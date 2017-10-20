Под Волгоградом предъявили обвинение по делу об убийстве девочки

Фигуранту дела об убийстве пятилетней девочки в Волгоградской области предъявлено обвинение, сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на РИА Новости.

Вечером 15 сентября девочка не вернулась домой после прогулки на детской площадке в городе Калач-на-Дону. Тело ребенка нашли 22 сентября в хозяйственной постройке рядом с гаражным боксом. По подозрению в убийстве задержан 55-летний владелец строения — дедушка подруги убитой девочки, признавший свою вину. Позже на причастность к этому преступлению проверяли 45-летнего родственника подозреваемого, но информация о его причастности не подтвердилась. "В настоящее время ему предъявлено обвинение, его статус изменен на обвиняемого", — пояснили в СУ СК по Волгоградской области.

В розыскных мероприятиях участвовали свыше 300 человек, а также беспилотная авиация. Правоохранители, волонтеры, местные жители и родственники девочки прочесали местность, осмотрели все гаражные боксы и провели поквартирный обход.

Следователи полагают, что 15 сентября подозреваемый смог заманить девочку, поскольку был с ней знаком.



