Парку культуры и отдыха в Волгограде требуется коллаж

В Центральном парке культуре и отдыха приступили к восстановлению мемориальной зоны, где расположен блиндаж командующего 13-ой гвардейской дивизией дважды Героя Советского Союза Александра Родимцева, - сообщили ИА «Высота 102» в мэрии. В числе других объектов военной истории проект реконструкции предусматривает расположение в этом месте инсталляции - на одной ее стороне будет размещено знамя 13-й Гвардейской дивизии, на другой будут представлены фотографии, запечатлевшие ход Сталинградской битвы. Для создания масштабного фотоколлажа планируется использовать фотографии из семейных архивов волгоградцев. Для того, чтобы принять участие в акции, необходимо прикрепить военные фотографии через специальную форму

Напомним, блиндаж, в котором с сентября по октябрь 1942 года располагался штаб командующего 13-ой гвардейской дивизии – генерала Александра Родимцева, вошел в список первоочередных работ в ходе обновления Центрального парка культуры и отдыха в Волгограде. Реконструкция центрального городского парка стала возможной благодаря привлечению частных инвестиций. В ходе благоустройства мемориальной зоны здесь появится новое тротуарное покрытие, лавочки и урны, будут высажены деревья и кустарники. Композиционной доминантой территории станет восстановленный блиндаж генерала, рядом с которым и будет оборудована инсталляция.

По окончании восстановительных работ на месте заброшенной территории появится обновленная зеленая зона с сохраненными памятниками военной истории. Работы по благоустройству памятного места планируется завершить к февралю 2018 года, в канун 75-ой годовщины победы в Сталинградской битве.