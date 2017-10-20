В Волгограде дольщики ЖК "Парк Европейский" раскритиковали власти за медлительность









Сегодня состоялось общее собрание дольщиков ЖК "Парк Европейский", где рассматривалась текущая ситуация по поиску инвестора для достройки жилого комплекса. Как сообщил ИА "Высота 102" член инициативной группы дольщиков Алексей Шапочкин, на мероприятие, которое проходило в здании администрации Ворошиловского района, пришло порядка 300 человек. В числе официальных лиц, которым и пришлось отвечать на вопросы дольщиков, были заместитель руководителя инспекции Госстройнадзора по Волгоградской области, новый генеральный директор ООО "Орион" - застройщик жилого комплекса "Парк Европейский", а также представители ГСУ ГУ МВД по Волгоградской области, которые расследуют дело о злоупотреблении полномочиями при распределении средств дольщиков, которые должны были пойти на строительство двух жилых комплексов в Волгограде - "Доминант" и "Парк Европейский". По словам Шапочкина, люди хотели узнать, когда ситуация с их недостроенными домами сдвинется с мертвой точки. В настоящее время строительство 15 многоквартирных домов, на возведение которых были привлечены денежные средства 1400 граждан, не ведется. Дольщикам сообщили, что мероприятия по поиску застройщика отложены на один год - до 2019 года. "Нам сказали, что за ЖК "Парк Европейский" возьмутся после того, как достроят ЖК "Доминант". Сегодня прозвучало много критики, потому что нас это и многое другое не устраивает", - рассказал собеседник агентства. В частности люди не довольны тем, что до сих пор не удалось найти деньги, которые были получены от дольщиков, а затем исчезли, предположительно, в оффшорах. А также тем, что пока за это никто не понес ответственности.



