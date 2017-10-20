Школьники Волгограда смотрят на свои будущие профессии изнутри





Сегодня под звуки Гимна России, который исполняли учащиеся 82-й школы Дзержинского района Волгограда, открылся третий учебный год профориентационного проекта старшеклассников ««Думай о будущем». По словам директора образовательного учреждения Ольги Чирсковой, сообщает ИА «Высота 102», уже многие выпускники школы сделали свой выбор благодаря именно данному проекту. Дети стали студентами многих волгоградских и столичных вузов, колледжей и техникумов и это очень важно – заранее определиться с выбором профессии.

В этом году школьникам также предстоят поездки на промышленные предприятия города, в организации, запланированы встречи с их руководителями, преподавателями вузов и техникумов, психологами. «В любом случае будущая любимая работа должна приносить удовлетворение, пользу. Не только городу, в котором живешь, но и стране в целом», - сказала она.

Организатором и вдохновителем этой идеи стал депутат Волгоградской городской думы Иосиф Ефремов. Выступая перед ребятами, он подчеркнул, что задача проекта – не только в том, чтобы помочь осознанно выбрать любимую профессию, но и дать детям возможность узнать о ней, что называется, изнутри, попробовать себя в ней на практике. В юношеском возрасте каждый стоит перед выбором профессии. Многие из них очень привлекательны, но надо выбрать одну, ту, которая максимально соответствовала бы склонностям и индивидуальности молодого человека.

«Это очень важно - понять уже сегодня, чем вы хотите заниматься, как выбранная специальность поможет вам себя реализовывать и в чем именно», - сказал он, выступая перед учащимися. Более того, считает он, принимать решение только потому, что нравится профессия или не нравится, недостаточно. Важно знать, насколько она будет востребована на рынке труда.

Он категорически не согласился с понятием «статусная» или «нестатусная» профессия. И объяснил – почему.

Подробности – в материале информагентства.

Отметим, что к проекту «Думай о будущем» присоединились школы № 67 и №36.