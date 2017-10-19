В Волгограде депутаты отбили попытку застройщиков вырубить березовую рощу





Очередная попытка согласовать строительство жилых домов на территории бывшего Лапшина сада в Кировском районе Волгограда потерпела поражение. Как сообщает ИА «Высота 102», комитет по муниципальному имуществу, землепользованию и градостроительству гордумы отклонил проект решения о внесении корректив в Правила землепользования и застройки. Вместо «зоны застройки объектами общественно-делового назначения» территорию сада предлагалось назвать «зоной смешанной застройки жилыми домами». Также в ходе обсуждения прозвучала идея закрепить за данным земельным участком статус рекреационной зоны, на которой невозможно какое либо строительство. Небольшая березовая роща — то немногое, что осталось от сада, разбитого известным царицынским меценатом Василием Лапшиным. Местные жители не первый год ведут борьбу за этот уникальный зеленый уголок, на который периодически имеют виды различные бизнес-структуры.

В начале 2016 года «Высота 102» сообщала о том, что к депутату регпарламента Александру Осипову обратилось более 100 жителей Кировского района, которые просили помочь в сохранении березовой рощи и природно-парковой зоны по ул. 64-й Армии, где планировалось строительство. В коллективной жалобе говорилось: «Здесь проходили кровопролитные бои во времена Сталинградской битвы, на местах захоронений погибших солдат в настоящее время растет березовая роща, цветут сады. Это место является культурным наследием Волгограда. Возведение новых сооружений приведет к повышенной нагрузке на инженерно-технические системы, что, в итоге закончится экологической катастрофой в районе». Депутат совместно с активистами Волгоградского отделения Общероссийского народного фронта встретились с жителями и зафиксировали факты вырубки деревьев. Выяснилось, что земельные участки находятся в границах территории объекта культурного наследия регионального значения «Бывшая усадьба Лапшина». Депутатом были направлены обращения в исполнительные органы власти города и области о недопустимости застройки памятной природной территории. В итоге, была достигнута договоренность о сохранении березовой рощи и предоставлении предпринимателям других земельных участков. Забраковали нардепы в ходе заседания профильного думского комитета и проект решения о даче согласия на обустройство санитарно-защитной зоны вокруг завода «Каустик» в Красноармейском районе. Думцам предлагали изменить назначение земельного участка по улице 40 лет ВЛКСМ, 57 с зоны озеленения территорий специального назначения на зону производственных и коммунально-складских объектов I класса вредности. Данный проект депутаты отклонили и поставили вопрос о создании рабочей группы для внимательного изучения вопроса с обязательным выездом на участок.