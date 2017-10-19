







Арбитражный суд Волгоградской области постановил взыскать с Российской Федерации в лице ФСИН России свыше 2,6 млн рублей в пользу товарищества собственников жилья "Чуйкова 51А". Как сообщает ИА "Высота 102" со ссылкой на решение суда, эти средства пойдут на завершение строительства 20-этажного дома №51А по улице Чуйкова, возведение которого заморожено с 2009 года. Еще около 100 тысяч рублей дополнительно будет выплачено товариществу в качестве взноса на содержание ТСЖ.

Как ранее сообщало информагентство, застройщиком этого объекта еще в 2004 году выступило подразделение федеральной службы исполнения наказания. В марте 2005 года был заключен инвестиционный договор с ООО "СОЮЗМАШ", которое обязалось привлечь дольщиков и построить высотку в центре Волгограда. Однако вскоре между сторонами возникли финансовые разногласия. А в 2012 году фирму признали банкротом.

С 2005 по 2009 год, согласно данным из судебных актов, "СОЮЗМАШ" вложил в стройку чуть менее 150 млн рублей. В 2014 году арбитражный суд Волгоградской области расторг инвестиционный договор между федеральным ведомством и подрядчиком. В результате за коммерческой структурой было установлено право на 3,9 тысячи квадратных метров жилой площади, за подразделением УФСИН - 2,7 тысячи квадратов.

ТСЖ было создано в сентябре 2013 года в целях обеспечения сохранности, надежной эксплуатации оборудования, инженерных систем, а также окончания строительства и ввода в эксплуатацию указанного многоквартирного дома. На общем собрании в октябре 2014 года собственники решили о финансировании строительства дома пропорционально доли в общем имуществе. Товарищество настаивало на взыскании средств с ФКУ УС УФСИН России по Волгоградской области, так как ведомство является не только заказчиком- застройщиком жилого дома, но и правообладателем 7 квартир. Представитель ответчика утверждал, что учреждение уже понесло расходы на строительство данного объекта в размере более 17 миллионов рублей - суммы, взысканной в рамках другого дела, в связи с чем требования ТСЖ о взыскании дополнительных затрат являются несостоятельными. На заседании также было заявлено, что в настоящее время решается вопрос о передаче спорных квартир в собственность субъекта РФ – Волгоградской области. Однако суд не нашел оснований для неисполнения решения собственников квартир в жилом доме №51А по ул. Чуйкова, поэтому иск удовлетворил.



