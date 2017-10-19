



Порядка 100 куб. м убранного мусора с территории размером более 200 кв. м - таков результат волгоградских активистов ОНФ в ходе экологической акции, проведенной ими в рамках проекта «Генеральная Уборка/Карта свалок» на земельных участках многодетных семей в Тракторозаводском районе Волгограда. Как сообщили ИА «Высота 102» в региональном отделении ОНФ, многодетные семьи жаловались на то, что участки, которые им были выделены для жилищного строительства, нелегальные мусорщики превратили в свалки. Многодетные семьи готовы начать осваивать свои земельные участки - устанавливать заборы, прокладывать коммуникации, уже поданы заявления на проводку освещения. Но приступить к этому они не могут из-за постоянно образующихся и возрастающих гор строительного и бытового мусора.





В прошедшем субботнике представители многодетных семей активно помогали волгоградским активистам Народного фронта. Общими усилиями от мусора были освобождены участки нескольких семей, готовых в ближайшее время установить здесь заборы и в дальнейшем начать строительство домов. К уборке несанкционированных свалок были привлечены технические ресурсы компании «Чистый город», крупнейшего оператора сферы обращения с отходами на территории региона. Она предоставила технику: трактор, грузовые машины для вывоза мусора, а также машину-ломовоз, специально предназначенную для ликвидации небольших стихийных очагов свалок. Весь собранный в ходе экоакции объем мусора сотрудники компании «Чистый город» вывезли на собственный лицензированный полигон для размещения отходов.

«Ситуация, когда людям выделили землю для строительства фактически на несанкционированной свалке, для нашего региона, к сожалению, не является исключительной. Очевидно, что весь этот мусор скапливался здесь в течение долгого времени и справиться с ним силами одной семьи невозможно. У муниципалитета тоже нет средств и возможностей локализовать эту свалку быстро и эффективно. Поэтому сегодня мы помогли расчистить эти территории именно для того, чтобы владельцы участков смогли устанавливать ограждение и начинать строительство. Мы обращаемся к властям Волгограда с настоятельной просьбой более внимательно подходить к решению такой значимой задачи, поставленной президентом РФ Владимиром Путиным, как выделение земли многодетным семьям», - считает координатор проекта «Генеральная уборка/Карта свалок» в Волгоградской области Константин Глушенок.



