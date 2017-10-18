Общественная палата обсудит с губернатором проблему "перевода часов" в Волгоградской области

Сегодня общественная палата Волгоградской области соберется для обсуждения наболевшей темы, разделившей жителей региона на два лагеря — о переводе стрелок часов. Как сообщает ИА «Высота 102», в мероприятии ппримет участие и губернатор Андрей Бочаров, который, быть может, внесет какую-то ясность в затянувшийся спор между противниками и сторонниками переходе региона летнее время.

Напомним, эта дискуссия длится в регионе с 2015 года, когда сразу несколько регионов страны отказались от московского времени, переведя стрелки часов на час вперед. В числе тех, кто решился на этот шаг, оказалась, в частности, соседняя с Волгоградской Астраханская область. Позже так называемый солнечный час себе добавил еще один волгоградский «сосед» - Саратовская область. Проведенный в прошлом году на сайте облдумы опрос населения ясности не внес - мнения респондентов разделились примерно 50/50. тем временем, специалисты, в том числе, из Волгоградского планетария утверждали, что регион сегодня живет по своему астрономическому времени. Сторонники же инициативы настаивали на том, что из-за отмены на федеральном уровне сезонного времени в Волгоградской области стало слишком рано светать по утрам и, соответственно, темнеть по вечерам.

В мае текущего года в областной парламент внесли предложение обратиться в Госдуму с просьбой поправить федеральный закон «О времени». На последнем заседании регпарламента спикер Николай Семисотов заявил, что проект постановления будет вынесен на итоговое рассмотрение, как только его обсудят все думские комитеты.



