В Волгограде открылся пятый книжный магазин сети «Читай-город»





В магазине «Читай-город», открытом на первом этаже ТРЦ «Диамант», представлен огромный выбор литературы всех жанров и направлений. Как сообщает ИА «Высота 102», сюда можно забежать на минутку и обнаружить себя через час-другой на сотой странице увлекательного исторического романа или модного детектива. Вечная классика и популярные современные авторы, самая востребованная бизнес-литература, яркие детские книги, всевозможные учебные пособия для школьников – каждый найдет здесь то, что поможет ему сделать свою жизнь интереснее, полнее, просто разнообразить досуг или получить новый опыт, идеи и знания.

Кроме книг, в «Читай-городе» есть то, что добавит позитивных эмоций в осенние будни: товары для хобби, детского и взрослого творчества, игры, сувениры, оригинальные канцтовары для школы и офиса и многое другое. «Читай-город» регулярно проводит акции и объявляет скидки на разные группы товаров, а постоянных клиентов узнает по «карте любимого покупателя», гарантирующей накопительную бонусную систему. Тем, кто выбирает подарки и не может определиться с предпочтениями, пригодятся подарочные сертификаты номиналом от 500 рублей.





«Мы хотим создавать магазины, в которые людям хочется приходить. Где есть хорошая атмосфера. Мы стараемся культивировать ценности, важные для нашей аудитории – интеллектуальной, стремящейся к самовыражению, - отмечает генеральный директор сети книжных магазинов «Читай-город» Михаил Иванцов. - Покупатель знает, что, придя в любой магазин сети, он найдет широкий и тщательно продуманный выбор книг, а также комфортные условия покупки».

Отметим, что по итогам 2016 года объединенная розничная сеть «Читай-город – Новый книжный – Буквоед» входит в тройку лидеров по числу книжных магазинов в Европе. Общее число магазинов в сети составляет 424, расположенные по всей России – от Смоленска до Владивостока (первое место в рейтинге занимает британская сеть WH Smith с общим числом точек продаж более 1300, второе - итальянская сеть книжных Mondadori, насчитывающая 600 магазинов по всей стране).

Новый магазин находится по адресу: площадь Дзержинского, д. 1 Б, ТРЦ «Диамант».

Еще больше книг в интернет-магазине: www.chitai-gorod.ru

Адреса действующих магазинов:

улица Краснознаменская, д. 9, ТЦ «Пирамида»

улица Германа Титова, д. 36

улица Рабоче-Крестьянская, д. 9, ТРЦ «Ворошиловский»

бульвар 30-летия Победы, д. 21, ТРЦ «Парк Хаус»



