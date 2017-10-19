«Высота 102 ТВ»: В Волгограде жителей гнилых бараков давят безнадега и коммунальные счета

Смотрите сегодня в программе: власти Волгоградской области хотят поставить точку в спорах о времени с учетом волеизъявления граждан. Объекты жилого комплекса «Санаторный» в Кировском районе Волгограда проверили на предмет «заморозки»: активный процесс строительства вопросов инспекторов не вызвал. Житель Камышина развел преступную деятельность на просторах интернета: его вычислили полицейские из отдела «К» регионального Главка МВД. Волгоградские послевоенные бараки угрожают безопасности жителей: люди вынуждены оплачивать коммуналку, жить среди плесени и боятся.















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