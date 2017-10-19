Волгоградец, попытавшийся убить свою 15-летнюю подругу, скоро предстанет перед судом, об этом ИА “Высота 102” сообщила старший помощник руководителя СУ СКР по Волгоградской области Наталия Куницкая. Трагедия произошла этим летом. 6 июля 19-летний парень назначил своей молодой подруге свидание в центре города. Место встречи находилось неподалеку от железнодорожного вокзала. Накануне девушка заявила о расставании и к тому же стала оказывать знаки внимания юношам. Разговор вышел недолгим. Ревнивец почти сразу стал наносить своей “возлюбленной” удары ножом, который принес с собой. Одно из ранений оказалось проникающим. После вмешательства очевидцев девушку быстро доставили в больницу, где прооперировали. Ее удалось спасти.

Во время расследования волгоградский "Отелло" признался, что убивать девушку не собирался, а хотел лишь ранить.