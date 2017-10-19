Избирком Волгоградской области: ограничений для проведения референдума в день выборов президента — нет

Законодательных ограничений для проведения регионального референдума в день выборов президента России нет. Об этом ИА «Высота 102» сообщи ли в пресс-службе избиркома Волгоградской области. Напомним, сегодня губернатор Андрей Бочаров одобрил предложение общественной палаты региона вынести вопрос о переводе времени на референдум. Также в ходе встречи главы области с общественниками от последних прозвучала идея совмещения референдума с выборами главы государства, которые запланированы на 18 марта 2018 года. Однако в кулуарах палаты по завершении встречи с губернатором сами общественники подвергли сомнению возможность такого «дуплета» с точки зрения законодательства. Действительно, некоторые ограничения в части совмещения выборов первого лица страны с иными мероприятиями существуют, но они касаются федеральных референдумов.

Как пояснили информагентству в регизбиркоме, на всю процедуру подготовки областного плебисцита законом отводится примерно 200 дней. До 18 марта остается — порядка 150 дней. То есть инициаторам проведения всенародного голосования стоит поторопиться, чтобы успеть опубликовать решение о назначении референдума не менее, чем за 60 дней до назначенной даты его проведения. Для подготовки массового «соцопроса» должна быть сформирована инициативная группа, которая извещает о своих планах региональную избирательную комиссию. В облизбиркоме, посовещавшись с облдумой, должны принять решение о регистрации инициативной группы и запуске дальнейшего механизма подготовки к дню «икс».