



Выставка «Промышленность Сарепты XVIII века» дополнилась уникальным экспонатом - это механизм башенных часов сарептской кирхи XVIII века. Как сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе музея, башенные часы «с боем» были изготовлены по заказу в Германии и установлены на церковной восьмигранной башне ещё в 1773 году. Часовой механизм имеет каркас из железных полос и стоек, выполненных из кованого железа и скрепленных болтами. Часы имели два циферблата, которые не сохранились. Вероятно, они были выполнены из листов металла, после чего их окрасили в белый и чёрный цвета. Один циферблат выходил в сторону площади – чёрного цвета, в сторону кладбища – белого. По кругу были выполнены бронзовые римские цифры.

Башенные часы поддерживались часовыми мастерами в рабочем состоянии вплоть до 1937 года – до закрытия церкви. После окончания Великой Отечественной войны в кирхе демонтировали крышу башни: сняли колокола, подвесные гири, циферблаты со стрелками и маятник часов. Механизм часов в основании башни чудом уцелел. Во время реставрации кирхи и ремонта крыши в 1996 году механизм был снят с башни с помощью крана и доставлен научными сотрудниками в фондохранилище музея-заповедника. Теперь все гости музея-заповедника смогут увидеть этот редчайший трёхвековой экспонат, который невероятным образом сохранился до наших дней в отличном состоянии.



