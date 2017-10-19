В Волжском задержали астраханца с ворованными решетками-ливневками

Семь чугунных сливных решеток-ливневок нашли в машине 34-летнего жителя Астрахани волжские полицейские. Как сообщили ИА “Высота 102” в региональном главке МВД, автомобиль «Лада-Приора» был остановлен стражами порядка накануне на кольце ВПЗ. Легковушка привлекла внимание полицейских своим явным перегрузом. Тяжелые металлические изделия, каждое весом около полусотни килограммов, были обнаружены в салоне машины. Как выяснилось, решетки были похищены на улице Машиностроителей около дома № 4. Имущество МУП "Водоканал" возвращено владельцу.

Ранее в администрации Волжского забили тревогу по поводу исчезновения дождеприемников. Так, только за два дня, с 14 по 16 октября добычей воров стала 21 решетка.











