Семикратный чемпион России, чемпион Европы, инструктор по спорту МАУ «Спорткомплекс «Текстильщик» из Камышина Николай Колесниченко с победой вернулся из Севастополя, где впервые прошел Кубок России по армрестлингу. Как сообщили ИА «Высота 102» в администрации города, около 100 спортсменов из разных регионов России соревновались за звание лучшего в 11 весовых категориях. В категории до 100 кг камышанину не было равных: как итог – 1 место.

Накануне спортсмен принимал участие в интернациональном спортивном фестивале «Золотой Тигр- XI», который прошел в Екатеринбурге, и также в абсолютной категории стал победителем: ему по праву были вручены кубок и медаль «Золотой тигр». В турнире приняли участие национальные и международные чемпионы и рекордсмены различных видов спорта, мастера спорта международного класса, всего более 8000 спортсменов в 36 видах спорта.



