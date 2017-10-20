Волгоградская область запаслась зерном

Запасы зерна в Волгоградской области на 1 октября превысили прошлогодние на 55%. Об этом заявили в Росстате, сообщает ИА «Высота 102». Самый высокий среди федеральных округов рост запасов зерна зафиксирован в Южном федеральном округе. Помимо Волгоградской, в Ростовской области запасы зерновых превышают прошлогодние на 38%, в Краснодарском крае - на 14%. Всего на 1 октября в южных регионах общие запасы составили 14,2 млн тонн зерновых, это примерно четверть всех российских запасов. Согласно данным Росстата, увеличилась и реализация зерна сельхозпредприятиями.

Напомним, в этом году Волгоградская область по сбору урожая зерновых побила исторический рекорд 90-х годов: на сегодняшний день аграриями собрано около 6 млн тонн зерна.