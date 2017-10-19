Во время рейда ГИБДД в Волгограде не пострадал ни один пешеход

Накануне в Волгограде стартовал двухдневный рейд «Пешеходный переход». Как сообщает корреспондент ИА «Высота 102», дорожные патрули приступили к дежурству на самых опасных для пешеходов участках. Операция охватывает все районы города. В ней участвуют около сотни сотрудников полиции. За первый день рейда было выявлено 54 нарушения. В 20 случаях водители не уступили дорогу пешеходам, 14 раз правила дорожного движения нарушили сами пешеходы, переходившие проезжую часть на красный свет или в неположенном месте. Также были остановлены двое водителей, не имеющих при себе прав, на одной машине отсутствовали госномера. На девять человек были оформлены штрафы за превышение нормативов при нанесении тонировки на стекла авто. Но главный результат, по словам правоохранителей, в том, что на дорогах за время рейда не пострадал ни один пешеход.

Справка. Одиннадцать человек погибли с начала этого года в 142 ДТП на пешеходных переходах города и области, пострадали 139 человек. Об этом сообщил корреспонденту ИА “Высота 102” заместитель командира батальона ГИБДД Волгограда Виталий Тройнин. Для предотвращения дорожных трагедий сотрудники ДПС организовали двухдневный рейд “Пешеходный переход”.



