девочки в Волгоградской области предъявлено обвинение, сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на РИА Новости.  Вечером 15 сентября девочка не вернулась домой после прогулки на детской площадке в городе Калач-на-Дону. Тело ребенка нашли 22 сентября в хозяйственной постройке рядом с гаражным боксом. По подозрению в убийстве задержан 55-летний владелец строения — дедушка подруги убитой девочки, признавший свою вину. Позже на причастность к этому преступлению проверяли 45-летнего родственника подозреваемого, но информация о его причастности не подтвердилась. "В настоящее время ему предъявлено обвинение, его статус изменен на обвиняемого", — пояснили в СУ СК по Волгоградской области.  В...
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Здравоохранение 20.10.2017 17:11

Жителей Волгограда приглашают на бесплатную диспансеризацию в выходные дни Акция «Диспансеризация выходного дня» пройдет в субботу, 21 октября, в поликлиниках Волгограда, сообщает ИА «Высота 102». Как уточнили в региональном комитете здравоохранения, волгоградцы смогут пройти диспансеризацию в поликлиниках № 12, 4, 28, 20, 1, 5, 3, в амбулаторно-поликлинических отделениях больниц скорой помощи № 7 и 15. Кроме того, к акции присоединились сотрудники железнодорожной больницы Волгограда - они проведут бесплатную диагностику здоровья в торгово-развлекательном комплексе «Парк Хаус» с 10.00 до 18.00. Диспансеризацию можно пройти бесплатно и без предварительной записи, при себе нужно иметь паспорт и полис ОМС. Пациенты смогут сдать анализ крови, измерить артериальное давление, пройти электрокардиографию....
Прочитана: 1931 раз
Происшествия 20.10.2017 15:51

На юге Волгограда рейсовый автобус врезался в столб: 11 человек пострадали Рейсовый автобус «55К» врезался в световую опору на юге Волгограда. Как сообщили ИА “Высота 102” в региональном главке МВД, авария произошла на улице Лазоревой в Красноармейском районе. Обстоятельства ДТП устанавливаются, количество пострадавших уточняется. По предварительным данным, в результате аварии пострадали 11 человек, из них четверо подростков в возрасте 16-17 лет и 10-летний мальчик. Ранения у всех не тяжелые. В основном это ушибы, сотрясение головного мозга, есть пострадавшие с переломами голени.
Прочитана: 8479 раз
Общество 20.10.2017 15:02

Сегодня создана инициативная группа по подготовке к проведению референдума в Волгоградской области. Как сообщает ИА «Высота 102», в нее вошел 21 человек. Среди инициаторов всенародного голосования по вопросу перевода стрелок часов на час вперед — председатель городского совета ветеранов Александр Струков, члены общественной палаты региона — Татьяна Гензе, Александр Вязьмин, Алексей Бардаков и другие. Депутатский корпус областной думы представляют председатель комитета по охране здоровья Наталья Семенова и председатель комитета по культуре Александр Осипов.  По итогам первого заседания группы, которое состоялось сегодня в здании облсовпрофа, принято решение направить в избирком региона уведомление...
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