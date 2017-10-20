В Волжском объявили награду за помощь в поимке похитителя девушек









Глава Волжского Игорь Воронин объявил вознаграждение за информацию, которая будет способствовать в поиске преступника, причастного к исчезновению двух девушек в Волжском. Об этом сообщили ИА "Высота 102" в администрации Волжского. Сумма вознаграждения 700000 рублей. Напомним, две волжанки Ольга Шапошникова и Дарья Лабутина пропали неделю назад. Последний раз их видели в компании ранее судимого 31-летнего жителя Волжского Александра Масленникова, когда утром они выходили из волжского кафе-караоке Voice. Девушек и предполагаемого посетителя ищут в Волжском десятки волонтеров. Александр Масленников объявлен в розыск.

По факту безвестного исчезновения девушек возбуждено уголовное дело по п. «а» ч.2 ст.105 УК РФ (убийство двух лиц).

Всех, кому что-либо известно о местонахождении подозреваемого Александра Масленникова, просят сообщать по телефонам: (8443) 25-89-01, 42-12-93.







