В Волгоградской области застройщикам невыгодны доходные дома

Застройщикам Волгоградской области оказалось невыгодно строительство арендного жилья. Об этом сегодня на встрече с членами Общественной палаты региона заявил губернатор Андрей Бочаров.

В мае 2016 года на заседании Госсовета по строительству президент РФ Владимир Путин поручал правительству страны разработать механизм внедрения в крупных городах рынка арендного жилья. Вся необходимая нормативная база, по словам заместителя губернатора Валентины Гречины, разработана. Однако ни один застройщик пока интереса не проявил. Окупаемость такого жилья - 20 лет. Строители не готовы вкладывать кредитные средства и ждать десятилетиями окупаемости. Губернатор отметил, что тема перспективная, но пока невостребованная у нас в регионе.

Данный проект на федеральном уровне при участии ВТБ реализует Агентство ипотечного жилищного кредитования, которое планирует запустить пилотные проекты по арендному жилью в 15 российских регионах. В числе этих субъектов страны значится и Волгоградская область. На эти цели из российского бюджета в текущем году регионам было предусмотрено финансирование. В рамках программы, как передает ТАСС, агентство намерено привлекать закрытые паевые инвестфонды недвижимости, которые смогут выступать в качестве дольщиков-соинвесторов или приобретать готовое жилье.