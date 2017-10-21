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Расследования
 22.10.2017 12:55

В Волгоградской области похититель скота с фермы избежал наказания

Прекращено уголовное дело о краже четырех телят с животноводческой фермы в Палласовском районе области. Как сообщает ИА "Высота 102" со ссылкой на постановление районного суда, подсудимый Молдабаев сознался в краже, возместил ущерб и заявил ходатайство о рассмотрении его дела в особом порядке - без исследования доказательств. Уже на судебном заседании потерпевший фермер попросил о прекращении уголовного дела на основании того, что он примирился с Молдабаевым. По материалам суда, кража четырех телят произошла в мае текущего года. Подсудимый увел скотину с животноводческой точки, расположенной в 2,5 км от хутора Гончары. Ущерб составил 80 тысяч рублей.   

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Общество 22.10.2017 18:00

Территория СНТ «Строитель» в Волжском объявлена неблагополучной из-за вспышки бешенства среди животных. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на постановление главы администрации Волгоградской области, очаг заболевания смертельной опасной инфекцией зарегистрирован на участке одного из членов СНТ. По сведениям информагентства, заболевшее животное – кошка.  Несколькими днями ранее в Волжском был объявлен карантин по бешенству в жилом массиве многоквартирных домов -  во дворе домов №41 и 43 по ул. Александрова и домов №130, 132 по ул. Пушкина. Во всех случаях проводятся мероприятия по недопущению заражения бешенством людей, также введены ограничения на вывоз и ввоз животных, проведение выставок животных и т.д.
Прочитана: 155 раз
Общество 22.10.2017 14:37

Автобусный маршрут №2 начнет следовать до «Кинотеатра «Юбилейный». Как сообщили  ИА «Высота 102» в мэрии Волгограда, это будет сделано по просьбам жителей города.  Автобусы №2  в настоящее время следуют  от остановки «Ул. Тополевая» до железнодорожного вокзала.  Сейчас сотрудники МУП «ВПАТП №7» разрабатывают новое расписание для продленного направления №2, обслуживаемого автобусами большой вместимости.Опорный автобусный маршрут №2 «Железнодорожный вокзал – ВолгоГРЭС» является старейшим и одним из наиболее популярных у жителей областного центра. С начала 2017 года пассажиропоток на этой линии вырос в 2,5 раза – за неполных 8 месяцев современный транспорт перевез по маршруту №2 более полумиллиона пассажиров. Росту популярности направления №2...
Прочитана: 1244 раз
Экономика 22.10.2017 11:07 (Обновлено: 22.10.2017 17:40)

В Волгоградской области у плательщиков налога на имущество инспекция попросила «добавки» Должниками по налоговым платежам неожиданно для себя стали многие жители Волгоградской области. В редакцию  ИА «Высота 102» поступил ряд обращений от читателей, которых изумили суммы в полученных ими уведомлениях об уплате налога на имущество физических лиц. Помимо платежа за 2016 год в извещениях появились дополнительные строки с новыми суммами за предыдущие годы. Налоговая инспекция, как выяснилось, сделала перерасчет, который позволил значительно увеличить - зачастую в разы - суммарный объем платежа.  Из официального ответа УФНС по Волгоградской области на редакционный запрос ИА «Высота 102» следует, что своевременная и регулярная оплата налогов не спасет граждан от возможного перерасчета в пользу...
Прочитана: 4355 раз
Политика 22.10.2017 11:01

Рейды «Народного контроля» в Волгограде помогут в решении проблем скорой медицинской помощи Проведенная в Волгограде активистами проекта «Народный контроль» акция «Скорая помощь: испытано на себе» поможет в разработке предложений по улучшению ситуации в данной сфере на федеральном уровне. Как сообщила ИА  «Высота 102» депутат Госдумы от Волгоградской области, координатор партпроекта «Единой России» «Народный контроль» Анна Кувычко, в течение двух недель  «Народный контроль» и проект «Здоровое будущее» представят предложения по решению проблем в сфере оказания скорой медицинской помощи. Эта тема обсуждалась на днях в Госдуме на круглом столе «Скорая помощь как она есть. Реальность и перспективы». Напомним, в начале ноября активисты «Народного контроля» вместе с федеральным координатором Анной Кувычко...
Прочитана: 7842 раз
Культура 22.10.2017 10:53

В Волгоградском музее изобразительных искусств состоится лекция об истории жизни великой российской балерины. Как сообщили ИА «Высота 102» в музее, беседу проведет лектор Всероссийского Валдайского форума, исторический консультант  Олег Васьков. Сам лектор так анонсирует свое выступление: «Пора уже разобраться с этим балетом, что-то с ним не так, все только о нем и спорят, и цари, и пролетарии. На злобу дня -  история великой российской балерины  Матильды Феликсовны Кшеси́нской! Кем на самом деле была героиня скандального фильма? Как Матильда выиграла суд у В.И. Ленина? Немного пролетарского гнева и и хруста французской булки: попытка взглянуть непредвзято на по-настоящему интересную биографию амбициозной и...
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Спорт 22.10.2017 08:44

Семикратный чемпион России, чемпион Европы, инструктор по спорту МАУ «Спорткомплекс «Текстильщик» из Камышина Николай Колесниченко с победой вернулся из Севастополя, где впервые прошел Кубок России по армрестлингу. Как сообщили ИА «Высота 102» в администрации города, около 100 спортсменов из разных регионов России соревновались за звание лучшего в 11 весовых категориях. В категории до 100 кг камышанину не было равных: как итог – 1 место. Накануне спортсмен принимал участие в интернациональном спортивном фестивале «Золотой Тигр- XI», который прошел в Екатеринбурге, и также в абсолютной категории стал победителем: ему по праву были вручены кубок и медаль «Золотой тигр». В турнире приняли участие...
Прочитана: 4502 раз
Аналитика 22.10.2017 07:50

В 2016 году в Волгоградской области 384 тысячи человек имели денежные доходы ниже прожиточного минимума. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на Волгоградстат, это чуть более 15% от общей численности населения. Между тем, согласно данным Волгоградстата, в 2016 году реальные денежные доходы населения уменьшились и составили 92% по сравнению с предыдущим годом. При том, что реальная начисленная заработная плата чуть выросла – 101,9% по сравнению с предыдущим годом. Любопытно, исходя из динамики показателей за последние десять лет, самый высокий рост реальных денежных доходов населения был зафиксирован в 2007 году – 108,5%. 
Прочитана: 2515 раз
Общество 21.10.2017 19:09

Молодёжь ЛУКОЙЛа очистила берег Волги от мусора Экологическую акцию «Чистый берег Волги» провели в городе Краснослободск Среднеахтубинского района сотрудники предприятий группы «ЛУКОЙЛ». Как сообщает корреспондент ИА «Высота 102», несколько десятков молодых волгоградцев, «вооружившись» необходимым инвентарём, субботним утром убрали внушительной площади территорию вдоль берега Волги в районе старой пристани. Организаторы акции – совет молодых специалистов ООО «ЛУКОЙЛ-Нижневолжскнефтепродукт» -  рассказали, что их инициативу охотно поддержали коллеги из других предприятий группы «ЛУКОЙЛ» в Волгограде. И лишние руки, судя по количеству оставленного здесь отдыхающими мусора, не помешали. «Вместе с коллегами очень весело и дружно работается. Тем более, что мы очень любим...
Прочитана: 6858 раз
Здравоохранение 21.10.2017 17:12

Свыше 300 жителей Волгограда пришли в торговый центр за здоровьем Участниками профилактической акции «Диспансеризация выходного дня», которая прошла сегодня в ТРК «Парк Хаус» в Волгограде, стали свыше 300 жителей города. Как сообщает ИА «Высота 102», бесплатную диагностику здоровья в торговом центре провели сотрудники железнодорожной больницы - одной из ведущих многопрофильных клиник Волгограда и области.  Все желающие могли не только бесплатно сдать анализ крови, определить давление и пройти другие исследования, но и получить консультацию врачей высшей категории, специализирующихся на лечении органов дыхания, сердечно-сосудистых заболеваний, патологий эндокринной системы и др.  По данным облздрава, такие...
Прочитана: 3492 раз
Спорт 21.10.2017 16:56

Сегодня после победы волгоградского клуба «Ротор-Волгоград» над «Томью» из Томска новый тренер команды Сергей Павлов заявил, что итог этого матча – это заслуга бывшего тренера команды Валерия Есипова. «Я всего лишь провел матч, но подготовка к нему и сегодняшняя победа – это все благодаря Валерию», - пояснил он. Напомним, сегодня «Ротор-Волгоград» на домашней арене – стадионе «Зенит» - одолел своего соперника, команду «Томь» из Томска со счетом  2:0. Это была первая ига, которая прошла под руководством нового тренера – Сергея Павлова. На сегодняшнем матче за волгоградскую команду болели губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров, его заместитель Евгений Харичкин, председатель облспорткомитета Александр...
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Спорт 21.10.2017 15:43

"Ротор-Волгоград" победил команду "Томь" со счетом 2:0Победой “Ротора-Волгограда” со счетом 2;0 закончилась его домашняя встреча с томской командой “Томь”. Игра 19 тура ФНЛ ФОНБЕТ Первенства России по футболу прошла в Волгограде на стадионе “Зенит”, сообщает ИА "Высота 102". Первый тайм несмотря на усилия обеих команд завершился вничью, два гола в ворота противники были отправлены поле перерыва. На 75-й  минуте гол забил полузащитник “Ротор-Волгоград” Владислав Сысуев, потом Сергей Колычев продолжил победную серию. Выигрыш  волгоградской команды болельщики встретили эмоционально.Отметим, что этот матч стал дебютным для нового главного тренера волгоградской команды  Сергея Павлова. Он принял команду,  когда она находилась на последней строчке турнирной таблицы. На “смотрины” нового тренера приехали...
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Общество 21.10.2017 15:29

В Волжском мамы с грудничками развернули плакаты против расширения химического производстваМамы с маленькими детьми сегодня продемонстрировали протест против строительства в Волжском цеха по производству карбамата. Как сообщает корреспондент ИА «Высота 102», акция прошла сегодня  на площади Ленина, ее организатором выступил Волжский горком КПСС. Более ста человек пришли сегодня к памятнику вождя революции, но еще перед началом митинга подписи против строительства дополнительного производства завода «Волжский оргсинтез»  поставили более двухсот волжан. «Мы не быдло и не скот – не дадим травить народ!», «Нет дополнительным мощностям карбамата!», «Мы за чистый воздух! Хватить нас травить!» - таково было содержание плакатов, некоторые из которых держали малыши. В беседе с корреспондентом ИА «Высота 102» участники митинга...
Прочитана: 6112 раз
Спорт 21.10.2017 14:54

Губернатор Волгоградской области приехал на "смотрины" нового тренера клуба "Ротор-Волгоград"Губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров посетил матч между командами “Ротор-Волгоград” и томской Томью.  Игра 19 тура ФНЛ ФОНБЕТ Первенства России по футболу проходит в эти минуты на стадионе “Зенит”, сообщает ИА "Высота 102". Отметим,  что эта встреча является дебютом нового тренера волгоградского клуба Сергея Павлова.
Прочитана: 2223 раз
Экономика 21.10.2017 12:03

Запасы зерна в Волгоградской области на 1 октября превысили прошлогодние на 55%. Об этом заявили в Росстате, сообщает ИА «Высота 102». Самый высокий среди федеральных округов рост запасов зерна зафиксирован в Южном федеральном округе. Помимо Волгоградской,  в Ростовской области запасы зерновых превышают прошлогодние на 38%, в Краснодарском крае - на 14%. Всего на 1 октября в южных регионах  общие запасы составили  14,2 млн тонн зерновых, это  примерно четверть всех российских запасов. Согласно данным Росстата, увеличилась и реализация зерна сельхозпредприятиями. Напомним, в этом году Волгоградская область по сбору урожая зерновых побила исторический...
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Общество 21.10.2017 11:40

Чиновникам предстоит ответить на неудобные вопросы  женщины-инвалида  из Камышина, которую министерство транспорта РФ пригласило на селекторное совещание с органами исполнительной власти субъектов Российской федерации по вопросу обеспечения доступности транспорта для людей с ограниченными возможностями. Как сообщили ИА «Высота 102» в ведомстве, селектор запланирован на 25 октября 2017 года. Светлана Ивченко и другие камышане с ограниченными возможностями летом этого года прислали в редакцию ИА «Высота 102» фото- и видеоматериалы, свидетельствующие о том, какие трудности приходится преодолевать этой категории населения при попытке воспользоваться общественным транспортом. Этой информацией заинтересовались в министерстве транспорта России и связались с авторами обращения в редакцию информагентства. Одного из...
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