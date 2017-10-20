"Ротор-Волгоград" победил команду "Томь" со счетом 2:0

Победой “Ротора-Волгограда” со счетом 2;0 закончилась его домашняя встреча с томской командой “Томь”. Игра 19 тура ФНЛ ФОНБЕТ Первенства России по футболу прошла в Волгограде на стадионе “Зенит”, сообщает ИА "Высота 102". Первый тайм несмотря на усилия обеих команд завершился вничью, два гола в ворота противники были отправлены поле перерыва. На 75-й минуте гол забил полузащитник “Ротор-Волгоград” Владислав Сысуев, потом Сергей Колычев продолжил победную серию. Выигрыш волгоградской команды болельщики встретили эмоционально.
Отметим, что этот матч стал дебютным для нового главного тренера волгоградской команды Сергея Павлова. Он принял команду, когда она находилась на последней строчке турнирной таблицы. На “смотрины” нового тренера приехали губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров, его заместитель Евгений Харичкин, председатель облспорткомитета Александр Глинянов и др.