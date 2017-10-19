Дети и внуки маршалов и генералов в Волгограде навестили лицеистов

Василий Чуйков и Иван Баграмян.





Сегодня гости из Москвы – внук маршала Ивана Христофоровича Баграмяна Иван Сергеевич Баграмян и внук маршала Василия Ивановича Чуйкова Николай Чуйков, участница Сталинградской битвы Мария Михайловна Рохлина прибыли в Волгоград и посетили педагогический лицей имени Федора Слипченко. Лицею сегодня - 29 лет. Впервые приехала и дочь советского военачальника, летчика, генерал-полковника авиации, дважды Героя Советского Союза Тимофея Хрюкина Наталья, которая долгие годы разыскивала по стране школьные музеи, рассказывающие об ее отце. Как сообщил ИА «Высота 102» директор образовательного учреждения Алексей Пиндыч, именно в музее лицея Наталья нашла документы и материалы, посвященные подвигу ее отца под Сталинградом. Здесь генерал создал полк «асов» - рассказала на встрече с лицеистами дочь генерала — 9-й гвардейский истребительный авиационный полк, в котором были собраны лучшие лётчики-истребители. Генерал внедрял тактику действий штурмовой авиации со средних высот, разрабатывал планы крупных операций воздушных сил, которая впервые была применена во время контрнаступления под Сталинградом.

По словам Алексея Пиндыча, это уже стало традицией: дважды в год – в день победы в Сталинградской битве и день рождения лицея – дети и внуки генералов и маршалов посещают Волгоград и лицей, который находится на том месте, где в 1942-м шли ожесточенные бои.

В музее лицея находится и рабочий кабинет Василия Чуйкова, который был подарен ему лично в Германии и который после смерти прославленного маршала сын передал в лицей. Московские гости рассказывали лицеистам о жизни своих отцов и дедов, судьба которых тесно связана с историей Сталинградской битвы, Великой Отечественной войны. Они привезли в подарок уникальный альбом с уникальными фотографиями Сталинграда и строительства Волжской ГЭС, который также будет храниться в музее лицея.