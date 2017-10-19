|Экология
|20.10.2017 06:06
Волгоградские активисты ОНФ совместно с компанией "Чистый город" убрали свалки на участках для многодетных семей
Порядка 100 куб. м убранного мусора с территории размером более 200 кв. м - таков результат волгоградских активистов ОНФ в ходе экологической акции, проведенной ими в рамках проекта «Генеральная Уборка/Карта свалок» на земельных участках многодетных семей в Тракторозаводском районе Волгограда. Как сообщили ИА «Высота 102» в региональном отделении ОНФ, многодетные семьи жаловались на то, что участки, которые им были выделены для жилищного строительства, нелегальные мусорщики превратили в свалки. Многодетные семьи готовы начать осваивать свои земельные участки - устанавливать заборы, прокладывать коммуникации, уже поданы заявления на проводку освещения. Но приступить к этому они не могут из-за постоянно образующихся и возрастающих гор строительного и бытового мусора.
В прошедшем субботнике представители многодетных семей активно помогали волгоградским активистам Народного фронта. Общими усилиями от мусора были освобождены участки нескольких семей, готовых в ближайшее время установить здесь заборы и в дальнейшем начать строительство домов. К уборке несанкционированных свалок были привлечены технические ресурсы компании «Чистый город», крупнейшего оператора сферы обращения с отходами на территории региона. Она предоставила технику: трактор, грузовые машины для вывоза мусора, а также машину-ломовоз, специально предназначенную для ликвидации небольших стихийных очагов свалок. Весь собранный в ходе экоакции объем мусора сотрудники компании «Чистый город» вывезли на собственный лицензированный полигон для размещения отходов.
«Ситуация, когда людям выделили землю для строительства фактически на несанкционированной свалке, для нашего региона, к сожалению, не является исключительной. Очевидно, что весь этот мусор скапливался здесь в течение долгого времени и справиться с ним силами одной семьи невозможно. У муниципалитета тоже нет средств и возможностей локализовать эту свалку быстро и эффективно. Поэтому сегодня мы помогли расчистить эти территории именно для того, чтобы владельцы участков смогли устанавливать ограждение и начинать строительство. Мы обращаемся к властям Волгограда с настоятельной просьбой более внимательно подходить к решению такой значимой задачи, поставленной президентом РФ Владимиром Путиным, как выделение земли многодетным семьям», - считает координатор проекта «Генеральная уборка/Карта свалок» в Волгоградской области Константин Глушенок.
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Любопытные и показательные факты позволила вскрыть проведенная в Волгоградской областной филармонии инвентаризация. Похоже, долгие годы в государственном учреждении культуры творилась...
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|Происшествия
|20.10.2017 10:09
Одиннадцатилетний мальчик из поселка Рудня Волгоградской области, поступивший в областную наркологическую больницу с тяжелым отравлением грибами, умер сегодня ночью, сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на экстренные службы региона. Еще двое несовершеннолетних сейчас находятся под наблюдением врачей – 2-х летняя девочка, отравившаяся медикаментами по недосмотру родителей, и 11-месячный мальчик, который отравился ядовитым растением.
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|Общество
|20.10.2017 10:09
Очередная попытка согласовать строительство жилых домов на территории бывшего Лапшина сада в Кировском районе Волгограда потерпела поражение. Как сообщает ИА «Высота 102», комитет по муниципальному имуществу, землепользованию и градостроительству гордумы отклонил проект решения о внесении корректив в Правила землепользования и застройки. Вместо «зоны застройки объектами общественно-делового назначения» территорию сада предлагалось назвать «зоной смешанной застройки жилыми домами». Также в ходе обсуждения прозвучала идея закрепить за данным земельным участком статус рекреационной зоны, на которой невозможно какое либо строительство. Небольшая березовая роща — то немногое, что осталось от сада, разбитого известным царицынским меценатом Василием Лапшиным. Местные жители не первый год ведут...
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|Расследования
|20.10.2017 09:57 (Обновлено: 20.10.2017 09:58)
Перед судом предстанет 60-летний житель Краснооктябрьского района, который обвиняется в жестоком убийстве 59-летней гадалки. Как сообщила ИА "Высота 102" старший помощник прокурора области Ольга Токарева, с 1997 года обвиняемый неоднократно обращался к женщине за оказанием эзотерических услуг. Однако в последние годы он стал винить ее во всех своих бедах. В мае 2017 года, находясь в ее домовладении, обвиняемый нанес ей ножом порядка 13 ударов в область груди и живота, отчего последняя скончалась. В ходе предварительного следствия установлено, что мужчина совершил преступление в состоянии невменяемости, поскольку в момент его совершения не осознавал фактический характер и общественную опасность своих действий, что связано...
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|Общество
|20.10.2017 09:34
Арбитражный суд Волгоградской области постановил взыскать с Российской Федерации в лице ФСИН России свыше 2,6 млн рублей в пользу товарищества собственников жилья "Чуйкова 51А". Как сообщает ИА "Высота 102" со ссылкой на решение суда, эти средства пойдут на завершение строительства 20-этажного дома №51А по улице Чуйкова, возведение которого заморожено с 2009 года. Еще около 100 тысяч рублей дополнительно будет выплачено товариществу в качестве взноса на содержание ТСЖ. Как ранее сообщало информагентство, застройщиком этого объекта еще в 2004 году выступило подразделение федеральной службы исполнения наказания. В марте 2005 года был заключен инвестиционный договор с ООО "СОЮЗМАШ", которое...
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|От Сталинграда - до Великой Победы
|20.10.2017 09:14
«Российская газета», 19.10.2017, в сокращении. Удостоверение к ордену отца кадровый военный, полковник в отставке Янус Васильевич Канов принял из рук военкома Москвы с волнением. Но это не помешало ему найти самые точные слова для призывников, заполнивших в тот день большой зал столичной мэрии: "Служите с честью! И обязательно возвращайтесь к тем, кто вас любит и ждет…". К первой и единственной, увы, награде лейтенанта Василия Канова успели представить живым. Командир 1180-го истребительного противотанкового артполка (ИПАП) подписал представление на орден...
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|Происшествия
|20.10.2017 08:08
Двое мужчин погибли на пожаре в Советском районе города. Как сообщили ИА «Высота 102» в ГУ МЧС по региону, в СНТ «Нефтяник» горел жилой дом по всей площади, а затем обрушился. Сообщение о пожаре поступило в 21.11, а в 21.33 возгорание было ликвидировано. Обнаружены тела погибших мужчин, один 1974 года рождения. Личность второго устанавливается.
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|Газетный киоск
|20.10.2017 06:45
Группу мошенников из Астрахани, которые обманули 12 тысяч человек из 83 регионов России, ожидает суд. Об этом сообщает ИА «Астрахань 24». По информации официального представителя МВД России Ирины Волк, аферисты без ведома граждан переводили пенсионные накопления в негосударственный фонд. Для этого злоумышленники использовали копии паспортов, страховых свидетельств и поддельные подписи. В полиции отмечают, что работники службы безопасности обзванивали людей, которые указывали свои данные на фиктивных документах, но все телефоны оказывались недействительными. Более того, мошенниками был создан настоящий call-center, где на звонки отвечали сообщники группировки. При этом руководство фонда, ничего не подозревающее о денежных махинациях, выплатило им в качестве...
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|Политика
|20.10.2017 05:48
Глава региона Андрей Бочаров подписал распоряжение о назначении на должность председателя комитета по управлению госимуществом Волгоградской области Анны Писемской. Об этом ИА "Высота 102» сообщили в администрации региона. Сегодня Писемская приступает к исполнению новых обязанностей. Напомним, накануне президиум регионального политсовета «Единой России» рекомендовал кандидатуру Анны Писемской на пост руководителя данного комитета. Ее кандидатуру единороссам предложил согласовать губернатор. Анна Писемская была назначена врио председателя ведомства после того, как эту должность покинула Наталья Жукова. Ранее она возглавляла правовое управление данного ведомства, до этого...
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|Политика
|19.10.2017 21:36
Избирком Волгоградской области: ограничений для проведения референдума в день выборов президента — нет
Законодательных ограничений для проведения регионального референдума в день выборов президента России нет. Об этом ИА «Высота 102» сообщи ли в пресс-службе избиркома Волгоградской области. Напомним, сегодня губернатор Андрей Бочаров одобрил предложение общественной палаты региона вынести вопрос о переводе времени на референдум. Также в ходе встречи главы области с общественниками от последних прозвучала идея совмещения референдума с выборами главы государства, которые запланированы на 18 марта 2018 года. Однако в кулуарах палаты по завершении встречи с губернатором сами общественники подвергли сомнению возможность такого «дуплета» с точки зрения законодательства. Действительно, некоторые ограничения в части совмещения выборов первого лица страны с иными мероприятиями существуют,...
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|Аналитика
|19.10.2017 20:04
Смотрите сегодня в программе: власти Волгоградской области хотят поставить точку в спорах о времени с учетом волеизъявления граждан. Объекты жилого комплекса «Санаторный» в Кировском районе Волгограда проверили на предмет «заморозки»: активный процесс строительства вопросов инспекторов не вызвал. Житель Камышина развел преступную деятельность на просторах интернета: его вычислили полицейские из отдела «К» регионального Главка МВД. Волгоградские послевоенные бараки угрожают безопасности жителей: люди вынуждены оплачивать коммуналку, жить среди плесени и боятся. Информационные выпуски ИА «Высота 102» выходят в эфире волгоградского городского канала «МТВ» ежедневно, кроме выходных в 19:00 и 20:10, а также в Камышине на канале...
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|От Сталинграда - до Великой Победы
|19.10.2017 19:15
Василий Чуйков и Иван Баграмян. Сегодня гости из Москвы – внук маршала Ивана Христофоровича Баграмяна Иван Сергеевич Баграмян и внук маршала Василия Ивановича Чуйкова Николай Чуйков, участница Сталинградской битвы Мария Михайловна Рохлина прибыли в Волгоград и посетили педагогический лицей имени Федора Слипченко. Лицею сегодня - 29 лет. Впервые приехала и дочь советского военачальника, летчика, генерал-полковника авиации, дважды Героя Советского Союза Тимофея Хрюкина Наталья, которая долгие годы разыскивала по стране школьные музеи, рассказывающие об ее отце. Как сообщил ИА «Высота 102» директор образовательного учреждения Алексей...
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|Происшествия
|19.10.2017 17:12 (Обновлено: 19.10.2017 17:24)
Поезд врезался в фуру на железнодорожном переезде в Волгоградской области. Как сообщили ИА "Высота 102" в экстренных службах региона, ДТП произошло в Калачевском районе на неохраняемом переезде Прудбой-Карповская в 16.13. По предварительной информации, погибших и пострадавших в результате происшествия нет. Как уточнили в волгоградском отделении Приволжской железной дороги, водитель грузовика проигнорировал запрещенные сигналы автоматической светофорной сигнализации и выехал на переезд перед приближающимся одиночным локомотивом. Машинист применил экстренное торможение, но избежать столкновения не удалось. Происшествие не повлияло на движения поездов на данном участке железной дороги.
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|Экономика
|19.10.2017 16:27
Здание диспетчерской, принадлежащей МУП «Метроэлектротранс» по улице Буханцева, в ближайшее время будет выставлено на продажу за 400 тыс. рублей. Реализация не повлияет на осуществление предприятием уставной деятельности. К такому выводу пришли в контрольно-счетной палате Волгограда, сообщает ИА «Высота 102». Использовавшееся ранее здание в связи с оптимизацией служб и подразделений предприятия оказалось невостребованным, а для его содержания и ремонта необходимы финансовые затраты. Средства от продажи МУП «МЭТ» намерено направить на пополнение оборотных средств. Правда, как подчеркнули в КСП, полученная сумма от реализации неиспользуемого имущества МУП «МЭТ» будет являться дополнительным доходом предприятия, однако...
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|Общество
|19.10.2017 15:53
Публичные слушания по вопросу предоставления разрешения на религиозное использование дачного участка в НСТ «Волго-Дон» пройдут в скором времени в Ерзовке. Как сообщает ИА «Высота 102», соответствующее постановление администрации Ерзовского городского поселения Городищенского района опубликовано на официальном сайте органа местного самоуправления. Как стало известно информагентству, речь идет о намерении одного из членов НСТ «Волго-Дон» возвести мечеть на своем участке. Члены садоводческого товарищества, обратившиеся в редакцию, обеспокоены возможностью появления на одном из дачных участков религиозного сооружения. «Дачи – не самое лучшее место для таких объектов, - заявили дачники. – Кроме того, в связи с тем, что многие дачники проживают в Волгограде, мы...
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|Экономика
|19.10.2017 15:29
Застройщикам Волгоградской области оказалось невыгодно строительство арендного жилья. Об этом сегодня, как сообщает ИА "Высота 102", на встрече с членами Общественной палаты региона заявил губернатор Андрей Бочаров. В мае 2016 года на заседании Госсовета по строительству президент РФ Владимир Путин поручал правительству страны разработать механизм внедрения в крупных городах рынка арендного жилья. Вся необходимая нормативная база, по словам заместителя губернатора Валентины Гречины, разработана. Однако ни один застройщик пока интереса не проявил. Окупаемость такого жилья - 20 лет. Строители не готовы вкладывать кредитные средства и ждать...
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