



За январь-сентябрь 2017 года на территории Волгоградской области построены жилые дома общей площадью 405,5 тыс. квадратных метров, что на 12,9% меньше, чем за январь-сентябрь 2016 года. Об этом ИА «Высота 102» сообщили в Волгоградстате. Напомним, в прошлом году было введено в эксплуатацию 750 тысяч квадратных метров жилья или 10,5 тысячи квартир, что также на 18% меньше в сравнении с 2015 годом.

В настоящее время «тянут» регион вниз по этому показателю застройщики домов долевого строительства. На 1 октября текущего года таких недостроев в регионе - 14, сообщили в комитете по строительству Волгоградской области. Еще по 46 домам застройщики просрочили сроки сдачи уже на девять и более месяцев.



