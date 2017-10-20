Сегодня создана инициативная группа по подготовке к проведению референдума в Волгоградской области. Как сообщает ИА «Высота 102», в нее вошел 21 человек. Среди инициаторов всенародного голосования по вопросу перевода стрелок часов на час вперед — председатель городского совета ветеранов Александр Струков, члены общественной палаты региона — Татьяна Гензе, Александр Вязьмин, Алексей Бардаков и другие. Депутатский корпус областной думы представляют председатель комитета по охране здоровья Наталья Семенова и председатель комитета по культуре Александр Осипов.

По итогам первого заседания группы, которое состоялось сегодня в здании облсовпрофа, принято решение направить в избирком региона уведомление о намерении провести масштабное голосование. В поддержку этой инициативы организаторам мероприятия нужно получить подписи 2% населения области — это 37,7 тысячи человек.

Напомним, идею провести референдум о переходе Волгоградской области на летнее время накануне в ходе встречи с членами общественной палаты региона поддержал губернатор Андрей Бочаров. Не исключено, что народное голосование пройдет в день выборов президента России — 18 марта 2018 года.

Вопрос, который выносится на голосование, сформурирован так: «Считаете ли вы необходимым внесение Волгоградской областной думы в Госдуму РФ проекта федерального закона «О внесении изменений в ст.5 ФЗ «об исчислении времени», предусматривающего переход Волгоградской области из второй часовой зоны (МСК, московское время) на третью часовую зону (МСК+1)?».

Тема перевода стрелок часов в области обсуждается уже полтора года. Однако многочисленные публичные дискуссии и опросы населения не смогли поставить точку в этом вопросе. Жители региона разделились на два лагеря: на тех, кто за дополнительный «солнечный час», и тех, кто против ухода от московского времени.