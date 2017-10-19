В Волгограде инспекторы не нашли "замороженных" строек в ЖК "Санаторный"











Информация о приостановке строительства жилых домов в ЖК "Санаторный" в Волгограде не подтвердилась. Об этом, как сообщает ИА "Высота 102", сегодня заявила журналистам председатель комитета строительства Волгоградской области Светлана Кузнецова, посетившая стройплощадку в Кировском районе вместе с заместителем главы администрации Волгограда Владимиром Сидоренко, представителем компании-застройщика и журналистами.













Напомним, что накануне руководитель инспекции Госстройнадзора по Волгоградской области Александр Сторожук публично заявил о том, что получил уведомления о приостановлении строительства трех объектов в микрорайоне "Санаторный". Это заявление он сделал на заседании президиума политсовета волгоградского реготделения партии "Единая Россия", где рассматривался вопрос о ситуации в сфере жилого строительства. Позже информацию опроверг сам застройщик. Президент "Торгово-промышленной группы "БИС" Александр Назаров сообщил "Высоте 102", что "ни на каких объектах у нас строительство не приостанавливалось". Сегодня в этом убедились и чиновники, которые посетили ЖК "Санаторный".

"В СМИ появилась информация, что есть некие предпосылки к остановке продаж. Сегодня эта информация не подтверждается. Я это заявляю как председатель комитета строительства. Сегодня продажи продолжаются и те объемы жилья, которые мы ожидаем до конца года - 33 тысячи квадратных метров, они будут выполнены в полном объеме", - сказала Кузнецова, комментируя ситуацию. В своем ответе руководитель облкомстроя предпочла "переложить" ответственность за появившуюся информацию на СМИ, умолчав, что ее озвучил глава областной инспекции Госстройнадзора, а журналисты лишь процитировали его слова.

Застройщика ЖК "Санаторный" Светлана Кузнецова охарактеризовала как надежного партнера администрации Волгоградской области, заверив, что все объекты здесь строятся и будут сданы в срок. До конца этого года планируется ввод в эксплуатацию одного 10-этажного и двух 16-этажных домов, а также двух шестиэтажек. На территории жилого комплекса возводятся и социальные объекты. К сентябрю 2018 года в ЖК "Санаторный" планируют построить детский сад на 260 мест. Застройщик вышел на объект 19 августа, а уже сейчас здесь идут работы на уровне третьего этажа. До конца года здание будет полностью построено, а затем начнутся работы по отделке внутренних помещений и благоустройству территории. Стоимость объекта 207 миллионов рублей. По словам Кузнецовой, строительство детсада ведется в рамках реализации федеральной целевой программы "Жилище". В этом году Волгоградская область получила транш в размере 570 миллионов рублей на строительство таких социальных объектов в микрорайонах комплексной жилой застройки. Всего на эти деньги в новых микрорайонах Волгограда будет построено 3 детских сада и 3 внутриквартальные дороги.



