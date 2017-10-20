|Общество
|20.10.2017 17:17
Парку культуры и отдыха в Волгограде требуется коллаж
В Центральном парке культуре и отдыха приступили к восстановлению мемориальной зоны, где расположен блиндаж командующего 13-ой гвардейской дивизией дважды Героя Советского Союза Александра Родимцева, - сообщили ИА «Высота 102» в мэрии. В числе других объектов военной истории проект реконструкции предусматривает расположение в этом месте инсталляции - на одной ее стороне будет размещено знамя 13-й Гвардейской дивизии, на другой будут представлены фотографии, запечатлевшие ход Сталинградской битвы. Для создания масштабного фотоколлажа планируется использовать фотографии из семейных архивов волгоградцев. Для того, чтобы принять участие в акции, необходимо прикрепить военные фотографии через специальную форму.
Напомним, блиндаж, в котором с сентября по октябрь 1942 года располагался штаб командующего 13-ой гвардейской дивизии – генерала Александра Родимцева, вошел в список первоочередных работ в ходе обновления Центрального парка культуры и отдыха в Волгограде. Реконструкция центрального городского парка стала возможной благодаря привлечению частных инвестиций. В ходе благоустройства мемориальной зоны здесь появится новое тротуарное покрытие, лавочки и урны, будут высажены деревья и кустарники. Композиционной доминантой территории станет восстановленный блиндаж генерала, рядом с которым и будет оборудована инсталляция.
По окончании восстановительных работ на месте заброшенной территории появится обновленная зеленая зона с сохраненными памятниками военной истории. Работы по благоустройству памятного места планируется завершить к февралю 2018 года, в канун 75-ой годовщины победы в Сталинградской битве.
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|Общество
|20.10.2017 17:54
Сегодня состоялось общее собрание дольщиков ЖК "Парк Европейский", где рассматривалась текущая ситуация по поиску инвестора для достройки жилого комплекса. Как сообщил ИА "Высота 102" член инициативной группы дольщиков Алексей Шапочкин, на мероприятие, которое проходило в здании администрации Ворошиловского района, пришло порядка 300 человек. В числе официальных лиц, которым и пришлось отвечать на вопросы дольщиков, были заместитель руководителя инспекции Госстройнадзора по Волгоградской области, новый генеральный директор ООО "Орион" - застройщик жилого комплекса "Парк Европейский", а также представители ГСУ ГУ МВД по Волгоградской области, которые расследуют дело о злоупотреблении полномочиями при распределении средств дольщиков, которые должны были пойти...
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|Газетный киоск
|20.10.2017 17:22
Фигуранту дела об убийстве пятилетней девочки в Волгоградской области предъявлено обвинение, сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на РИА Новости. Вечером 15 сентября девочка не вернулась домой после прогулки на детской площадке в городе Калач-на-Дону. Тело ребенка нашли 22 сентября в хозяйственной постройке рядом с гаражным боксом. По подозрению в убийстве задержан 55-летний владелец строения — дедушка подруги убитой девочки, признавший свою вину. Позже на причастность к этому преступлению проверяли 45-летнего родственника подозреваемого, но информация о его причастности не подтвердилась. "В настоящее время ему предъявлено обвинение, его статус изменен на обвиняемого", — пояснили в СУ СК по Волгоградской области. В...
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|Здравоохранение
|20.10.2017 17:11 (Обновлено: 20.10.2017 17:14)
Акция «Диспансеризация выходного дня» пройдет в субботу, 21 октября, в поликлиниках Волгограда, сообщает ИА «Высота 102». Как уточнили в региональном комитете здравоохранения, волгоградцы смогут пройти диспансеризацию в поликлиниках № 12, 4, 28, 20, 1, 5, 3, в амбулаторно-поликлинических отделениях больниц скорой помощи № 7 и 15. Кроме того, к акции присоединились сотрудники железнодорожной больницы Волгограда - они проведут бесплатную диагностику здоровья в торгово-развлекательном комплексе «Парк Хаус». Диспансеризацию можно будет пройти с 8:00 до 14:00 бесплатно и без предварительной записи, при себе нужно иметь паспорт и полис ОМС. Пациенты смогут сдать анализ крови, измерить артериальное давление, пройти электрокардиографию. До конца года...
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|Происшествия
|20.10.2017 15:51
Рейсовый автобус «55К» врезался в световую опору на юге Волгограда. Как сообщили ИА “Высота 102” в региональном главке МВД, авария произошла на улице Лазоревой в Красноармейском районе. Обстоятельства ДТП устанавливаются, количество пострадавших уточняется. По предварительным данным, в результате аварии пострадали 11 человек, из них четверо подростков в возрасте 16-17 лет и 10-летний мальчик. Ранения у всех не тяжелые. В основном это ушибы, сотрясение головного мозга, есть пострадавшие с переломами голени.
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|Общество
|20.10.2017 15:02
Для проведения референдума о переводе времени в Волгоградской области нужно собрать почти 38 тысячи подписей жителей
Сегодня создана инициативная группа по подготовке к проведению референдума в Волгоградской области. Как сообщает ИА «Высота 102», в нее вошел 21 человек. Среди инициаторов всенародного голосования по вопросу перевода стрелок часов на час вперед — председатель городского совета ветеранов Александр Струков, члены общественной палаты региона — Татьяна Гензе, Александр Вязьмин, Алексей Бардаков и другие. Депутатский корпус областной думы представляют председатель комитета по охране здоровья Наталья Семенова и председатель комитета по культуре Александр Осипов. По итогам первого заседания группы, которое состоялось сегодня в здании облсовпрофа, принято решение направить в избирком региона уведомление о намерении провести масштабное...
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|Общество
|20.10.2017 14:46
Сегодня под звуки Гимна России, который исполняли учащиеся 82-й школы Дзержинского района Волгограда, открылся третий учебный год профориентационного проекта старшеклассников ««Думай о будущем». По словам директора образовательного учреждения Ольги Чирсковой, сообщает ИА «Высота 102», уже многие выпускники школы сделали свой выбор благодаря именно данному проекту. Дети стали студентами многих волгоградских и столичных вузов, колледжей и техникумов и это очень важно – заранее определиться с выбором профессии. В этом году школьникам также предстоят поездки на промышленные предприятия города, в организации,...
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|Общество
|20.10.2017 14:22
Глава Волжского Игорь Воронин объявил вознаграждение за информацию, которая будет способствовать в поиске преступника, причастного к исчезновению двух девушек в Волжском. Об этом сообщили ИА "Высота 102" в администрации Волжского. Сумма вознаграждения 700000 рублей. Напомним, две волжанки Ольга Шапошникова и Дарья Лабутина пропали неделю назад. Последний раз их видели в компании ранее судимого 31-летнего жителя Волжского Александра Масленникова, когда утром они выходили из волжского кафе-караоке Voice. Девушек и предполагаемого посетителя ищут в Волжском десятки волонтеров. Александр Масленников объявлен в розыск. По факту безвестного исчезновения девушек возбуждено уголовное дело по п. «а» ч.2 ст.105 УК РФ (убийство...
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|Происшествия
|20.10.2017 13:43
Пожилая женщина погибла в Краснооктябрьском районе Волгограда. Как сообщили ИА “Высота 102” в ГУ МВД по Волгоградской области, смертельное ДТП случилось сегодня на проспекте Металлургов. 82-летняя пенсионерка, переходившая дорогу в неположенном месте, погибла под колесами грузовика “MAN”.
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|Общество
|20.10.2017 13:26
После вручения ключей от новых квартир в Калаче-на-Дону Волгоградской области новоселов-переселенцев попросили на выход
В доме №23 по ул. Чекмарева в Калаче-на-Дону Волгоградской области после торжественного вручения ключей к новым квартирам новоселам перекрыли путь в подъезды. Как рассказали ИА «Высота 102» жители, 14 октября 2017 года заместитель губернатора Волгоградской области Валентина Гречина торжественно вручила ключи от новых квартир переселенцам из аварийного жилья. По словам калачевцев, она подтвердила, что в этот же день можно будет справить новоселье в новом доме. "Мы обрадовались, собрали вещи и пошли в новые квартиры. Но счастье оказалось недолгим. Через 2 часа отключили свет, воду и попросили всех выйти на улицу, закрыв подъезды, без объяснения причин", - пожаловались калачевцы....
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|Общество
|20.10.2017 12:56 (Обновлено: 20.10.2017 13:12)
Прокуратура добилась от газовиков через суд подачи энергоресурса в пять населенных пунктов Городищенского района для начала отопительного сезона. Об этом ИА "Высота 102" сообщила старший помощник прокурора области Ольга Токарева. В ходе надзорной проверки было установлено, что с 4 октября этого года на территории Городищенского района должна была начаться подтопка детских дошкольных учреждений, учреждений образования и здравоохранения. В этой связи предприятиями по подаче тепловой энергии в Котлубанском, Кузьмичевском, Россошенском, Новожизненском сельских поселениях, а также Городищенском городском поселении в адрес ООО "Газпром межрегионгаз Волгоград" были направлены заявки на поставку газа для обеспечения теплоснабжения населения. Однако в установленный срок подача газа для...
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|Расследования
|20.10.2017 12:53
Экс-депутата Волжской гордумы и его супругу осудили за мошенничество со средствами на наказы избирателей
Волжским городским судом оглашен приговор по уголовному делу в отношении экс-депутата Волжской городской думы Андрей Мишустина и его супруги Натальи. Как сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе горсуда, Андрей Мишустин, бывший депутат Волжской гордумы, признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч.3 ст.160 УК РФ (присвоение и растрата, то есть хищение чужого имущества, вверенного виновному, совершенное лицом с использованием своего служебного положения), и ему назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 4 года с отбыванием в исправительной колонии общего режима. Осужденный после оглашения приговора был взят под стражу в зале суда. Его супруга Наталья признана виновной в совершении...
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|Общество
|20.10.2017 12:12
ИА «Высота 102» стали известны истинные причины увольнения бывшего председателя комитета транспорта, промышленности и связи администрации Волгограда Дмитрия Веркина. По данным информагентства, ряд введенных чиновником автобусных маршрутов в районах города оказались неэффективными, маловостребованными и не решили проблему транспортной доступности. Что не мешало, однако, чиновнику отчитываться перед вышестоящим руководством о выполнении, пусть и формальном, поставленных перед ним задач. От жителей города в мэрию сегодня продолжают поступать жалобы на те или иные автобусные маршруты, которые не справляются со своей задачей. Так, пассажиры автобусов № 88, следующих от железнодорожного вокзала до поселка Максима Горького, по вечерам испытывают серьезные трудности с возвращением...
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|Телеком
|20.10.2017 12:09
Сегодня в Волгограде стартуют отборочные соревнования «Мы – за здоровый и честный спорт!» к первенству России по баскетболу среди девушек. В них участвуют команды из Ессентуков, Ростова-на-Дону, Тулы, Черкесска, Тольятти, Старого Оскола. Организатором турнира выступает Волгоградская спортивная школа олимпийского резерва №2 при поддержке «Ростелекома», передает ИА «Высота 102» со ссылкой на пресс-службу оператора. Для проведения тренировок по баскетболу «Ростелеком» обеспечит школу олимпийского резерва баскетбольными мячами. Кроме того, в рамках проведения отборочного турнира к первенству России, все команды-участницы получат памятные подарки и сувениры от компании. По словам директора Волгоградского филиала ПАО «Ростелеком» Сергея Пулинеца, компания поддерживает проведение спортивных мероприятий...
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|Происшествия
|20.10.2017 12:08
Двоих детей, пропавших в Камышинском районе, нашли на окраине их родного села. Как сообщили ИА “Высота 102” в ГУ МВД России по Волгоградской области, заявление о пропаже двух школьников, проживающих в селе Саломатино, поступило в полицию поздно вечером. Родственники сообщили, что два мальчика - 9-и и 10-лет - не вернулись домой из школы. Поднятые по тревоге полицейские ночью проверяли железнодорожную станцию, элеватор, зернохранилища, жилые и заброшенные дома, обследовали более 10 км. железнодорожных путей. Посреди ночи правоохранителям пришлось опрашивать учителей, одноклассников, друзей и знакомых школьников. Пропавших нашли утром около семи часов. Они спали под кустом в балке на окраине села. Как...
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|Происшествия
|20.10.2017 11:23 (Обновлено: 20.10.2017 14:07)
Семь чугунных сливных решеток-ливневок нашли в машине 34-летнего жителя Астрахани волжские полицейские. Как сообщили ИА “Высота 102” в региональном главке МВД, автомобиль «Лада-Приора» был остановлен стражами порядка накануне на кольце ВПЗ. Легковушка привлекла внимание полицейских своим явным перегрузом. Тяжелые металлические изделия, каждое весом около полусотни килограммов, были обнаружены в салоне машины. Как выяснилось, решетки были похищены на улице Машиностроителей около дома № 4. Имущество МУП "Водоканал" возвращено владельцу. Ранее в администрации Волжского забили тревогу по поводу исчезновения дождеприемников. Так, только за два дня, с 14 по 16 октября добычей воров стала 21 решетка.
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20 октября 17:22
20 октября 17:17
Парку культуры и отдыха в Волгограде требуется коллаж 1
20 октября 15:02
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20 октября 11:23
20 октября 10:52
20 октября 10:09
Общество
20 октября 17:48
20 октября 17:17
Парку культуры и отдыха в Волгограде требуется коллаж 1
20 октября 15:02
20 октября 14:46
20 октября 14:22
20 октября 13:26
20 октября 12:12
20 октября 10:52
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