|Общество
|19.10.2017 15:53
Под Волгоградом дачник решил построить мечеть на садовом участке
Публичные слушания по вопросу предоставления разрешения на религиозное использование дачного участка в НСТ «Волго-Дон» пройдут в скором времени в Ерзовке. Как сообщает ИА «Высота 102», соответствующее постановление администрации Ерзовского городского поселения Городищенского района опубликовано на официальном сайте органа местного самоуправления. Как стало известно информагентству, речь идет о намерении одного из членов НСТ «Волго-Дон» возвести мечеть на своем участке. Члены садоводческого товарищества, обратившиеся в редакцию, обеспокоены возможностью появления на одном из дачных участков религиозного сооружения. «Дачи – не самое лучшее место для таких объектов, - заявили дачники. – Кроме того, в связи с тем, что многие дачники проживают в Волгограде, мы не сможем иметь права голоса при голосовании на публичных слушаниях». Глава Ерзовского городского поселения Сергей Зубанков пояснил, что с соответствующим заявлением о предоставлении разрешения на религиозное использование дачного участка в НСТ «Волго-Дон» обратился один из членов товарищества. «Согласно закону, мы проводим в связи с этим публичные слушания, - пояснил Сергей Викторович. – Действительно, в голосовании могут принять участие не все члены НСТ – только те, кто имеет прописку на дачах или право собственности на участки. Но о публичных слушаниях извещены все жители Ерзовки, мы повесили объявления едва ли не на каждый столб». Сергей Викторович подчеркнул, что результаты публичных слушаний носят рекомендательный характер при принятии решений. Мероприятие состоится 1 ноября в 17-00 в здании администрации городского поселения.
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|Происшествия
|19.10.2017 17:12 (Обновлено: 19.10.2017 17:24)
Поезд врезался в фуру на железнодорожном переезде в Волгоградской области. Как сообщили ИА "Высота 102" в экстренных службах региона, ДТП произошло в Калачевском районе на неохраняемом переезде Прудбой-Карповская в 16.13. По предварительной информации, погибших и пострадавших в результате происшествия нет. Как уточнили в волгоградском отделении Приволжской железной дороги, водитель грузовика проигнорировал запрещенные сигналы автоматической светофорной сигнализации и выехал на переезд перед приближающимся одиночным локомотивом. Машинист применил экстренное торможение, но избежать столкновения не удалось. Происшествие не повлияло на движения поездов на данном участке железной дороги.
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|Экономика
|19.10.2017 16:27
Здание диспетчерской, принадлежащей МУП «Метроэлектротранс» по улице Буханцева, в ближайшее время будет выставлено на продажу за 400 тыс. рублей. Реализация не повлияет на осуществление предприятием уставной деятельности. К такому выводу пришли в контрольно-счетной палате Волгограда, сообщает ИА «Высота 102». Использовавшееся ранее здание в связи с оптимизацией служб и подразделений предприятия оказалось невостребованным, а для его содержания и ремонта необходимы финансовые затраты. Средства от продажи МУП «МЭТ» намерено направить на пополнение оборотных средств. Правда, как подчеркнули в КСП, полученная сумма от реализации неиспользуемого имущества МУП «МЭТ» будет являться дополнительным доходом предприятия, однако...
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|Экономика
|19.10.2017 15:29
Застройщикам Волгоградской области оказалось невыгодно строительство арендного жилья. Об этом сегодня на встрече с членами Общественной палаты региона заявил губернатор Андрей Бочаров. В мае 2016 года на заседании Госсовета по строительству президент РФ Владимир Путин поручал правительству страны разработать механизм внедрения в крупных городах рынка арендного жилья. Вся необходимая нормативная база, по словам заместителя губернатора Валентины Гречины, разработана. Однако ни один застройщик пока интереса не проявил. Окупаемость такого жилья - 20 лет. Строители не готовы вкладывать кредитные средства и ждать десятилетиями окупаемости. Губернатор отметил, что тема перспективная, но пока невостребованная у нас в...
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|Происшествия
|19.10.2017 15:03
С топором в руках напала на капитана полиции 36-летняя жительница Камышинского района за сделанное ей замечание. Как сообщили ИА “Высота 102” в ГУ МВД России по Волгоградской области, инцидент произошел в селе Петрунино. Во время проверки семьи, состоящей на учете в комиссии по делам несовершеннолетних, сотрудница полиции увидела в доме грязь и беспорядок. Она сделала замечание матери четырехмесячного мальчика. В ответ женщина схватила топор и стала угрожать капитану полиции. Известно, что женщина раньше жила в Липецке. И там она была лишена родительских прав в отношении своих троих несовершеннолетних детей. В отношении нерадивой матери возбуждено уголовное дело.
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|Экономика
|19.10.2017 14:52
За январь-сентябрь 2017 года на территории Волгоградской области построены жилые дома общей площадью 405,5 тыс. квадратных метров, что на 12,9% меньше, чем за январь-сентябрь 2016 года. Об этом ИА «Высота 102» сообщили в Волгоградстате. Напомним, в прошлом году было введено в эксплуатацию 750 тысяч квадратных метров жилья или 10,5 тысячи квартир, что также на 18% меньше в сравнении с 2015 годом. В настоящее время «тянут» регион вниз по этому показателю застройщики домов долевого строительства. На 1 октября текущего года таких недостроев в регионе - 14, сообщили в комитете по строительству Волгоградской области. Еще по 46 домам застройщики просрочили сроки сдачи...
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|Общество
|19.10.2017 14:23
Губернатор Андрей Бочаров: Жители Волгоградской области решат вопрос перевода стрелок на референдуме
Жители Волгоградской области решат вопрос о переходе в другой часовой пояс на референдуме. Об этом сегодня заявил губернатор Андрей Бочаров на встрече с членами Общественной палаты региона. По его словам, решение о переводе стрелок на час вперед от московского времени будет принято по итогам волеизъявления граждан. Встреча проходит в эти минуты в здании музея "Россия - моя история", расположенного в пойме реки Царица. Тему времени подняла председатель Общественной палаты региона Татьяна Гензе. Она напомнила, что этот вопрос обсуждается в Волгоградской области уже 1,5 года, но единого мнения до сих пор...
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|Телеком
|19.10.2017 14:15
МегаФон.ТВ и START*, новый видеосервис сериалов и фильмов на родном языке, договорились о партнерстве. START* сотрудничает c ведущими российскими производителями кино и сериалов, а также создает собственный эксклюзивный контент специально для своих подписчиков. Абоненты МегаФон.ТВ смогут смотреть популярные отечественные фильмы и сериалы одновременно с их показом на ТВ, а избранные премьеры производства START* и других студий – до их трансляции в ТВ эфире, сообщила ИА «Высота 102» пресс-служба оператора. Уже с запуска сервиса подписчикам START* на МегаФон.ТВ будут доступны премьерные сериалы до ТВ эфира: «Бесстыдники» (в эфире НТВ по воскресеньям с 24.09, далее по 2 новые серии на...
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|Общество
|19.10.2017 14:02
В постоянном стрессе и в ожидании беды живут обитатели более двух десятков домов на улице 4-й участок, что на границе Краснооктябрьского и Тракторозаводского районов Волгорада. Как сообщили ИА «Высота 102» собственники квартир, их двухэтажки были построены после войны как временные бараки, на голой земле и без фундамента, и за все эти годы ни разу не ремонтировались. Практически везде – одна и та же ситуация: в квартирах проваливаются полы, увеличиваются трещины на несущих стенах, по которым идет газопровод, вентиляция не работает. В квартирах – постоянная сырость, плесень, грибок. Люди отправили уже горы писем в районную администрацию, жилищную инспекцию, прокуратуру....
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|Происшествия
|19.10.2017 14:00
Пропавшую в Брянской области 15-летнюю девочку полицейские нашли в Городищенском районе, сообщает ИА “Высота 102” со ссылкой на региональный Главк МВД. Известно, что девочка жила с бабушкой в Брянской области. Соскучившись по родителям, проживающим раздельно в Волгоградской области, она решила их навестить. Зная, что бабушка не отпустит ее в одиночку, подросток решила добраться до мамы и папы сама. Приехав в Волгоград, она провела один день с мамой, а затем поехала в Городищенский район к отцу. Там пропавшего ребенка и нашли сотрудники МВД.
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|Общество
|19.10.2017 13:44
Информация о приостановке строительства жилых домов в ЖК "Санаторный" в Волгограде не подтвердилась. Об этом, как сообщает ИА "Высота 102", сегодня заявила журналистам председатель комитета строительства Волгоградской области Светлана Кузнецова, посетившая стройплощадку в Кировском районе вместе с заместителем главы администрации Волгограда Владимиром Сидоренко, представителем компании-застройщика и журналистами. Напомним, что накануне руководитель инспекции Госстройнадзора по Волгоградской области Александр Сторожук публично заявил о том, что получил уведомления о приостановлении строительства трех объектов в микрорайоне "Санаторный". Это заявление он сделал на заседании президиума политсовета волгоградского реготделения партии "Единая Россия", где рассматривался вопрос о...
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|Общество
|19.10.2017 11:46
Сегодня общественная палата Волгоградской области соберется для обсуждения наболевшей темы, разделившей жителей региона на два лагеря — о переводе стрелок часов. Как сообщает ИА «Высота 102», в мероприятии ппримет участие и губернатор Андрей Бочаров, который, быть может, внесет какую-то ясность в затянувшийся спор между противниками и сторонниками переходе региона летнее время. Напомним, эта дискуссия длится в регионе с 2015 года, когда сразу несколько регионов страны отказались от московского времени, переведя стрелки часов на час вперед. В числе тех, кто решился на этот шаг, оказалась, в частности, соседняя с Волгоградской Астраханская область. Позже так называемый солнечный час себе добавил еще один...
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|Происшествия
|19.10.2017 11:38
За четыре взятки в 75 тысяч рублей в суде ответит Олег Кузнечиков, бывший преподаватель кафедры общей и прикладной химии Волгоградского государственного архитектурно-строительного университета. Как сообщила ИА «Высота 102» старший помощник руководителя СУ СКР по Волгоградской области Наталия Куницкая, мужчину обвиняют в том, что с 2016 года за деньги проставлял отметки о якобы успешно сданных зачетах и экзаменах. Размер «вознаграждения» варьировался от 4 до 18 тысяч рублей, а деньги он получал через посредника. Также экс-доцента обвиняют в пяти эпизодах служебного подлога. Известно, что в конце декабря 2016 года посредник обратился к преподавателю с просьбой «помочь» с зачетом. Кузнечиков...
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|Общество
|19.10.2017 10:51
Еще один дом в Волгограде - по улице Тукая, 11, в Дзержинском районе - оказался под угрозой сноса как незаконно построенный. Как сообщили ИА «Высота 102» жильцы трехэтажки, их уведомили о том, что они должны освободить в ближайшее время свои квартиры. Абсурдность ситуации в том, что, оказывается, еще в 2014 году был удовлетворен иск администрации Волгограда к застройщику о сносе их жилого дома. Но люди об этом не знали, так как никто их не уведомил об этом, и повестки в суд никто из них не получал. Волгоградцы купили квартиры еще в...
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|Общество
|19.10.2017 09:53 (Обновлено: 19.10.2017 11:50)
«Чудесами» от коммунальщиков сопровождается старт отопительного сезона в Волгограде. В редакцию ИА «Высота 102» поступают сообщения от жителей с жалобами на работу управляющих компаний. Так, в доме номер 7б по улице Ткачева прежде всего начали отапливать подъезды - тепло в квартиры пообещали дать лишь к концу недели. А крыша дома №34 на улице Рабоче-Крестьянской сегодня утром «зарыдала».Как сообщили ИА «Высота 102» очевидцы, они наблюдали фонтан «наоборот» - две мощные струи били в тротуар. Люди предположили, что так дом готовят к подаче тепла - продувают трубы. Фото:Дмитрий Лисютин
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|Происшествия
|19.10.2017 09:48
Шесть опасных находок времен Сталинградской битвы обнаружены в Красноармейском районе Волгограда. Об этом ИА "Высота 102" сообщили в экстренных службах. По словам собеседника информагентства, проржавевшие боеприпасы, обнаружены при проведении земляных работ в частном секторе напротив дома №361 по улице 33 Героев . Среди них - три мины калибра 82 мм, две -120-миллиметровых и одна мина калибра 150-мм. Место боеприпасов взято под охрану, сделана заявка на разминирование.
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19 октября 17:12
19 октября 16:27
19 октября 15:53
Под Волгоградом дачник решил построить мечеть на садовом участке 7
19 октября 15:29
19 октября 15:03
19 октября 14:23
19 октября 14:15
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19 октября 11:38
19 октября 09:53
19 октября 09:48
19 октября 08:23
18 октября 20:28
Общество
19 октября 15:53
Под Волгоградом дачник решил построить мечеть на садовом участке 7
19 октября 14:23
19 октября 11:46
19 октября 10:58
19 октября 09:53
19 октября 08:23
18 октября 15:54
18 октября 13:58
18 октября 09:34
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