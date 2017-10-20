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Экономика
 21.10.2017 12:03

Волгоградская область запаслась зерном

Запасы зерна в Волгоградской области на 1 октября превысили прошлогодние на 55%. Об этом заявили в Росстате, сообщает ИА «Высота 102». Самый высокий среди федеральных округов рост запасов зерна зафиксирован в Южном федеральном округе. Помимо Волгоградской,  в Ростовской области запасы зерновых превышают прошлогодние на 38%, в Краснодарском крае - на 14%. Всего на 1 октября в южных регионах  общие запасы составили  14,2 млн тонн зерновых, это  примерно четверть всех российских запасов. Согласно данным Росстата, увеличилась и реализация зерна сельхозпредприятиями.
Напомним, в этом году Волгоградская область по сбору урожая зерновых побила исторический рекорд 90-х годов: на сегодняшний день аграриями собрано около 6 млн тонн зерна. 

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Общество 21.10.2017 11:40

Чиновникам предстоит ответить на неудобные вопросы  женщины-инвалида  из Камышина, которую министерство транспорта РФ пригласило на селекторное совещание с органами исполнительной власти субъектов Российской федерации по вопросу обеспечения доступности транспорта для людей с ограниченными возможностями. Как сообщили ИА «Высота 102» в ведомстве, селектор запланирован на 25 октября 2017 года. Светлана Ивченко и другие камышане с ограниченными возможностями летом этого года прислали в редакцию ИА «Высота 102» фото- и видеоматериалы, свидетельствующие о том, какие трудности приходится преодолевать этой категории населения при попытке воспользоваться общественным транспортом. Этой информацией заинтересовались в министерстве транспорта России и связались с авторами обращения в редакцию информагентства. Одного из...
Прочитана: 3563 раз
Происшествия 21.10.2017 11:21

В Волгограде часть балкона рухнула на тротуарПод грохот падающих на асфальт  кусков балкона проснулись сегодня жильцы одного из домов в Красноармейском районе Об этом ИА “Высота 102” сообщили очевидцы. ЧП случилось  на улице Бахтурова в доме №25 около 8 часов утра. Обрушилась  часть балкона на 3 этаже. По словам местных жителей,  дом давно не ремонтировался.Отметим, что  куски металлоконструкций и бетона упали на тротуар, по которому часто ходят местные жители,  в том числе и мамы с детьми.  По счастливой случайности никто не пострадал. 
Прочитана: 2316 раз
Расследования 21.10.2017 07:27

Волгоградский гарнизонный военный суд приговорил к штрафу в размере 60 тысяч рублей военнослужащего-контрактника, который был задержан в Волгограде за управление скутером в состоянии алкогольного опьянения. Как сообщает ИА "Высота 102" со ссылкой на приговор суда, мужчину также лишили водительских прав на 2 года. Установлено, что в 6 утра он пьяным сел за руль скутера марки "Stels Skif 50" и поехал в магазин за продуктами. По пути его остановили сотрудники полиции. Известно, что мужчина является ветераном боевых действий, награжден ведомственными наградами и имеет на иждивении троих малолетних детей. В настоящее время он уволен с военной службы.
Прочитана: 2930 раз
Аналитика 20.10.2017 20:03

Смотрите сегодня в программе: завершение в Волгоградской области программы переселения граждан из аварийного жилья оставило осадок в виде скандалов. Решетки ливневой канализации с улиц Волгограда и Волжского исчезают в неизвестном направлении: часть обнаружили в машине жителя Астрахани. «Думай о будущем»: школьников Волгограда в рамках учебного проекта ориентируют на правильный выбор перспективных профессий по душе. «Пешеходный переход»: профилактический рейд ГИБДД охватил все районы Волгограда.  Информационные выпуски ИА «Высота 102» выходят в эфире волгоградского городского канала «МТВ» ежедневно, кроме выходных в 19:00 и 20:10, а также в Камышине на канале «Че» «СТВ-Камышин» в 09:00 и 19:00  в будние дни.   ...
Прочитана: 22089 раз
Общество 20.10.2017 17:54

В Волгограде дольщики ЖК "Парк Европейский" раскритиковали власти за медлительность Сегодня состоялось общее собрание дольщиков ЖК "Парк Европейский", где рассматривалась текущая ситуация по поиску инвестора для достройки жилого комплекса. Как сообщил ИА "Высота 102" член инициативной группы дольщиков Алексей Шапочкин, на мероприятие, которое проходило в здании администрации Ворошиловского района, пришло порядка 300 человек. В числе официальных лиц, которым и пришлось отвечать на вопросы дольщиков, были заместитель руководителя инспекции Госстройнадзора по Волгоградской области, новый генеральный директор ООО "Орион" - застройщик жилого комплекса "Парк Европейский", а также представители ГСУ ГУ МВД по Волгоградской области, которые расследуют дело о злоупотреблении полномочиями при распределении средств дольщиков, которые должны были пойти...
Прочитана: 2958 раз
Газетный киоск 20.10.2017 17:22

Фигуранту дела об убийстве пятилетней девочки в Волгоградской области предъявлено обвинение, сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на РИА Новости.  Вечером 15 сентября девочка не вернулась домой после прогулки на детской площадке в городе Калач-на-Дону. Тело ребенка нашли 22 сентября в хозяйственной постройке рядом с гаражным боксом. По подозрению в убийстве задержан 55-летний владелец строения — дедушка подруги убитой девочки, признавший свою вину. Позже на причастность к этому преступлению проверяли 45-летнего родственника подозреваемого, но информация о его причастности не подтвердилась. "В настоящее время ему предъявлено обвинение, его статус изменен на обвиняемого", — пояснили в СУ СК по Волгоградской области.  В...
Прочитана: 3407 раз
Здравоохранение 20.10.2017 17:11

Жителей Волгограда приглашают на бесплатную диспансеризацию в выходные дни Акция «Диспансеризация выходного дня» пройдет в субботу, 21 октября, в поликлиниках Волгограда, сообщает ИА «Высота 102». Как уточнили в региональном комитете здравоохранения, волгоградцы смогут пройти диспансеризацию в поликлиниках № 12, 4, 28, 20, 1, 5, 3, в амбулаторно-поликлинических отделениях больниц скорой помощи № 7 и 15. Кроме того, к акции присоединились сотрудники железнодорожной больницы Волгограда - они проведут бесплатную диагностику здоровья в торгово-развлекательном комплексе «Парк Хаус» с 10.00 до 18.00. Диспансеризацию можно пройти бесплатно и без предварительной записи, при себе нужно иметь паспорт и полис ОМС. Пациенты смогут сдать анализ крови, измерить артериальное давление, пройти электрокардиографию....
Прочитана: 1690 раз
Происшествия 20.10.2017 15:51

На юге Волгограда рейсовый автобус врезался в столб: 11 человек пострадали Рейсовый автобус «55К» врезался в световую опору на юге Волгограда. Как сообщили ИА “Высота 102” в региональном главке МВД, авария произошла на улице Лазоревой в Красноармейском районе. Обстоятельства ДТП устанавливаются, количество пострадавших уточняется. По предварительным данным, в результате аварии пострадали 11 человек, из них четверо подростков в возрасте 16-17 лет и 10-летний мальчик. Ранения у всех не тяжелые. В основном это ушибы, сотрясение головного мозга, есть пострадавшие с переломами голени.
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Общество 20.10.2017 15:02

Сегодня создана инициативная группа по подготовке к проведению референдума в Волгоградской области. Как сообщает ИА «Высота 102», в нее вошел 21 человек. Среди инициаторов всенародного голосования по вопросу перевода стрелок часов на час вперед — председатель городского совета ветеранов Александр Струков, члены общественной палаты региона — Татьяна Гензе, Александр Вязьмин, Алексей Бардаков и другие. Депутатский корпус областной думы представляют председатель комитета по охране здоровья Наталья Семенова и председатель комитета по культуре Александр Осипов.  По итогам первого заседания группы, которое состоялось сегодня в здании облсовпрофа, принято решение направить в избирком региона уведомление...
Прочитана: 2627 раз
Общество 20.10.2017 14:46

Школьники Волгограда смотрят на свои будущие профессии изнутри Сегодня под звуки Гимна России, который исполняли учащиеся 82-й школы Дзержинского района Волгограда, открылся третий учебный год профориентационного проекта  старшеклассников ««Думай о будущем». По словам директора образовательного учреждения Ольги Чирсковой,  сообщает ИА «Высота 102»,  уже  многие выпускники школы сделали свой выбор благодаря именно данному проекту. Дети стали студентами многих волгоградских и столичных вузов, колледжей и техникумов и это очень важно – заранее определиться  с выбором  профессии.  В этом году школьникам также предстоят поездки на  промышленные предприятия города, в организации,...
Прочитана: 1192 раз
Общество 20.10.2017 14:22

В Волжском объявили награду за помощь в поимке похитителя девушек Глава Волжского Игорь Воронин объявил вознаграждение за информацию, которая будет способствовать в поиске преступника, причастного к исчезновению двух девушек в Волжском. Об этом сообщили ИА "Высота 102" в администрации Волжского.  Сумма вознаграждения 700000 рублей. Напомним, две волжанки Ольга Шапошникова и Дарья Лабутина пропали неделю назад. Последний раз их видели в компании ранее судимого 31-летнего жителя Волжского Александра Масленникова, когда утром они выходили из волжского кафе-караоке Voice. Девушек и предполагаемого посетителя ищут в Волжском десятки волонтеров. Александр Масленников объявлен в розыск.  По факту безвестного исчезновения девушек возбуждено уголовное дело по п. «а» ч.2 ст.105 УК РФ (убийство...
Прочитана: 9990 раз
Происшествия 20.10.2017 13:43

В Волгограде грузовик сбил насмерть престарелую женщину Пожилая женщина погибла  в Краснооктябрьском районе Волгограда. Как сообщили ИА “Высота 102” в ГУ МВД по Волгоградской области, смертельное ДТП случилось сегодня на проспекте Металлургов. 82-летняя пенсионерка,  переходившая дорогу в неположенном месте,  погибла под колесами грузовика “MAN”.
Прочитана: 4911 раз
Общество 20.10.2017 13:26

После вручения ключей от новых квартир в Калаче-на-Дону Волгоградской области новоселов-переселенцев попросили на выход В доме  №23 по ул. Чекмарева в Калаче-на-Дону Волгоградской области после торжественного вручения ключей к новым квартирам  новоселам перекрыли путь в подъезды. Как рассказали ИА «Высота 102» жители, 14 октября 2017 года заместитель губернатора Волгоградской области Валентина Гречина торжественно вручила ключи от новых квартир переселенцам из аварийного жилья. По словам калачевцев, она подтвердила, что в этот же день можно будет справить новоселье в новом доме. "Мы  обрадовались, собрали вещи и пошли в новые квартиры. Но счастье оказалось недолгим. Через 2 часа отключили свет, воду и попросили всех выйти на улицу, закрыв подъезды, без объяснения причин", - пожаловались калачевцы....
Прочитана: 9387 раз
Общество 20.10.2017 12:56 (Обновлено: 20.10.2017 13:12)

Прокуратура добилась от газовиков через суд подачи энергоресурса в пять населенных пунктов Городищенского района для начала отопительного сезона. Об этом ИА "Высота 102" сообщила старший помощник прокурора области Ольга Токарева. В ходе надзорной проверки было установлено, что с 4 октября этого года на территории Городищенского района должна была начаться подтопка детских дошкольных учреждений, учреждений образования и здравоохранения. В этой связи предприятиями по подаче тепловой энергии в Котлубанском, Кузьмичевском, Россошенском, Новожизненском сельских поселениях, а также Городищенском городском поселении в адрес ООО "Газпром межрегионгаз Волгоград" были направлены заявки на поставку газа для обеспечения теплоснабжения населения. Однако в установленный срок подача газа для...
Прочитана: 1252 раз
Расследования 20.10.2017 12:53

Экс-депутата Волжской гордумы и его супругу осудили за мошенничество со средствами на наказы избирателей Волжским городским судом оглашен приговор по уголовному делу в отношении экс-депутата Волжской городской думы Андрей Мишустина и его супруги Натальи. Как сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе горсуда, Андрей Мишустин, бывший депутат Волжской гордумы, признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч.3 ст.160 УК РФ (присвоение и растрата, то есть хищение чужого имущества, вверенного виновному, совершенное лицом с использованием своего служебного положения), и ему назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 4 года с отбыванием в исправительной колонии общего  режима. Осужденный после оглашения приговора был взят под стражу в зале суда. Его супруга Наталья  признана виновной в совершении...
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