В Волгограде будут судить мужчину за жестокое убийство гадалки

Перед судом предстанет 60-летний житель Краснооктябрьского района, который обвиняется в жестоком убийстве 59-летней гадалки. Как сообщила ИА "Высота 102" старший помощник прокурора области Ольга Токарева, с 1997 года обвиняемый неоднократно обращался к женщине за оказанием эзотерических услуг. Однако в последние годы он стал винить ее во всех своих бедах.

В мае 2017 года, находясь в ее домовладении, обвиняемый нанес ей ножом порядка 13 ударов в область груди и живота, отчего последняя скончалась.

В ходе предварительного следствия установлено, что мужчина совершил преступление в состоянии невменяемости, поскольку в момент его совершения не осознавал фактический характер и общественную опасность своих действий, что связано с наличием у него психического расстройства. При этом он давал признательные показания и пояснял обстоятельства совершения преступления.

Расследование уголовного дела проводилось СО по Краснооктябрьскому району г.Волгограда СУ СК России по области.







