Волгоград полностью обеспечен теплом

На сегодняшний день тепло в полном объеме получают все потребители - это более 7 тысяч объектов, включая 5 тысяч жилых домов. Теперь регулировать теплоснабжение непосредственно в домах будут управляющие организации, отвечающие за внутридомовые сети. ООО «Концессии теплоснабжения» производят поставку теплоносителя до ввода в дом. Если по истечению 5 дней с даты начала отопительного сезона батареи в квартирах будут оставаться холодными, нужно обращаться в свою УК или ТСЖ.

В многоквартирных домах по отдельным адресам возможны кратковременные перерывы в теплоснабжении из-за порывов на старых трубопроводах. В настоящее время течи на сетях устраняются.

В свою очередь благоустройство ряда реконструированных теплотрасс продолжится по фактической погоде, и на подачу тепла потребителям никак не повлияет. Новые трубы на всех объектах были смонтированы в срок до 15 октября.

Что касается платы за отопление в октябре, если в доме установлен коллективный прибор учета, тогда плата взимается по его фактическим показаниям. При отсутствии общедомового счетчика сумма в платежке определяется исходя из среднемесячной величины, то есть по нормативу - в октябре и в апреле в таком же размере, как и в остальные месяцы отопительного сезона

В компании напомнили, что всего к работе в осенне-зимний период подготовлено 120 котельных и 317 центральных тепловых пунктов, заменено в ходе текущих ремонтов более 24 км трубопроводов. Одновременно в 2017 году в рамках инвестпрограммы «Концессии теплоснабжения» осуществляют строительство 3 новых блочно-модульных котельных, реконструкцию 7 котельных и 8 ЦТП, строительство и техническое перевооружение 31 км тепловых сетей. Общий объем инвестиций в систему теплоснабжения Волгограда в этом году составляет почти 2 млрд рублей.



