|Расследования
|20.10.2017 12:53
Экс-депутата Волжской гордумы и его супругу осудили за мошенничество со средствами на наказы избирателей
Волжским городским судом оглашен приговор по уголовному делу в отношении экс-депутата Волжской городской думы Андрей Мишустина и его супруги Натальи. Как сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе горсуда, Андрей Мишустин, бывший депутат Волжской гордумы, признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч.3 ст.160 УК РФ (присвоение и растрата, то есть хищение чужого имущества, вверенного виновному, совершенное лицом с использованием своего служебного положения), и ему назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 4 года с отбыванием в исправительной колонии общего режима. Осужденный после оглашения приговора был взят под стражу в зале суда. Его супруга Наталья признана виновной в совершении преступления, предусмотренного ст.ст. 33 ч.5, 160 ч.3 УК РФ (пособничество в присвоение, то есть хищение чужого имущества, вверенного виновному, совершенное лицом с использованием своего служебного положения), и ей назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 3 года условно с испытательным сроком 3 года. По предъявленному ей обвинению по ст.306 ч.1 УК РФ (заведомо ложный донос) она оправдана в связи с отсутствием в ее действиях состава преступления. В ходе судебного разбирательства, как и на стадии предварительного расследования, подсудимые вину не признавали.
Приговор суда в законную силу не вступил и может быть обжалован сторонами в апелляционном порядке.
Напомним, по версии следствия, Андрей Мишустин с января 2011 года по август 2013 года получал бюджетные средства для исполнения наказов избирателей. Спустя некоторое время он предоставлял в кассу Волжской городской думы фиктивные отчеты о расходовании денег в интересах волжан, а на самом деле их присваивал. Пособником в совершении двух преступлений была жена депутата, занимавшая должность директора муниципального бюджетного учреждения «Комплекс социально-досуговых центров детей и молодежи «Истоки». Ею были подготовлены фиктивные документы о получении возглавляемым учреждением от депутата Мишустина детских подарков и оргтехники. Однако какого-либо имущества для «Истоков» не приобреталось, а деньги были потрачены на семейные нужды. Сразу после возбуждения уголовного дела Наталья Мишустина, чтобы скрыть присвоение бюджетных средств, обратилась в полицию с заявлением о привлечении к уголовной ответственности неизвестных лиц, похитивших подаренное депутатом Мишустиным имущество. На этом основании следствие обвиняло ее в ложном доносе.
Всего народным избранником, в том числе при помощи жены, по данным следствия, похищено более полумиллиона рублей. В рамках расследования был наложен арест на имущество бывшего депутата: два земельных участка, лодочный ангар и здание кафе.
В Волгоградской филармонии обнаружена "потайная" студия звукозаписи ансамбля «Лазоревый цветок»
Программа «Взгляд с Высоты»: В Год экологии нелегальные свалки в Волгоградской области бесконтрольно растут и множатся
В Волгограде активисты партийного проекта «Народный контроль» поменяли профессию
Любопытные и показательные факты позволила вскрыть проведенная в Волгоградской областной филармонии инвентаризация. Похоже, долгие годы в государственном учреждении культуры творилась...
Почему в Волгоградской области не становится меньше несанкционированных свалок, а вместо старых появляются новые? Почему мы...
В Волгограде активисты проекта «Народный контроль» партии «Единая Россия» во главе с координатором, депутатом Госдумы РФ Анной Кувычко...
|Общество
|20.10.2017 13:26
После вручения ключей от новых квартир в Калаче-на-Дону Волгоградской области новоселов-переселенцев попросили на выход
В доме №23 по ул. Чекмарева в Калаче-на-Дону Волгоградской области после торжественного вручения ключей к новым квартирам новоселам перекрыли путь в подъезды. Как рассказали ИА «Высота 102» жители, 14 октября 2017 года заместитель губернатора Волгоградской области Валентина Гречина торжественно вручила ключи от новых квартир переселенцам из аварийного жилья. По словам калачевцев, она подтвердила, что в этот же день можно будет справить новоселье в новом доме. "Мы обрадовались, собрали вещи и пошли в новые квартиры. Но счастье оказалось недолгим. Через 2 часа отключили свет, воду и попросили всех выйти на улицу, закрыв подъезды, без объяснения причин", - пожаловались калачевцы....
Прочитана: 31 раз
|Общество
|20.10.2017 12:56 (Обновлено: 20.10.2017 13:12)
Прокуратура добилась от газовиков через суд подачи энергоресурса в пять населенных пунктов Городищенского района для начала отопительного сезона. Об этом ИА "Высота 102" сообщила старший помощник прокурора области Ольга Токарева. В ходе надзорной проверки было установлено, что с 4 октября этого года на территории Городищенского района должна была начаться подтопка детских дошкольных учреждений, учреждений образования и здравоохранения. В этой связи предприятиями по подаче тепловой энергии в Котлубанском, Кузьмичевском, Россошенском, Новожизненском сельских поселениях, а также Городищенском городском поселении в адрес ООО "Газпром межрегионгаз Волгоград" были направлены заявки на поставку газа для обеспечения теплоснабжения населения. Однако в установленный срок подача газа для...
Прочитана: 205 раз
|Общество
|20.10.2017 12:12
ИА «Высота 102» стали известны истинные причины увольнения бывшего председателя комитета транспорта, промышленности и связи администрации Волгограда Дмитрия Веркина. По данным информагентства, ряд введенных чиновником автобусных маршрутов в районах города оказались неэффективными, маловостребованными и не решили проблему транспортной доступности. Что не мешало, однако, чиновнику отчитываться перед вышестоящим руководством о выполнении, пусть и формальном, поставленных перед ним задач. От жителей города в мэрию сегодня продолжают поступать жалобы на те или иные автобусные маршруты, которые не справляются со своей задачей. Так, пассажиры автобусов № 88, следующих от железнодорожного вокзала до поселка Максима Горького, по вечерам испытывают серьезные трудности с возвращением домой из...
Прочитана: 2340 раз
|Телеком
|20.10.2017 12:09
Сегодня в Волгограде стартуют отборочные соревнования «Мы – за здоровый и честный спорт!» к первенству России по баскетболу среди девушек. В них участвуют команды из Ессентуков, Ростова-на-Дону, Тулы, Черкесска, Тольятти, Старого Оскола. Организатором турнира выступает Волгоградская спортивная школа олимпийского резерва №2 при поддержке «Ростелекома», передает ИА «Высота 102» со ссылкой на пресс-службу оператора. Для проведения тренировок по баскетболу «Ростелеком» обеспечит школу олимпийского резерва баскетбольными мячами. Кроме того, в рамках проведения отборочного турнира к первенству России, все команды-участницы получат памятные подарки и сувениры от компании. По словам директора Волгоградского филиала ПАО «Ростелеком» Сергея Пулинеца, компания поддерживает проведение спортивных мероприятий...
Прочитана: 230 раз
|Происшествия
|20.10.2017 12:08
Двоих детей, пропавших в Камышинском районе, нашли на окраине их родного села. Как сообщили ИА “Высота 102” в ГУ МВД России по Волгоградской области, заявление о пропаже двух школьников, проживающих в селе Саломатино, поступило в полицию поздно вечером. Родственники сообщили, что два мальчика - 9-и и 10-лет - не вернулись домой из школы. Поднятые по тревоге полицейские ночью проверяли железнодорожную станцию, элеватор, зернохранилища, жилые и заброшенные дома, обследовали более 10 км. железнодорожных путей. Посреди ночи правоохранителям пришлось опрашивать учителей, одноклассников, друзей и знакомых школьников. Пропавших нашли утром около семи часов. Они спали под кустом в балке на окраине села. Как...
Прочитана: 2575 раз
|Происшествия
|20.10.2017 11:23
Семь чугунных сливных решеток-ливневок нашли в машине 34-летнего жителя Астрахани волжские полицейские. Как сообщили ИА “Высота 102” в региональном главке МВД, автомобиль «Лада-Приора» был остановлен стражами порядка накануне на кольце ВПЗ. Легковушка привлекла внимание полицейских своим явным перегрузом. Тяжелые металлические изделия, каждое весом около полусотни килограммов, были обнаружены в салоне машины. Как выяснилось, решетки были похищены на улице Машиностроителей около дома № 4. Имущество МУП "Водоканал" возвращено владельцу. Ранее в администрации Волжского забили тревогу по поводу исчезновения дождеприемников. Так, только за два дня, с 14 по 16 октября добычей воров стала 21 решетка.
Прочитана: 2624 раз
|Происшествия
|20.10.2017 11:15
Волгоградец, попытавшийся убить свою 15-летнюю подругу, скоро предстанет перед судом, об этом ИА “Высота 102” сообщила старший помощник руководителя СУ СКР по Волгоградской области Наталия Куницкая. Трагедия произошла этим летом. 6 июля 19-летний парень назначил своей молодой подруге свидание в центре города. Место встречи находилось неподалеку от железнодорожного вокзала. Накануне девушка заявила о расставании и к тому же стала оказывать знаки внимания юношам. Разговор вышел недолгим. Ревнивец почти сразу стал наносить своей “возлюбленной” удары ножом, который принес с собой. Одно из ранений оказалось проникающим. После вмешательства очевидцев девушку быстро доставили в больницу, где прооперировали. Ее удалось спасти. Во время расследования...
Прочитана: 795 раз
|Телеком
|20.10.2017 11:03
«МегаФон» составил рейтинг наиболее мобильно-активных мест в регионе на основе статистики с сети. По данным оператора, самые «разговаривающие» и «качающие» абоненты живут за пределами Волгограда, а общаются в соцсетях и смотрят видео все же больше в областной столице. Как сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе оператора, рейтинг базовых станций (БС), лидирующих по пропуску трафика от разных услуг, выглядит следующим образом. Рекорд по голосовому трафику принадлежит БС в Котово на улице Победы. За прошлый месяц общая длительность разговоров здесь достигла 6,5 лет общения. На втором и третьем месте – БС на въезде в поселок Красный Яр Жирновского района и...
Прочитана: 442 раз
|Общество
|20.10.2017 10:52
Накануне в Волгограде стартовал двухдневный рейд «Пешеходный переход». Как сообщает корреспондент ИА «Высота 102», дорожные патрули приступили к дежурству на самых опасных для пешеходов участках. Операция охватывает все районы города. В ней участвуют около сотни сотрудников полиции. За первый день рейда было выявлено 54 нарушения. В 20 случаях водители не уступили дорогу пешеходам, 14 раз правила дорожного движения нарушили сами пешеходы, переходившие проезжую часть на красный свет или в неположенном месте. Также были остановлены двое водителей, не имеющих при себе прав, на одной машине отсутствовали госномера. На девять человек были оформлены штрафы за превышение нормативов при нанесении тонировки на стекла...
Прочитана: 589 раз
|Происшествия
|20.10.2017 10:09 (Обновлено: 20.10.2017 11:58)
Одиннадцатилетний мальчик из Волгограда, поступивший в областную наркологическую больницу с тяжелым отравлением грибами, умер сегодня ночью, сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на экстренные службы региона. Ребенок был с матерью в Руднянском районе, где и употребил в пищу ядовитые грибы. Еще двое несовершеннолетних сейчас находятся под наблюдением врачей – 2-х летняя девочка, отравившаяся медикаментами по недосмотру родителей, и 11-месячный мальчик, который отравился ядовитым растением.
Прочитана: 1313 раз
|Общество
|20.10.2017 10:09
Очередная попытка согласовать строительство жилых домов на территории бывшего Лапшина сада в Кировском районе Волгограда потерпела поражение. Как сообщает ИА «Высота 102», комитет по муниципальному имуществу, землепользованию и градостроительству гордумы отклонил проект решения о внесении корректив в Правила землепользования и застройки. Вместо «зоны застройки объектами общественно-делового назначения» территорию сада предлагалось назвать «зоной смешанной застройки жилыми домами». Также в ходе обсуждения прозвучала идея закрепить за данным земельным участком статус рекреационной зоны, на которой невозможно какое либо строительство. Небольшая березовая роща — то немногое, что осталось от сада, разбитого известным царицынским меценатом Василием Лапшиным. Местные жители не первый год ведут...
Прочитана: 827 раз
|Расследования
|20.10.2017 09:57 (Обновлено: 20.10.2017 09:58)
Перед судом предстанет 60-летний житель Краснооктябрьского района, который обвиняется в жестоком убийстве 59-летней гадалки. Как сообщила ИА "Высота 102" старший помощник прокурора области Ольга Токарева, с 1997 года обвиняемый неоднократно обращался к женщине за оказанием эзотерических услуг. Однако в последние годы он стал винить ее во всех своих бедах. В мае 2017 года, находясь в ее домовладении, обвиняемый нанес ей ножом порядка 13 ударов в область груди и живота, отчего последняя скончалась. В ходе предварительного следствия установлено, что мужчина совершил преступление в состоянии невменяемости, поскольку в момент его совершения не осознавал фактический характер и общественную опасность своих действий, что связано...
Прочитана: 1076 раз
|Общество
|20.10.2017 09:34
Арбитражный суд Волгоградской области постановил взыскать с Российской Федерации в лице ФСИН России свыше 2,6 млн рублей в пользу товарищества собственников жилья "Чуйкова 51А". Как сообщает ИА "Высота 102" со ссылкой на решение суда, эти средства пойдут на завершение строительства 20-этажного дома №51А по улице Чуйкова, возведение которого заморожено с 2009 года. Еще около 100 тысяч рублей дополнительно будет выплачено товариществу в качестве взноса на содержание ТСЖ. Как ранее сообщало информагентство, застройщиком этого объекта еще в 2004 году выступило подразделение федеральной службы исполнения наказания. В марте 2005 года был заключен инвестиционный договор с ООО "СОЮЗМАШ", которое...
Прочитана: 1422 раз
|От Сталинграда - до Великой Победы
|20.10.2017 09:14
«Российская газета», 19.10.2017, в сокращении. Удостоверение к ордену отца кадровый военный, полковник в отставке Янус Васильевич Канов принял из рук военкома Москвы с волнением. Но это не помешало ему найти самые точные слова для призывников, заполнивших в тот день большой зал столичной мэрии: "Служите с честью! И обязательно возвращайтесь к тем, кто вас любит и ждет…". К первой и единственной, увы, награде лейтенанта Василия Канова успели представить живым. Командир 1180-го истребительного противотанкового артполка (ИПАП) подписал представление на орден...
Прочитана: 729 раз
|Происшествия
|20.10.2017 08:08
Двое мужчин погибли на пожаре в Советском районе города. Как сообщили ИА «Высота 102» в ГУ МЧС по региону, в СНТ «Нефтяник» горел жилой дом по всей площади, а затем обрушился. Сообщение о пожаре поступило в 21.11, а в 21.33 возгорание было ликвидировано. Обнаружены тела погибших мужчин, один 1974 года рождения. Личность второго устанавливается.
Прочитана: 1376 раз
20 октября 13:26
20 октября 12:53
Экс-депутата Волжской гордумы и его супругу осудили за мошенничество со средствами на наказы избирателей 3
20 октября 12:12
20 октября 11:23
20 октября 10:52
20 октября 10:09
20 октября 09:57
20 октября 09:14
20 октября 08:08
20 октября 06:45
20 октября 06:06
20 октября 05:48
Расследования
20 октября 12:53
Экс-депутата Волжской гордумы и его супругу осудили за мошенничество со средствами на наказы избирателей 3
20 октября 09:57
18 октября 13:04
18 октября 10:02
17 октября 12:28
16 октября 17:31
13 октября 10:55
11 октября 14:07
10 октября 12:28
10 октября 11:00
9 октября 14:48
9 октября 11:40
6 октября 08:52
5 октября 15:03
5 октября 12:43
|Все RSS сайта
|АРХИВ новостей Волгограда
Поиск
День 20 Октября, Пт
Волгоград
Пасмурно, температура 13..15 С, давление 750..752 мм рт.ст., ветер Северо-Восточный, 3 м/с
Прогноз предоставлен Gismeteo.Ru
20 Октября, Пт
|$
|0.0000 руб.
|€
|0.0000 руб.
|GBP
|0.0000 руб.
|CHF
|0.0000 руб.
Предоставлено Банком России, Yahoo!
Обсуждают в форуме
Самые читаемые новости
Просмотров: 16434
«Высота 102 ТВ»: В Волгоградской области под носом у глав сельских поселений "прописались" сотни нелегалов1
Просмотров: 15337
Просмотров: 12764
Застройщик Александр Назаров опроверг информацию о приостановке строительства в Волгограде жилых домов63
Просмотров: 6673
Просмотров: 5725
Просмотров: 5455
Просмотров: 5296
Рекомендуемые к прочтению новости
Программа «Взгляд с Высоты»: Фонд капремонта Волгоградской области срывает программу замены лифтов41
Рекомендации: +44 / 15-
Депутату Госдумы от Волгоградской области Ирине Гусевой напомнили про обещанные людям «золотые горы»91
Рекомендации: +43 / 7-
Рекомендации: +37 / 12-
Рекомендации: +33 / 13-
Губернатор Андрей Бочаров: Жители Волгоградской области решат вопрос перевода стрелок на референдуме81
Рекомендации: +32 / 3-
Рекомендации: +27 / 17-
Рекомендации: +25 / 8-
Рекомендации: +17 / 8-
Избирком Волгоградской области: ограничений для проведения референдума в день выборов президента — нет
Рекомендации: +16 / 5-
Рекомендации: +16 / 2-