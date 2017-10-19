В Волгоградской области заигравшиеся дети устроили бессонную ночь всему поселку

Двоих детей, пропавших в Камышинском районе, нашли на окраине их родного села. Как сообщили ИА “Высота 102” в ГУ МВД России по Волгоградской области, заявление о пропаже двух школьников, проживающих в селе Саломатино, поступило в полицию поздно вечером. Родственники сообщили, что два мальчика - 9-и и 10-лет - не вернулись домой из школы. Поднятые по тревоге полицейские ночью проверяли железнодорожную станцию, элеватор, зернохранилища, жилые и заброшенные дома, обследовали более 10 км. железнодорожных путей. Посреди ночи правоохранителям пришлось опрашивать учителей, одноклассников, друзей и знакомых школьников.

Пропавших нашли утром около семи часов. Они спали под кустом в балке на окраине села. Как выяснилось, накануне они играли, но, когда пришла пора расходиться по домам по темным улицам, друзья не захотели бросать друг друга. Они переночевали на открытом воздухе в школьных костюмах и рубашках, в которые и были одеты, и замерзли лишь под утро. Но, по словам врачей, переохлаждение на их здоровье не отразилось. Известно, что их матери работают вахтовым методом в Москве, а дети живут со своими бабушками.







