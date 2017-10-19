



Волжским городским судом оглашен приговор по уголовному делу в отношении экс-депутата Волжской городской думы Андрей Мишустина и его супруги Натальи. Как сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе горсуда, Андрей Мишустин, бывший депутат Волжской гордумы, признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч.3 ст.160 УК РФ (присвоение и растрата, то есть хищение чужого имущества, вверенного виновному, совершенное лицом с использованием своего служебного положения), и ему назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 4 года с отбыванием в исправительной колонии общего режима. Осужденный после оглашения приговора был взят под стражу в зале суда. Его супруга Наталья признана виновной в совершении преступления, предусмотренного ст.ст. 33 ч.5, 160 ч.3 УК РФ (пособничество в присвоение, то есть хищение чужого имущества, вверенного виновному, совершенное лицом с использованием своего служебного положения), и ей назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 3 года условно с испытательным сроком 3 года. По предъявленному ей обвинению по ст.306 ч.1 УК РФ (заведомо ложный донос) она оправдана в связи с отсутствием в ее действиях состава преступления. В ходе судебного разбирательства, как и на стадии предварительного расследования, подсудимые вину не признавали.

Приговор суда в законную силу не вступил и может быть обжалован сторонами в апелляционном порядке.

Напомним, по версии следствия, Андрей Мишустин с января 2011 года по август 2013 года получал бюджетные средства для исполнения наказов избирателей. Спустя некоторое время он предоставлял в кассу Волжской городской думы фиктивные отчеты о расходовании денег в интересах волжан, а на самом деле их присваивал. Пособником в совершении двух преступлений была жена депутата, занимавшая должность директора муниципального бюджетного учреждения «Комплекс социально-досуговых центров детей и молодежи «Истоки». Ею были подготовлены фиктивные документы о получении возглавляемым учреждением от депутата Мишустина детских подарков и оргтехники. Однако какого-либо имущества для «Истоков» не приобреталось, а деньги были потрачены на семейные нужды. Сразу после возбуждения уголовного дела Наталья Мишустина, чтобы скрыть присвоение бюджетных средств, обратилась в полицию с заявлением о привлечении к уголовной ответственности неизвестных лиц, похитивших подаренное депутатом Мишустиным имущество. На этом основании следствие обвиняло ее в ложном доносе.

Всего народным избранником, в том числе при помощи жены, по данным следствия, похищено более полумиллиона рублей. В рамках расследования был наложен арест на имущество бывшего депутата: два земельных участка, лодочный ангар и здание кафе.