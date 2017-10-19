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Общество
 20.10.2017 10:52

Во время рейда ГИБДД в Волгограде не пострадал ни один пешеход

Накануне в Волгограде стартовал двухдневный рейд «Пешеходный переход». Как сообщает корреспондент  ИА «Высота 102», дорожные  патрули  приступили к  дежурству  на самых опасных для пешеходов участках. Операция охватывает все районы города. В ней участвуют около сотни сотрудников полиции. За первый день рейда было выявлено 54 нарушения. В 20 случаях водители не уступили дорогу пешеходам, 14 раз правила дорожного движения нарушили сами пешеходы, переходившие проезжую часть на красный свет или в неположенном месте. Также были  остановлены двое водителей,  не имеющих при себе прав, на одной машине отсутствовали госномера. На девять человек были оформлены штрафы за превышение нормативов при нанесении тонировки на стекла авто. Но главный результат, по словам правоохранителей, в том, что  на дорогах за время рейда  не пострадал ни один пешеход.
Справка. Одиннадцать человек погибли с начала этого года в 142 ДТП  на пешеходных переходах города и области, пострадали 139 человек. Об этом сообщил корреспонденту ИА “Высота 102”  заместитель командира батальона ГИБДД Волгограда Виталий Тройнин.  Для предотвращения дорожных трагедий сотрудники ДПС организовали   двухдневный рейд “Пешеходный переход”.  

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Общество 20.10.2017 13:26

После вручения ключей от новых квартир в Калаче-на-Дону Волгоградской области новоселов-переселенцев попросили на выход В доме  №23 по ул. Чекмарева в Калаче-на-Дону Волгоградской области после торжественного вручения ключей к новым квартирам  новоселам перекрыли путь в подъезды. Как рассказали ИА «Высота 102» жители, 14 октября 2017 года заместитель губернатора Волгоградской области Валентина Гречина торжественно вручила ключи от новых квартир переселенцам из аварийного жилья. По словам калачевцев, она подтвердила, что в этот же день можно будет справить новоселье в новом доме. "Мы  обрадовались, собрали вещи и пошли в новые квартиры. Но счастье оказалось недолгим. Через 2 часа отключили свет, воду и попросили всех выйти на улицу, закрыв подъезды, без объяснения причин", - пожаловались калачевцы....
Прочитана: 23 раз
Общество 20.10.2017 12:56 (Обновлено: 20.10.2017 13:12)

Прокуратура добилась от газовиков через суд подачи энергоресурса в пять населенных пунктов Городищенского района для начала отопительного сезона. Об этом ИА "Высота 102" сообщила старший помощник прокурора области Ольга Токарева. В ходе надзорной проверки было установлено, что с 4 октября этого года на территории Городищенского района должна была начаться подтопка детских дошкольных учреждений, учреждений образования и здравоохранения. В этой связи предприятиями по подаче тепловой энергии в Котлубанском, Кузьмичевском, Россошенском, Новожизненском сельских поселениях, а также Городищенском городском поселении в адрес ООО "Газпром межрегионгаз Волгоград" были направлены заявки на поставку газа для обеспечения теплоснабжения населения. Однако в установленный срок подача газа для...
Прочитана: 204 раз
Расследования 20.10.2017 12:53

Экс-депутата Волжской гордумы и его супругу осудили за мошенничество со средствами на наказы избирателей Волжским городским судом оглашен приговор по уголовному делу в отношении экс-депутата Волжской городской думы Андрей Мишустина и его супруги Натальи. Как сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе горсуда, Андрей Мишустин, бывший депутат Волжской гордумы, признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч.3 ст.160 УК РФ (присвоение и растрата, то есть хищение чужого имущества, вверенного виновному, совершенное лицом с использованием своего служебного положения), и ему назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 4 года с отбыванием в исправительной колонии общего  режима. Осужденный после оглашения приговора был взят под стражу в зале суда. Его супруга Наталья  признана виновной в совершении преступления, предусмотренного...
Прочитана: 324 раз
Общество 20.10.2017 12:12

Экс-председателя комитета транспорта мэрии Волгограда уволили за имитацию бурной деятельности ИА «Высота 102» стали известны истинные причины увольнения бывшего председателя комитета транспорта, промышленности и связи администрации Волгограда Дмитрия Веркина. По данным информагентства,  ряд введенных чиновником автобусных маршрутов в районах города оказались неэффективными, маловостребованными и не решили проблему транспортной доступности. Что не мешало, однако, чиновнику отчитываться перед вышестоящим руководством о  выполнении, пусть и формальном, поставленных перед ним задач. От жителей города в мэрию сегодня продолжают поступать жалобы на те или иные автобусные маршруты, которые не справляются со своей задачей. Так, пассажиры автобусов № 88, следующих от железнодорожного вокзала до поселка Максима Горького, по вечерам испытывают серьезные трудности с возвращением домой из...
Прочитана: 2340 раз
Телеком 20.10.2017 12:09

В Волгограде «Ростелеком» поддержит организатора первенства России по баскетболу Сегодня в Волгограде стартуют отборочные соревнования «Мы – за здоровый и честный спорт!» к первенству России по баскетболу среди девушек. В них участвуют команды из Ессентуков, Ростова-на-Дону, Тулы, Черкесска, Тольятти, Старого Оскола. Организатором турнира выступает Волгоградская спортивная школа олимпийского резерва №2 при поддержке «Ростелекома», передает ИА «Высота 102» со ссылкой на пресс-службу оператора.   Для проведения тренировок по баскетболу «Ростелеком» обеспечит школу олимпийского резерва  баскетбольными мячами. Кроме того, в рамках проведения отборочного турнира к первенству России, все команды-участницы получат памятные подарки и сувениры от компании. По словам директора  Волгоградского филиала ПАО «Ростелеком» Сергея Пулинеца, компания поддерживает проведение спортивных мероприятий...
Прочитана: 230 раз
Происшествия 20.10.2017 12:08

Двоих детей, пропавших в Камышинском районе, нашли на окраине их  родного села. Как сообщили ИА “Высота 102” в ГУ МВД России по Волгоградской области, заявление о пропаже двух школьников, проживающих в селе  Саломатино, поступило в полицию поздно вечером. Родственники сообщили,  что два мальчика  - 9-и и 10-лет - не вернулись домой из школы. Поднятые по тревоге полицейские  ночью проверяли железнодорожную станцию, элеватор, зернохранилища, жилые и заброшенные дома,  обследовали более 10 км. железнодорожных путей. Посреди ночи правоохранителям пришлось опрашивать учителей, одноклассников, друзей и знакомых школьников.  Пропавших нашли утром около семи часов. Они спали под кустом в балке на окраине села. Как...
Прочитана: 2575 раз
Происшествия 20.10.2017 11:23

Семь чугунных сливных решеток-ливневок нашли в машине  34-летнего жителя Астрахани волжские полицейские. Как сообщили ИА “Высота 102” в региональном главке МВД, автомобиль «Лада-Приора» был остановлен стражами порядка накануне на кольце ВПЗ. Легковушка  привлекла  внимание полицейских своим явным перегрузом. Тяжелые  металлические изделия, каждое весом около полусотни килограммов, были обнаружены  в салоне машины.  Как выяснилось,  решетки были похищены на улице Машиностроителей  около дома  № 4. Имущество МУП "Водоканал" возвращено владельцу. Ранее в администрации Волжского забили тревогу по поводу исчезновения дождеприемников. Так, только за два дня, с 14 по 16 октября добычей воров стала 21 решетка. 
Прочитана: 2624 раз
Происшествия 20.10.2017 11:15

Волгоградец, попытавшийся убить свою 15-летнюю подругу,  скоро предстанет перед судом, об этом ИА “Высота 102” сообщила   старший помощник руководителя СУ СКР по Волгоградской области Наталия Куницкая. Трагедия произошла этим летом. 6 июля 19-летний  парень назначил своей молодой подруге свидание в центре города. Место встречи находилось неподалеку от железнодорожного вокзала. Накануне девушка заявила о расставании и к тому же стала оказывать знаки внимания юношам. Разговор вышел недолгим. Ревнивец почти сразу стал наносить своей “возлюбленной” удары ножом, который принес с собой. Одно из ранений оказалось проникающим. После вмешательства очевидцев девушку быстро доставили в больницу,  где прооперировали. Ее  удалось спасти.  Во время расследования...
Прочитана: 793 раз
Телеком 20.10.2017 11:03

Где живут самые «разговорчивые» и «качающие» абоненты Волгоградской области «МегаФон» составил рейтинг наиболее мобильно-активных мест в регионе на основе статистики с сети. По данным оператора, самые «разговаривающие» и «качающие» абоненты живут за пределами Волгограда, а общаются в соцсетях и смотрят видео все же больше в областной столице.  Как сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе оператора, рейтинг базовых станций (БС), лидирующих по пропуску трафика от разных услуг, выглядит следующим образом. Рекорд по голосовому трафику принадлежит БС в Котово на улице Победы. За прошлый месяц общая длительность разговоров здесь достигла 6,5 лет общения. На втором и третьем месте – БС на въезде в поселок Красный Яр Жирновского района и...
Прочитана: 442 раз
Происшествия 20.10.2017 10:09 (Обновлено: 20.10.2017 11:58)

В Волгограде от отравления грибами умер ребенок Одиннадцатилетний мальчик из Волгограда, поступивший  в областную наркологическую больницу с тяжелым отравлением грибами, умер сегодня ночью, сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на экстренные службы региона. Ребенок был с матерью в Руднянском районе, где и употребил в пищу ядовитые грибы.  Еще двое несовершеннолетних сейчас находятся под наблюдением врачей – 2-х летняя девочка, отравившаяся медикаментами по недосмотру родителей, и 11-месячный мальчик,  который  отравился  ядовитым растением.
Прочитана: 1312 раз
Общество 20.10.2017 10:09

В Волгограде депутаты отбили попытку застройщиков вырубить березовую рощу Очередная попытка согласовать строительство жилых домов на территории бывшего Лапшина сада в Кировском районе Волгограда потерпела поражение. Как сообщает ИА «Высота 102», комитет по муниципальному имуществу, землепользованию и градостроительству гордумы отклонил проект решения о внесении корректив в Правила землепользования и застройки. Вместо «зоны застройки объектами общественно-делового назначения» территорию сада предлагалось назвать «зоной смешанной застройки жилыми домами». Также в ходе обсуждения прозвучала идея закрепить за данным земельным участком статус рекреационной зоны, на которой невозможно какое либо строительство. Небольшая березовая роща — то немногое, что осталось от сада, разбитого известным царицынским меценатом Василием Лапшиным. Местные жители не первый год ведут...
Прочитана: 827 раз
Расследования 20.10.2017 09:57 (Обновлено: 20.10.2017 09:58)

Перед судом предстанет 60-летний житель Краснооктябрьского района, который обвиняется в жестоком убийстве 59-летней гадалки. Как сообщила ИА "Высота 102" старший помощник прокурора области Ольга Токарева, с 1997 года обвиняемый неоднократно обращался к женщине за оказанием эзотерических услуг. Однако в последние годы он стал винить ее во всех своих бедах. В мае 2017 года, находясь в ее домовладении, обвиняемый нанес ей ножом порядка 13 ударов в область груди и живота, отчего последняя скончалась.  В ходе предварительного следствия установлено, что мужчина совершил преступление в состоянии невменяемости, поскольку в момент его совершения не осознавал фактический характер и общественную опасность своих действий, что связано...
Прочитана: 1076 раз
Общество 20.10.2017 09:34

Суд в Волгограде обязал ФСИН профинансировать недостроенную высотку на Чуйкова Арбитражный суд Волгоградской области постановил взыскать с Российской Федерации в лице ФСИН России свыше 2,6 млн рублей в пользу товарищества собственников жилья "Чуйкова 51А". Как сообщает ИА "Высота 102" со ссылкой на решение суда, эти средства пойдут на завершение строительства 20-этажного дома №51А по улице Чуйкова, возведение которого заморожено с 2009 года. Еще около 100 тысяч рублей дополнительно будет выплачено товариществу в качестве взноса на содержание ТСЖ. Как ранее сообщало информагентство, застройщиком этого объекта еще в 2004 году выступило подразделение федеральной службы исполнения наказания. В марте 2005 года был заключен инвестиционный договор с ООО "СОЮЗМАШ", которое...
Прочитана: 1420 раз
От Сталинграда - до Великой Победы 20.10.2017 09:14

В семью артиллериста, убитого под Сталинградом, пришла награда«Российская газета», 19.10.2017, в сокращении. Удостоверение к ордену отца кадровый военный, полковник в отставке Янус Васильевич Канов принял из рук военкома Москвы с волнением. Но это не помешало ему найти самые точные слова для призывников, заполнивших в тот день большой зал столичной мэрии: "Служите с честью! И обязательно возвращайтесь к тем, кто вас любит и ждет…". К первой и единственной, увы, награде лейтенанта Василия Канова успели представить живым. Командир 1180-го истребительного противотанкового артполка (ИПАП) подписал представление на орден...
Прочитана: 729 раз
Происшествия 20.10.2017 08:08

Двое мужчин погибли на пожаре в Советском районе города. Как сообщили ИА «Высота 102» в ГУ МЧС по региону, в СНТ «Нефтяник» горел жилой дом по всей площади, а затем обрушился. Сообщение о пожаре поступило в 21.11, а в 21.33 возгорание было ликвидировано. Обнаружены тела погибших мужчин, один 1974 года рождения. Личность второго устанавливается.
Прочитана: 1375 раз


20 октября 13:26
После вручения ключей от новых квартир в Калаче-на-Дону Волгоградской области новоселов-переселенцев попросили на выходСмотреть фотографии
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20 октября 12:56
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20 октября 12:12
Экс-председателя комитета транспорта мэрии Волгограда уволили за имитацию бурной деятельности Комментарии22Смотреть фотографии
20 октября 10:52
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20 октября 10:09
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