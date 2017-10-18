Бывший доцент волгоградского вуза ответит в суде за взяточничество и служебный подлог

За четыре взятки в 75 тысяч рублей в суде ответит Олег Кузнечиков, бывший преподаватель кафедры общей и прикладной химии Волгоградского государственного архитектурно-строительного университета. Как сообщила ИА «Высота 102» старший помощник руководителя СУ СКР по Волгоградской области Наталия Куницкая, мужчину обвиняют в том, что с 2016 года за деньги проставлял отметки о якобы успешно сданных зачетах и экзаменах. Размер «вознаграждения» варьировался от 4 до 18 тысяч рублей, а деньги он получал через посредника. Также экс-доцента обвиняют в пяти эпизодах служебного подлога. Известно, что в конце декабря 2016 года посредник обратился к преподавателю с просьбой «помочь» с зачетом. Кузнечиков согласился выставить положительные оценки за 5 и 6 тысяч рублей. В начале февраля, при получении денег, взяточника задержали оперативные сотрудники отделения экономической безопасности и противодействия коррупции районного подразделения МВД и сотрудники регионального УФСБ. Во время расследования бывший преподаватель признал свою вину и ходатайствовал о рассмотрении его уголовного дела в особом порядке.