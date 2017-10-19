С топором в руках напала на капитана полиции 36-летняя жительница Камышинского района за сделанное ей замечание. Как сообщили ИА “Высота 102” в ГУ МВД России по Волгоградской области, инцидент произошел в селе Петрунино. Во время проверки семьи, состоящей на учете в комиссии по делам несовершеннолетних, сотрудница полиции увидела в доме грязь и беспорядок. Она сделала замечание матери четырехмесячного мальчика. В ответ женщина схватила топор и стала угрожать капитану полиции.

Известно, что женщина раньше жила в Липецке. И там она была лишена родительских прав в отношении своих троих несовершеннолетних детей. В отношении нерадивой матери возбуждено уголовное дело.



