|Спорт
|22.10.2017 08:44
«Золотой тигр» пополнил коллекцию наград силача из Камышина Волгоградской области
Семикратный чемпион России, чемпион Европы, инструктор по спорту МАУ «Спорткомплекс «Текстильщик» из Камышина Николай Колесниченко с победой вернулся из Севастополя, где впервые прошел Кубок России по армрестлингу. Как сообщили ИА «Высота 102» в администрации города, около 100 спортсменов из разных регионов России соревновались за звание лучшего в 11 весовых категориях. В категории до 100 кг камышанину не было равных: как итог – 1 место.
Накануне спортсмен принимал участие в интернациональном спортивном фестивале «Золотой Тигр- XI», который прошел в Екатеринбурге, и также в абсолютной категории стал победителем: ему по праву были вручены кубок и медаль «Золотой тигр». В турнире приняли участие национальные и международные чемпионы и рекордсмены различных видов спорта, мастера спорта международного класса, всего более 8000 спортсменов в 36 видах спорта.
В Волгоградской филармонии обнаружена "потайная" студия звукозаписи ансамбля «Лазоревый цветок»
Программа «Взгляд с Высоты»: В Год экологии нелегальные свалки в Волгоградской области бесконтрольно растут и множатся
В Волгограде активисты партийного проекта «Народный контроль» поменяли профессию
Любопытные и показательные факты позволила вскрыть проведенная в Волгоградской областной филармонии инвентаризация. Похоже, долгие годы в государственном учреждении культуры творилась...
Почему в Волгоградской области не становится меньше несанкционированных свалок, а вместо старых появляются новые? Почему мы...
В Волгограде активисты проекта «Народный контроль» партии «Единая Россия» во главе с координатором, депутатом Госдумы РФ Анной Кувычко...
|Экономика
|22.10.2017 11:07
Должниками по налоговым платежам неожиданно для себя стали многие жители Волгоградской области. В редакцию ИА «Высота 102» поступил ряд обращений от читателей, которых изумили суммы в полученных ими уведомлениях об уплате налога на имущество физических лиц. Помимо платежа за 2016 год в извещениях появились дополнительные строки с новыми суммами за предыдущие годы. Налоговая инспекция, как выяснилось, сделала перерасчет, который позволил значительно увеличить - зачастую в разы - суммарный объем платежа. Из официального ответа УФНС по Волгоградской области на редакционный запрос ИА «Высота 102» следует, что своевременная и регулярная оплата налогов не спасет граждан от возможного перерасчета в пользу...
Прочитана: 1871 раз
|Политика
|22.10.2017 11:01
Проведенная в Волгограде активистами проекта «Народный контроль» акция «Скорая помощь: испытано на себе» поможет в разработке предложений по улучшению ситуации в данной сфере на федеральном уровне. Как сообщила ИА «Высота 102» депутат Госдумы от Волгоградской области, координатор партпроекта «Единой России» «Народный контроль» Анна Кувычко, в течение двух недель «Народный контроль» и проект «Здоровое будущее» представят предложения по решению проблем в сфере оказания скорой медицинской помощи. Эта тема обсуждалась на днях в Госдуме на круглом столе «Скорая помощь как она есть. Реальность и перспективы». Напомним, в начале ноября активисты «Народного контроля» вместе с федеральным координатором Анной Кувычко...
Прочитана: 1164 раз
|Культура
|22.10.2017 10:53
В Волгоградском музее изобразительных искусств состоится лекция об истории жизни великой российской балерины. Как сообщили ИА «Высота 102» в музее, беседу проведет лектор Всероссийского Валдайского форума, исторический консультант Олег Васьков. Сам лектор так анонсирует свое выступление: «Пора уже разобраться с этим балетом, что-то с ним не так, все только о нем и спорят, и цари, и пролетарии. На злобу дня - история великой российской балерины Матильды Феликсовны Кшеси́нской! Кем на самом деле была героиня скандального фильма? Как Матильда выиграла суд у В.И. Ленина? Немного пролетарского гнева и и хруста французской булки: попытка взглянуть непредвзято на по-настоящему интересную биографию амбициозной и...
Прочитана: 1127 раз
|Аналитика
|22.10.2017 07:50
В 2016 году в Волгоградской области 384 тысячи человек имели денежные доходы ниже прожиточного минимума. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на Волгоградстат, это чуть более 15% от общей численности населения. Между тем, согласно данным Волгоградстата, в 2016 году реальные денежные доходы населения уменьшились и составили 92% по сравнению с предыдущим годом. При том, что реальная начисленная заработная плата чуть выросла – 101,9% по сравнению с предыдущим годом. Любопытно, исходя из динамики показателей за последние десять лет, самый высокий рост реальных денежных доходов населения был зафиксирован в 2007 году – 108,5%.
Прочитана: 1889 раз
|Общество
|21.10.2017 19:09
Экологическую акцию «Чистый берег Волги» провели в городе Краснослободск Среднеахтубинского района сотрудники предприятий группы «ЛУКОЙЛ». Как сообщает корреспондент ИА «Высота 102», несколько десятков молодых волгоградцев, «вооружившись» необходимым инвентарём, субботним утром убрали внушительной площади территорию вдоль берега Волги в районе старой пристани. Организаторы акции – совет молодых специалистов ООО «ЛУКОЙЛ-Нижневолжскнефтепродукт» - рассказали, что их инициативу охотно поддержали коллеги из других предприятий группы «ЛУКОЙЛ» в Волгограде. И лишние руки, судя по количеству оставленного здесь отдыхающими мусора, не помешали. «Вместе с коллегами очень весело и дружно работается. Тем более, что мы очень любим...
Прочитана: 5565 раз
|Здравоохранение
|21.10.2017 17:12
Участниками профилактической акции «Диспансеризация выходного дня», которая прошла сегодня в ТРК «Парк Хаус» в Волгограде, стали свыше 300 жителей города. Как сообщает ИА «Высота 102», бесплатную диагностику здоровья в торговом центре провели сотрудники железнодорожной больницы - одной из ведущих многопрофильных клиник Волгограда и области. Все желающие могли не только бесплатно сдать анализ крови, определить давление и пройти другие исследования, но и получить консультацию врачей высшей категории, специализирующихся на лечении органов дыхания, сердечно-сосудистых заболеваний, патологий эндокринной системы и др. По данным облздрава, такие...
Прочитана: 3197 раз
|Спорт
|21.10.2017 16:56
Сегодня после победы волгоградского клуба «Ротор-Волгоград» над «Томью» из Томска новый тренер команды Сергей Павлов заявил, что итог этого матча – это заслуга бывшего тренера команды Валерия Есипова. «Я всего лишь провел матч, но подготовка к нему и сегодняшняя победа – это все благодаря Валерию», - пояснил он. Напомним, сегодня «Ротор-Волгоград» на домашней арене – стадионе «Зенит» - одолел своего соперника, команду «Томь» из Томска со счетом 2:0. Это была первая ига, которая прошла под руководством нового тренера – Сергея Павлова. На сегодняшнем матче за волгоградскую команду болели губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров, его заместитель Евгений Харичкин, председатель облспорткомитета Александр...
Прочитана: 3849 раз
|Спорт
|21.10.2017 15:43
Победой “Ротора-Волгограда” со счетом 2;0 закончилась его домашняя встреча с томской командой “Томь”. Игра 19 тура ФНЛ ФОНБЕТ Первенства России по футболу прошла в Волгограде на стадионе “Зенит”, сообщает ИА "Высота 102". Первый тайм несмотря на усилия обеих команд завершился вничью, два гола в ворота противники были отправлены поле перерыва. На 75-й минуте гол забил полузащитник “Ротор-Волгоград” Владислав Сысуев, потом Сергей Колычев продолжил победную серию. Выигрыш волгоградской команды болельщики встретили эмоционально.Отметим, что этот матч стал дебютным для нового главного тренера волгоградской команды Сергея Павлова. Он принял команду, когда она находилась на последней строчке турнирной таблицы. На “смотрины” нового тренера приехали...
Прочитана: 1138 раз
|Общество
|21.10.2017 15:29
Мамы с маленькими детьми сегодня продемонстрировали протест против строительства в Волжском цеха по производству карбамата. Как сообщает корреспондент ИА «Высота 102», акция прошла сегодня на площади Ленина, ее организатором выступил Волжский горком КПСС. Более ста человек пришли сегодня к памятнику вождя революции, но еще перед началом митинга подписи против строительства дополнительного производства завода «Волжский оргсинтез» поставили более двухсот волжан. «Мы не быдло и не скот – не дадим травить народ!», «Нет дополнительным мощностям карбамата!», «Мы за чистый воздух! Хватить нас травить!» - таково было содержание плакатов, некоторые из которых держали малыши. В беседе с корреспондентом ИА «Высота 102» участники митинга...
Прочитана: 5654 раз
|Спорт
|21.10.2017 14:54
Губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров посетил матч между командами “Ротор-Волгоград” и томской Томью. Игра 19 тура ФНЛ ФОНБЕТ Первенства России по футболу проходит в эти минуты на стадионе “Зенит”, сообщает ИА "Высота 102". Отметим, что эта встреча является дебютом нового тренера волгоградского клуба Сергея Павлова.
Прочитана: 2012 раз
|Экономика
|21.10.2017 12:03
Запасы зерна в Волгоградской области на 1 октября превысили прошлогодние на 55%. Об этом заявили в Росстате, сообщает ИА «Высота 102». Самый высокий среди федеральных округов рост запасов зерна зафиксирован в Южном федеральном округе. Помимо Волгоградской, в Ростовской области запасы зерновых превышают прошлогодние на 38%, в Краснодарском крае - на 14%. Всего на 1 октября в южных регионах общие запасы составили 14,2 млн тонн зерновых, это примерно четверть всех российских запасов. Согласно данным Росстата, увеличилась и реализация зерна сельхозпредприятиями. Напомним, в этом году Волгоградская область по сбору урожая зерновых побила исторический...
Прочитана: 3003 раз
|Общество
|21.10.2017 11:40
Минтранс России пригласил инвалида из Камышина Волгоградской области на всероссийский селектор с чиновниками
Чиновникам предстоит ответить на неудобные вопросы женщины-инвалида из Камышина, которую министерство транспорта РФ пригласило на селекторное совещание с органами исполнительной власти субъектов Российской федерации по вопросу обеспечения доступности транспорта для людей с ограниченными возможностями. Как сообщили ИА «Высота 102» в ведомстве, селектор запланирован на 25 октября 2017 года. Светлана Ивченко и другие камышане с ограниченными возможностями летом этого года прислали в редакцию ИА «Высота 102» фото- и видеоматериалы, свидетельствующие о том, какие трудности приходится преодолевать этой категории населения при попытке воспользоваться общественным транспортом. Этой информацией заинтересовались в министерстве транспорта России и связались с авторами обращения в редакцию информагентства. Одного из...
Прочитана: 5480 раз
|Происшествия
|21.10.2017 11:21
Под грохот падающих на асфальт кусков балкона проснулись сегодня жильцы одного из домов в Красноармейском районе Об этом ИА “Высота 102” сообщили очевидцы. ЧП случилось на улице Бахтурова в доме №25 около 8 часов утра. Обрушилась часть балкона на 3 этаже. По словам местных жителей, дом давно не ремонтировался.Отметим, что куски металлоконструкций и бетона упали на тротуар, по которому часто ходят местные жители, в том числе и мамы с детьми. По счастливой случайности никто не пострадал.
Прочитана: 6674 раз
|Расследования
|21.10.2017 07:27
Волгоградский гарнизонный военный суд приговорил к штрафу в размере 60 тысяч рублей военнослужащего-контрактника, который был задержан в Волгограде за управление скутером в состоянии алкогольного опьянения. Как сообщает ИА "Высота 102" со ссылкой на приговор суда, мужчину также лишили водительских прав на 2 года. Установлено, что в 6 утра он пьяным сел за руль скутера марки "Stels Skif 50" и поехал в магазин за продуктами. По пути его остановили сотрудники полиции. Известно, что мужчина является ветераном боевых действий, награжден ведомственными наградами и имеет на иждивении троих малолетних детей. В настоящее время он уволен с военной службы.
Прочитана: 5249 раз
|Аналитика
|20.10.2017 20:03
Смотрите сегодня в программе: завершение в Волгоградской области программы переселения граждан из аварийного жилья оставило осадок в виде скандалов. Решетки ливневой канализации с улиц Волгограда и Волжского исчезают в неизвестном направлении: часть обнаружили в машине жителя Астрахани. «Думай о будущем»: школьников Волгограда в рамках учебного проекта ориентируют на правильный выбор перспективных профессий по душе. «Пешеходный переход»: профилактический рейд ГИБДД охватил все районы Волгограда. Информационные выпуски ИА «Высота 102» выходят в эфире волгоградского городского канала «МТВ» ежедневно, кроме выходных в 19:00 и 20:10, а также в Камышине на канале «Че» «СТВ-Камышин» в 09:00 и 19:00 в будние дни. ...
Прочитана: 32972 раз
22 октября 11:07
22 октября 11:01
22 октября 08:44
«Золотой тигр» пополнил коллекцию наград силача из Камышина Волгоградской области
22 октября 07:50
21 октября 19:09
21 октября 16:56
21 октября 15:43
21 октября 15:29
21 октября 14:54
21 октября 12:03
21 октября 11:40
21 октября 11:21
20 октября 20:03
20 октября 17:54
20 октября 17:22
Спорт
22 октября 08:44
«Золотой тигр» пополнил коллекцию наград силача из Камышина Волгоградской области
21 октября 16:56
21 октября 15:43
21 октября 14:54
18 октября 15:03
17 октября 19:01
17 октября 08:24
16 октября 13:04
14 октября 19:34
11 октября 12:06
3 октября 10:24
30 сентября 12:54
23 сентября 15:47
18 сентября 11:45
16 сентября 17:53
15 сентября 18:33
|Все RSS сайта
|АРХИВ новостей Волгограда
ФИНГРАМОТНОСТЬ
Задолжал за коммуналку? Жди коллектора!
Поиск
День 21 Октября, Сб
Волгоград
Пасмурно, температура 5..7 С, давление 749..751 мм рт.ст., ветер Северо-Восточный, 2 м/с
Прогноз предоставлен Gismeteo.Ru
21 Октября, Сб
|1 $
|57.5118 руб.
|1 €
|67.8927 руб.
|1 GBP
|75.5302 руб.
|1 CHF
|58.5720 руб.
Предоставлено Банком России, Yahoo!
Обсуждают в форуме
Самые читаемые новости
Просмотров: 24517
Просмотров: 16434
После вручения ключей от новых квартир в Калаче-на-Дону Волгоградской области новоселов-переселенцев попросили на выход34
Просмотров: 11204
Просмотров: 5725
Просмотров: 4911
Рекомендуемые к прочтению новости
Для проведения референдума о переводе времени в Волгоградской области нужно собрать почти 38 тысяч подписей жителей48
Рекомендации: +56 / 2-
Рекомендации: +39 / 12-
Губернатор Андрей Бочаров: Жители Волгоградской области решат вопрос перевода стрелок на референдуме81
Рекомендации: +37 / 3-
Рекомендации: +34 / 13-
Избирком Волгоградской области: ограничений для проведения референдума в день выборов президента — нет
Рекомендации: +25 / 5-
Рекомендации: +25 / 8-
Рекомендации: +19 / 18-
Рекомендации: +18 / 8-
После вручения ключей от новых квартир в Калаче-на-Дону Волгоградской области новоселов-переселенцев попросили на выход34
Рекомендации: +17 / 8-
Рекомендации: +17 / 4-