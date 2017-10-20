В 2016 году в Волгоградской области 384 тысячи человек имели денежные доходы ниже прожиточного минимума. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на Волгоградстат, это чуть более 15% от общей численности населения. Между тем, согласно данным Волгоградстата, в 2016 году реальные денежные доходы населения уменьшились и составили 92% по сравнению с предыдущим годом. При том, что реальная начисленная заработная плата чуть выросла – 101,9% по сравнению с предыдущим годом. Любопытно, исходя из динамики показателей за последние десять лет, самый высокий рост реальных денежных доходов населения был зафиксирован в 2007 году – 108,5%.











