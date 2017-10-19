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Расследования
 20.10.2017 09:57(Обновлено: 20.10.2017 09:58)

В Волгограде будут судить мужчину за жестокое убийство гадалки

Перед судом предстанет 60-летний житель Краснооктябрьского района, который обвиняется в жестоком убийстве 59-летней гадалки. Как сообщила ИА "Высота 102" старший помощник прокурора области Ольга Токарева, с 1997 года обвиняемый неоднократно обращался к женщине за оказанием эзотерических услуг. Однако в последние годы он стал винить ее во всех своих бедах.
В мае 2017 года, находясь в ее домовладении, обвиняемый нанес ей ножом порядка 13 ударов в область груди и живота, отчего последняя скончалась. 
В ходе предварительного следствия установлено, что мужчина совершил преступление в состоянии невменяемости, поскольку в момент его совершения не осознавал фактический характер и общественную опасность своих действий, что связано с наличием у него психического расстройства. При этом он давал признательные показания и пояснял обстоятельства совершения преступления. 
Расследование уголовного дела проводилось СО по Краснооктябрьскому району г.Волгограда СУ СК России по области.


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Происшествия 20.10.2017 08:08

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Газетный киоск 20.10.2017 06:45

Группа мошенников из Астрахани обманула более 12 тысяч человек по всей России, включая волгоградцев Группу мошенников из  Астрахани, которые обманули 12 тысяч человек из 83 регионов России, ожидает суд. Об этом сообщает ИА «Астрахань 24». По информации официального представителя МВД России Ирины Волк, аферисты без ведома граждан переводили пенсионные накопления в негосударственный фонд. Для этого злоумышленники использовали копии паспортов, страховых свидетельств и поддельные подписи. В полиции отмечают, что работники службы безопасности обзванивали людей, которые указывали свои данные на фиктивных документах, но все телефоны оказывались недействительными. Более того, мошенниками был создан настоящий call-center, где на звонки отвечали сообщники группировки. При этом руководство фонда, ничего не подозревающее о денежных махинациях, выплатило им в качестве...
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Экология 20.10.2017 06:06

Волгоградские активисты ОНФ совместно с компанией "Чистый город" убрали свалки на участках для многодетных семей Порядка 100 куб. м убранного мусора с территории размером более 200 кв. м - таков результат волгоградских активистов ОНФ в ходе экологической акции, проведенной ими в рамках проекта «Генеральная Уборка/Карта свалок» на земельных участках многодетных семей в Тракторозаводском районе Волгограда. Как сообщили ИА «Высота 102» в региональном отделении ОНФ, многодетные семьи жаловались на то, что участки, которые им были выделены для жилищного строительства, нелегальные мусорщики превратили в свалки. Многодетные семьи готовы начать осваивать свои земельные участки - устанавливать заборы, прокладывать коммуникации, уже поданы заявления на проводку освещения. Но приступить к этому они не могут из-за постоянно образующихся и...
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Политика 20.10.2017 05:48

Губернатор назначил нового председателя комитета по управлению госимуществом Волгоградской области Глава региона Андрей Бочаров подписал распоряжение о назначении на должность председателя комитета по управлению госимуществом Волгоградской области Анны Писемской. Об этом ИА "Высота 102» сообщили в администрации региона. Сегодня Писемская приступает к исполнению новых обязанностей.  Напомним, накануне президиум регионального политсовета «Единой России» рекомендовал кандидатуру Анны Писемской на пост руководителя данного комитета. Ее кандидатуру единороссам  предложил согласовать губернатор. Анна Писемская была назначена врио председателя ведомства  после того, как эту должность покинула Наталья Жукова. Ранее она возглавляла правовое управление данного ведомства, до этого...
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Политика 19.10.2017 21:36

Законодательных ограничений для проведения регионального референдума в день  выборов президента России нет. Об этом ИА «Высота 102» сообщи ли в пресс-службе избиркома Волгоградской области. Напомним, сегодня губернатор Андрей Бочаров одобрил предложение общественной палаты региона вынести вопрос о переводе времени на референдум. Также в ходе встречи главы области с общественниками  от последних прозвучала идея совмещения референдума с  выборами главы государства, которые запланированы на 18 марта 2018 года. Однако в кулуарах палаты по завершении встречи с губернатором сами общественники подвергли сомнению возможность такого «дуплета» с точки зрения законодательства. Действительно, некоторые ограничения в части совмещения  выборов первого лица страны с иными мероприятиями существуют,...
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Аналитика 19.10.2017 20:04

Смотрите сегодня в программе: власти Волгоградской области хотят поставить точку в спорах о времени с учетом волеизъявления граждан. Объекты жилого комплекса «Санаторный» в Кировском районе Волгограда проверили на предмет «заморозки»: активный процесс строительства вопросов инспекторов не вызвал. Житель Камышина развел преступную деятельность на просторах интернета: его вычислили полицейские из отдела «К» регионального Главка МВД. Волгоградские послевоенные бараки угрожают безопасности жителей: люди вынуждены оплачивать коммуналку, жить среди плесени и боятся. Информационные выпуски ИА «Высота 102» выходят в эфире волгоградского городского канала «МТВ» ежедневно, кроме выходных в 19:00 и 20:10, а также в Камышине на канале...
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От Сталинграда - до Великой Победы 19.10.2017 19:15

Дети и внуки маршалов и генералов в Волгограде навестили лицеистов Василий Чуйков и Иван Баграмян. Сегодня гости из Москвы – внук маршала Ивана Христофоровича Баграмяна Иван Сергеевич Баграмян и внук маршала Василия Ивановича Чуйкова Николай Чуйков,  участница Сталинградской битвы Мария Михайловна Рохлина прибыли в Волгоград и посетили педагогический  лицей  имени Федора Слипченко. Лицею сегодня -  29 лет. Впервые приехала и дочь советского военачальника, летчика, генерал-полковника авиации, дважды Героя Советского Союза Тимофея Хрюкина Наталья, которая долгие годы разыскивала по стране школьные музеи, рассказывающие об ее отце. Как сообщил ИА «Высота 102» директор образовательного учреждения Алексей...
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Происшествия 19.10.2017 17:12 (Обновлено: 19.10.2017 17:24)

Поезд врезался в фуру на железнодорожном переезде в Волгоградской области. Как сообщили ИА "Высота 102" в экстренных службах региона, ДТП произошло в Калачевском районе на неохраняемом переезде Прудбой-Карповская в 16.13. По предварительной информации, погибших и пострадавших в результате происшествия нет. Как уточнили в волгоградском отделении Приволжской железной дороги, водитель грузовика проигнорировал запрещенные сигналы автоматической светофорной сигнализации и выехал на переезд перед приближающимся одиночным локомотивом. Машинист применил экстренное торможение, но избежать столкновения не удалось. Происшествие не повлияло на движения поездов на данном участке железной дороги. 
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Экономика 19.10.2017 16:27

Здание диспетчерской, принадлежащей МУП «Метроэлектротранс»  по улице  Буханцева,  в ближайшее время будет выставлено на продажу за 400 тыс. рублей. Реализация не повлияет на осуществление предприятием уставной деятельности. К такому выводу пришли в контрольно-счетной палате Волгограда, сообщает ИА «Высота 102». Использовавшееся ранее здание в связи с оптимизацией служб и подразделений предприятия оказалось невостребованным, а для его содержания и ремонта необходимы финансовые затраты. Средства от продажи МУП «МЭТ» намерено направить на пополнение оборотных средств. Правда, как подчеркнули в КСП, полученная сумма от реализации неиспользуемого имущества МУП «МЭТ» будет являться дополнительным доходом предприятия, однако...
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Общество 19.10.2017 15:53

Публичные слушания по вопросу предоставления разрешения на религиозное использование дачного участка в НСТ «Волго-Дон» пройдут в скором времени  в Ерзовке. Как сообщает ИА «Высота 102», соответствующее постановление администрации Ерзовского городского поселения Городищенского района опубликовано на официальном сайте органа местного самоуправления. Как стало известно информагентству, речь идет о намерении одного из членов НСТ «Волго-Дон» возвести мечеть на своем участке. Члены садоводческого товарищества, обратившиеся в редакцию, обеспокоены возможностью появления на одном из дачных участков религиозного сооружения. «Дачи – не самое лучшее место для таких объектов, - заявили дачники. – Кроме того, в связи с тем, что многие дачники проживают в Волгограде, мы...
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Экономика 19.10.2017 15:29

В Волгоградской области застройщикам невыгодны доходные дома Застройщикам Волгоградской области оказалось невыгодно строительство арендного жилья. Об этом сегодня, как сообщает ИА "Высота 102", на встрече с членами Общественной палаты региона заявил губернатор Андрей Бочаров.  В мае 2016 года на заседании Госсовета по строительству президент РФ Владимир Путин поручал правительству страны разработать механизм внедрения в крупных городах рынка арендного жилья. Вся необходимая нормативная база, по словам заместителя губернатора Валентины Гречины, разработана. Однако ни один застройщик пока интереса не проявил. Окупаемость такого жилья - 20 лет. Строители не готовы вкладывать кредитные средства и ждать...
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