|Происшествия
|19.10.2017 11:38
Бывший доцент волгоградского вуза ответит в суде за взяточничество и служебный подлог
За четыре взятки в 75 тысяч рублей в суде ответит Олег Кузнечиков, бывший преподаватель кафедры общей и прикладной химии Волгоградского государственного архитектурно-строительного университета. Как сообщила ИА «Высота 102» старший помощник руководителя СУ СКР по Волгоградской области Наталия Куницкая, мужчину обвиняют в том, что с 2016 года за деньги проставлял отметки о якобы успешно сданных зачетах и экзаменах. Размер «вознаграждения» варьировался от 4 до 18 тысяч рублей, а деньги он получал через посредника. Также экс-доцента обвиняют в пяти эпизодах служебного подлога. Известно, что в конце декабря 2016 года посредник обратился к преподавателю с просьбой «помочь» с зачетом. Кузнечиков согласился выставить положительные оценки за 5 и 6 тысяч рублей. В начале февраля, при получении денег, взяточника задержали оперативные сотрудники отделения экономической безопасности и противодействия коррупции районного подразделения МВД и сотрудники регионального УФСБ. Во время расследования бывший преподаватель признал свою вину и ходатайствовал о рассмотрении его уголовного дела в особом порядке.
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|Телеком
|19.10.2017 12:19
МегаФон.ТВ и START*, новый видеосервис сериалов и фильмов на родном языке, договорились о партнерстве. START* сотрудничает c ведущими российскими производителями кино и сериалов, а также создает собственный эксклюзивный контент специально для своих подписчиков. Абоненты МегаФон.ТВ смогут смотреть популярные отечественные фильмы и сериалы одновременно с их показом на ТВ, а избранные премьеры производства START* и других студий – до их трансляции в ТВ эфире, сообщила ИА «Высота 102» пресс-служба оператора. Уже с запуска сервиса подписчикам START* на МегаФон.ТВ будут доступны премьерные сериалы до ТВ эфира: «Бесстыдники» (в эфире НТВ по воскресеньям с 24.09, далее по 2 новые серии на...
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|Происшествия
|19.10.2017 12:18
Пропавшую в Брянской области 15-летнюю девочку полицейские нашли в Городищенском районе, сообщает ИА “Высота 102” со ссылкой на региональный Главк МВД. Известно, что девочка жила с бабушкой в Брянской области. Соскучившись по родителям, проживающим раздельно в Волгоградской области, она решила их навестить. Зная, что бабушка не отпустит ее в одиночку, подросток решила добраться до мамы и папы сама. Приехав в Волгоград, она провела один день с мамой, а затем поехала в Городищенский район к отцу. Там пропавшего ребенка и нашли сотрудники МВД.
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|Общество
|19.10.2017 11:46
Сегодня общественная палата Волгоградской области соберется для обсуждения наболевшей темы, разделившей жителей региона на два лагеря — о переводе стрелок часов. Как сообщает ИА «Высота 102», в мероприятии ппримет участие и губернатор Андрей Бочаров, который, быть может, внесет какую-то ясность в затянувшийся спор между противниками и сторонниками переходе региона летнее время. Напомним, эта дискуссия длится в регионе с 2015 года, когда сразу несколько регионов страны отказались от московского времени, переведя стрелки часов на час вперед. В числе тех, кто решился на этот шаг, оказалась, в частности, соседняя с Волгоградской Астраханская область. Позже так называемый солнечный час себе добавил еще один...
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|Общество
|19.10.2017 10:51
Еще один дом в Волгограде - по улице Тукая, 11, в Дзержинском районе - оказался под угрозой сноса как незаконно построенный. Как сообщили ИА «Высота 102» жильцы трехэтажки, их уведомили о том, что они должны освободить в ближайшее время свои квартиры. Абсурдность ситуации в том, что, оказывается, еще в 2014 году был удовлетворен иск администрации Волгограда к застройщику о сносе их жилого дома. Но люди об этом не знали, так как никто их не уведомил об этом, и повестки в суд никто из них не получал. Волгоградцы купили квартиры еще в...
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|Общество
|19.10.2017 09:53 (Обновлено: 19.10.2017 11:50)
«Чудесами» от коммунальщиков сопровождается старт отопительного сезона в Волгограде. В редакцию ИА «Высота 102» поступают сообщения от жителей с жалобами на работу управляющих компаний. Так, в доме номер 7б по улице Ткачева прежде всего начали отапливать подъезды - тепло в квартиры пообещали дать лишь к концу недели. А крыша дома №34 на улице Рабоче-Крестьянской сегодня утром «зарыдала».Как сообщили ИА «Высота 102» очевидцы, они наблюдали фонтан «наоборот» - две мощные струи били в тротуар. Люди предположили, что так дом готовят к подаче тепла - продувают трубы. Фото:Дмитрий Лисютин
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|Происшествия
|19.10.2017 09:48
Шесть опасных находок времен Сталинградской битвы обнаружены в Красноармейском районе Волгограда. Об этом ИА "Высота 102" сообщили в экстренных службах. По словам собеседника информагентства, проржавевшие боеприпасы, обнаружены при проведении земляных работ в частном секторе напротив дома №361 по улице 33 Героев . Среди них - три мины калибра 82 мм, две -120-миллиметровых и одна мина калибра 150-мм. Место боеприпасов взято под охрану, сделана заявка на разминирование.
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|Общество
|19.10.2017 09:08
Штраф в размере 20 тысяч рублей должен выплатить председатель комитета транспорта и дорожного хозяйства Волгоградской области Анатолий Васильев за нецелевое использование бюджетных средств. Как сообщили ИА "Высота 102" в областном суде, Васильев накануне пытался оспорить решение Центрального районного суда от 25 сентября этого года, но апелляционная инстанция оставила его ходатайство без удовлетворения. Председателя комитета транспорта суд признал виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного ст. 14.15 КоАП РФ "Нецелевое использование бюджетных средств". В ходе проверки КСП выяснилось, что должное лицо нарушило порядок распределения бюджетных средств. Речь идет о выделении субсидий по возмещению затрат перевозчикам на оплату проезда...
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|Общество
|19.10.2017 08:23
Около 400 тысяч рублей из городского бюджета планируется потратить на изготовление подарочной продукции для поощрения депутатами Волгоградской гордумы. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на сайт госзаказов, будет изготовлено 30 наборов из 5 медалей и 200 значков. Медали цвета золота должны быть сделаны из латуни, иметь изображение вида Волгограда и упакованы в шахматном порядке в деревянном футляре. Значки должны быть металлическими с чернением, на английской булавке. За успехи в каких сферах городские депутаты собираются награждать медалями избирателей, не сообщается.
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|Газетный киоск
|19.10.2017 06:07
МОСКВА, 18 октября 2017г. /ТАСС/. Проект по обводнению Ахтубы для увеличения нерестовых площадей осетровых рыб требует дополнительно более 3 млрд рублей из бюджета в ближайшие три года. Об этом сообщил в среду глава Минприроды РФ Сергей Донской в ходе IV заседания Организационного комитета по проведению в Российской Федерации Года экологии. "Мы предлагаем в рамках этого приоритетного проекта обеспечить дополнительное обводнение Ахтубы в межевые периоды путем строительства водопропускного сооружения с расходом 100 кубометров в секунду. Проект предусматривает восстановление пропускной способности русел рек, мелиоративных систем,...
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|Экология
|18.10.2017 20:28
Жители Городищенского района Волгоградской области подготовили обращение к президенту России с просьбой предотвратить строительство мусорного полигона на орошаемых землях сельхозназначения. Об этом ИА "Высота 102" сообщили в общероссийской общественной организации "Зеленый патруль", куда также пожаловались люди. Точное место строительства мусорного полигона пока не разглашается, но жители района утверждают, что возвести его собираются либо между поселками Ерзовка и Орловка, либо рядом с Котлубанью и Грачами. Стало известно, что возобновились переговоры по реализации концессионного соглашения, которое пролежало на полке более 7 лет. Руководитель регионального отделения общественной организации "Зеленый патруль" Ярослав Князев сообщил, что строить новый полигон собирается компания, у которой нет своей...
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|Расследования
|18.10.2017 20:09
К году исправительных работ с удержанием 10% из заработной платы в доход государства приговорен житель Волгоградской области Корякин за оскорбление судьи. Как сообщает ИА "Высота 102" со ссылкой на апелляционное постановление облсуда, мужчина также приговорен к 3 годам лишения свободы в колонии строго режима за неправомерное завладение автомобилем и кражу. Во время процесса, который шел зимой этого года в Среднеахтубинском районном суде, Корякин устроил скандал. Согласно матариалам суда, он "бегал по клетке", кричал, что "зальет все кровью", требовал заменить прокурора и судью. Затем мужчина разразился грубой нецензурной бранью в адрес федерального судьи. На замечания Корякин не реагировал, продолжал оскорблять судью,...
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|Аналитика
|18.10.2017 20:02
Смотрите сегодня в программе: Власти разрешили дом построить, а теперь хотят его снести. Что происходит?: ведущий застройщик удивился информации областной инспекции Госстройнадзора о приостановке строительства нескольких домов в Волгограде. Президиум политсовета волгоградского реготделения партии «Единая Россия» согласовал кандидатуру нового председателя облкомимущества: отставке прежнего «выдвиженца» Натальи Жуковой предшествовал скандал. Выбираться с последнего места в ФНЛ «Ротор - Волгоград» будет с другим тренером: Валерий Есипов ушел в отставку. Информационные выпуски ИА «Высота 102» выходят в эфире волгоградского городского канала «МТВ» ежедневно, кроме выходных в 19:00 и 20:10, а также в Камышине на канале «Че» «СТВ-Камышин» в 09:00 и 19:00 в...
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|Культура
|18.10.2017 18:28
Много некультурных слов в адрес пока еще своего руководства позволили себе на пресс-конференции сотрудники эстрадного ансамбля «Вишневый сад». Как сообщает ИА «Высота 102», коллектив доживает последние дни в структуре Волгоградской областной филармонии. После проведенной реорганизации ансамбль «Вишневый сад», состоящий из пяти человек, прекращает свое существование. Солистка «Вишневого сада», заслуженная артистка РФ Татьяна Шереметева и руководитель ансамбля Андрей Козлов рассказывали журналистам о том, что филармония должна нести культуру в массы, повышать уровень образованности зрителей. Однако в своих высказываниях они не стеснялись «поливать грязью» собственного работодателя, сославшись на свойственную артистам эмоциональность. ...
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|Общество
|18.10.2017 15:57
С целью повышения удобства абонентов ООО «Концессии водоснабжения» вместе с АО «ИВЦ ЖКХ и ТЭК» открыли дополнительные участки для приема жителей частного сектора. С их помощью в оперативном режиме будут решаться вопросы снабжения абонентов питьевой водой и приема сточных вод для абонентов, имеющих соответствующие договора и открытые лицевые счета. Как сообщили ИА «Высота 102» в ООО «Концессии водоснабжения», уже с 1 ноября 2017 года собственники частных домовладений, обратившись на участки АО «ИВЦ ЖКХ и ТЭК», получат исчерпывающую консультацию квалифицированных специалистов по ряду вопросов сферы водоснабжения и водоотведения: - начисление платы за предоставленные компанией услуги; - осуществление перерасчета платы; ...
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|Общество
|18.10.2017 15:54 (Обновлено: 18.10.2017 15:55)
Об этом было заявлено на всероссийском селекторном совещании, которое провел заместитель председателя правительства РФ Дмитрий Козак. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на пресс-службу администрации Волгоградской области, в видеоселекторе, посвященном вопросам подготовки предприятий жилищно-коммунального комплекса к работе в осенне-зимний отопительный период, участвовала заместитель губернатора Волгоградской области Валентина Гречина. Как отметил вице-премьер, отопительный сезон стартовал в 69 субъектах страны. В целом готовность жилищно-коммунальной системы высока и соответствует показателям прошлого года. Жилищный фонд, котельные, тепловые и водопроводные сети подготовлены к работе в холода более чем на 99%. В Волгоградской области отопительный сезон начался во всех муниципальных образованиях, идет подключение потребителей к...
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19 октября 12:19
19 октября 11:46
19 октября 11:38
Бывший доцент волгоградского вуза ответит в суде за взяточничество и служебный подлог 3
19 октября 09:53
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18 октября 15:30
18 октября 15:03
18 октября 13:58
Происшествия
19 октября 11:38
Бывший доцент волгоградского вуза ответит в суде за взяточничество и служебный подлог 3
19 октября 09:48
18 октября 13:03
18 октября 11:42
17 октября 14:54
17 октября 09:06
17 октября 08:19
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