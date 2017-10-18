В Волгограде обнаружены боеприпасы времен Великой Отечественной

Шесть опасных находок времен Сталинградской битвы обнаружены в Красноармейском районе Волгограда. Об этом ИА "Высота 102" сообщили в экстренных службах. По словам собеседника информагентства, проржавевшие боеприпасы, обнаружены при проведении земляных работ в частном секторе напротив дома №361 по улице 33 Героев . Среди них - три

мины калибра 82 мм, две -120-миллиметровых и одна мина калибра 150-мм. Место боеприпасов взято под охрану, сделана заявка на разминирование.