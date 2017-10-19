Под Волгоградом дачник решил построить мечеть на садовом участке

Публичные слушания по вопросу предоставления разрешения на религиозное использование дачного участка в НСТ «Волго-Дон» пройдут в скором времени в Ерзовке. Как сообщает ИА «Высота 102», соответствующее постановление администрации Ерзовского городского поселения Городищенского района опубликовано на официальном сайте органа местного самоуправления. Как стало известно информагентству, речь идет о намерении одного из членов НСТ «Волго-Дон» возвести мечеть на своем участке. Члены садоводческого товарищества, обратившиеся в редакцию, обеспокоены возможностью появления на одном из дачных участков религиозного сооружения. «Дачи – не самое лучшее место для таких объектов, - заявили дачники. – Кроме того, в связи с тем, что многие дачники проживают в Волгограде, мы не сможем иметь права голоса при голосовании на публичных слушаниях». Глава Ерзовского городского поселения Сергей Зубанков пояснил, что с соответствующим заявлением о предоставлении разрешения на религиозное использование дачного участка в НСТ «Волго-Дон» обратился один из членов товарищества. «Согласно закону, мы проводим в связи с этим публичные слушания, - пояснил Сергей Викторович. – Действительно, в голосовании могут принять участие не все члены НСТ – только те, кто имеет прописку на дачах или право собственности на участки. Но о публичных слушаниях извещены все жители Ерзовки, мы повесили объявления едва ли не на каждый столб». Сергей Викторович подчеркнул, что результаты публичных слушаний носят рекомендательный характер при принятии решений. Мероприятие состоится 1 ноября в 17-00 в здании администрации городского поселения.



