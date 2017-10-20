





Проведенная в Волгограде активистами проекта «Народный контроль» акция «Скорая помощь: испытано на себе» поможет в разработке предложений по улучшению ситуации в данной сфере на федеральном уровне. Как сообщила ИА «Высота 102» депутат Госдумы от Волгоградской области, координатор партпроекта «Единой России» «Народный контроль» Анна Кувычко, в течение двух недель «Народный контроль» и проект «Здоровое будущее» представят предложения по решению проблем в сфере оказания скорой медицинской помощи. Эта тема обсуждалась на днях в Госдуме на круглом столе «Скорая помощь как она есть. Реальность и перспективы».





Напомним, в начале ноября активисты «Народного контроля» вместе с федеральным координатором Анной Кувычко провели в Волгограде смену вместе с фельдшерами «Скорой помощи» - выезжали к пациентам по вызовам, общались с гражданами, медиками, водителями неотложек, выявляя «слабые места» в этой важной и ответственной работе. По итогам рейдов в беседе с журналистами Анна Кувычко отмечала, что решение многих проблем, с которыми сталкиваются работники «Скорой помощи», лежат в законодательной плоскости, и проведенная «Народным контролем» акция — лишнее тому подтверждение.





«В течение нескольких месяцев опять же совместно с региональными координаторами и представителями Минздрава мы намерены проводить серию встреч в разных регионах для анализа материалов и выработки инициатив», – заявила Кувычко, отметив, что при доработке законодательства, которое касается оказания скорой медицинской помощи, стоит соблюдать баланс врачей и пациентов, а также опираться на опыт регионов.

Также она добавила, что «мероприятия, проведенные активистами «Народного контроля», уже обозначили темы, которые требуют решения – необходимость оснащения бригад скорой помощи видеорегистраторами, которые позволят решать конфликтные моменты с пациентами и помогут обезопасить работу врачей и фельдшеров; введения знака и разметки для обозначения специального места парковок автомобилей экстренных служб; разработки и законодательного закрепления понятия ложного и необоснованного вызовов и внедрения системы мер ответственности за них. Нам нужно найти такое решение, которое позволит соблюсти баланс интересов. В конечном счете для нас главным является выработка мер, которые улучшат качество оказания медпомощи», – заключила она.